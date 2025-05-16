FDA 【FDAメンバーズ会員限定運賃】『メンバーズプライス』の販売について
株式会社フジドリームエアラインズ
株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:楠瀬 俊一)は、FDAメンバーズ会員を対象としたセール運賃『メンバーズプライス』を下記の通り一部の路線で設定、2025年5月19日(月)より販売いたします。
夏のご旅行には、ぜひお得な『メンバーズプライス』を利用してFDAでの空の旅へお出かけください。
■『メンバーズプライス』運賃の概要.
設定期間 ：2025年8月1日(金)～8月31日(日)
予約開始日：2025年5月19日(月) 午前9時～
販売期間 ：2025年5月19日(月)～5月21日(水)
設定路線 ：松本＝札幌(新千歳)、名古屋(小牧)＝新潟/熊本、名古屋(中部)＝高知、
福岡＝札幌(新千歳)、札幌(新千歳)＝新潟の各路線を除く全路線
※予約状況により販売設定のない便があります
運賃額 ：6,800円～（神戸＝青森/花巻線の場合）
※設定路線/運賃額の詳細についてはFDA公式ホームページでご確認ください。
備考 ：［URL］https://www.fujidream.co.jp/fare/type/membersprice.html
主な利用条件：