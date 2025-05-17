「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」レッドカーペットアンバサダーに中島健人が就任！

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル レッドカーペットライブ

放送：NHK BS

放送日時：5月22日(木) 午後６時００分～７時３０分

出演者：

<「MAJ」レッドカーペットアンバサダー> ※京都中継で出演

中島健人

<スタジオゲスト>

柴 那典、嶋佐和也（ニューヨーク）、ヒコロヒー、ファーストサマーウイカ ※五十音順

<スタジオMC>

杉浦友紀アナウンサー

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（MAJ）では、5 月22 日(木)に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催いたします。Grand Ceremonyを彩るレッドカーペットの模様をNHK BSで放送する「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル レッドカーペットライブ」の出演者が決定しましたのでお知らせいたします。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」直前スペシャル レッドカーペットライブ 】

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル レッドカーペットライブ」では、授賞式直前・レッドカーペットに登場するアーティストたちを中継するほか、授賞式の見どころや、21日に発表される部門賞・特別賞の紹介など、「MUSIC AWARDS JAPAN」の魅力をたっぷりお送りします。

東京のスタジオには、元BiSで歌手でもあるファーストサマーウイカ、“音楽LOVER”を代表して、ニューヨークの嶋佐和也と、ヒコロヒー。そして、賞やアーティストの解説として音楽ジャーナリストの柴 那典が加わります。

さらに、授賞式直前の京都からの中継では、「MUSIC AWARDS JAPAN」のイベントの魅力を伝える役割を公式に担う“「MAJ」レッドカーペットアンバサダー”として、中島健人が登場。レッドカーペットに続々と登場するアーティストたちに、直撃でインタビューを行います。番組の進行は、ＮＨＫの杉浦友紀アナウンサーがつとめます。

音楽人5000人が選ぶ国際音楽賞の魅力をたっぷり伝える「MUSIC AWARDS JAPAN 2025直前スペシャル レッドカーペットライブ」にもご注目ください。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」授賞式について】

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、5月21日(水)・22日(木)の2日間にロームシアター京都にて授賞式を開催いたします。主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する2日目の授賞式Grand Ceremonyの様子は、NHK総合・BSにて生中継、ラジオ配信プラットフォーム「radiko」で完全ライブ配信、YouTubeにて全世界※に配信いたします。 ※一部地域を除く

Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露されます。パフォーマンスパートはAI、宇多田ヒカル、Awich 、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの人気アーティストによるライブで会場を盛り上げます。（宇多田ヒカルは事前収録での出演となります）さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍しているアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも行われます。1日限りの音楽の祭典に、どうぞご期待ください。

※アーティストの表記順は出演順ではなく五十音順

【テレビ放送予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル レッドカーペットライブ

5月22日(木) 午後６時００分～７時３０分 （NHK BS）

■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第1部

5月22日(木) 午後７時３０分～８時４５分（NHK総合）

※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり

■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第２部

5月22日(木) 午後１０時００分～１０時４５分 （NHK総合）

※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり

【radikoライブ配信予定】

radiko特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』

5月21日（水）・22日（木）の「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko」で完全ライブ配信が決定！

【MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE 01】

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Premiere Ceremonyの模様をライブ配信！

日時：5月21日（水）13:45～17:15

DJ：川原ちかよ（α-STATION）、前田彩名（FM大阪）、加美幸伸（FM COCOLO）、落合健太郎（FM802）

※放送局名50音順

GUEST：柴 那典（音楽ジャーナリスト）

【MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE 02】

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Grand Ceremonyの模様をライブ配信！

日時：5月22日（木）19:15～23:00 DJ：谷口キヨコ（α-STATION）、下埜正太（FM大阪）、野村雅夫（FM COCOLO）、大抜卓人（FM802） ※放送局名50音順

GUEST：本間 昭光（音楽プロデューサー）

【YouTubeライブ配信予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony [授賞式]

5/21（水）14:00配信スタート（予定）

ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=jBjbT0Zr6zI

■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony [授賞式]

5/22（木）19:30配信スタート（予定）

ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=ujweg-_TCb8

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」開催概要】

・開催日時：2025年5月21日（水）・22日（木）

※開催ウィーク：2025年5月16日(金)～5月22日 (木)

・会場：ロームシアター京都

・放送：NHKにて生中継 ※22日（木）のみ

・配信：YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて

全世界配信予定 ※一部地域を除く

Leminoにてアーカイブ配信予定

・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/ja/

・協力：文化庁 経済産業省

・後援：京都府 京都市 京都商工会議所 JETRO

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official

・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official

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