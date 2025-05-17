「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」レッドカーペットアンバサダーに中島健人が就任！

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MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル　レッドカーペットライブ



放送：NHK BS


放送日時：5月22日(木)　午後６時００分～７時３０分


出演者：


<「MAJ」レッドカーペットアンバサダー> ※京都中継で出演


中島健人


<スタジオゲスト>


柴 那典、嶋佐和也（ニューヨーク）、ヒコロヒー、ファーストサマーウイカ　※五十音順


<スタジオMC>
杉浦友紀アナウンサー



国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」（MAJ）では、5 月22 日(木)に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催いたします。Grand Ceremonyを彩るレッドカーペットの模様をNHK　BSで放送する「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル　レッドカーペットライブ」の出演者が決定しましたのでお知らせいたします。


【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」直前スペシャル レッドカーペットライブ 】


「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル　レッドカーペットライブ」では、授賞式直前・レッドカーペットに登場するアーティストたちを中継するほか、授賞式の見どころや、21日に発表される部門賞・特別賞の紹介など、「MUSIC AWARDS JAPAN」の魅力をたっぷりお送りします。



東京のスタジオには、元BiSで歌手でもあるファーストサマーウイカ、“音楽LOVER”を代表して、ニューヨークの嶋佐和也と、ヒコロヒー。そして、賞やアーティストの解説として音楽ジャーナリストの柴 那典が加わります。



さらに、授賞式直前の京都からの中継では、「MUSIC AWARDS JAPAN」のイベントの魅力を伝える役割を公式に担う“「MAJ」レッドカーペットアンバサダー”として、中島健人が登場。レッドカーペットに続々と登場するアーティストたちに、直撃でインタビューを行います。番組の進行は、ＮＨＫの杉浦友紀アナウンサーがつとめます。


音楽人5000人が選ぶ国際音楽賞の魅力をたっぷり伝える「MUSIC AWARDS JAPAN 2025直前スペシャル　レッドカーペットライブ」にもご注目ください。

















【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」授賞式について】


「MUSIC AWARDS JAPAN」は、5月21日(水)・22日(木)の2日間にロームシアター京都にて授賞式を開催いたします。主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する2日目の授賞式Grand Ceremonyの様子は、NHK総合・BSにて生中継、ラジオ配信プラットフォーム「radiko」で完全ライブ配信、YouTubeにて全世界※に配信いたします。 ※一部地域を除く



Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露されます。パフォーマンスパートはAI、宇多田ヒカル、Awich 、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの人気アーティストによるライブで会場を盛り上げます。（宇多田ヒカルは事前収録での出演となります）さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍しているアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも行われます。1日限りの音楽の祭典に、どうぞご期待ください。


※アーティストの表記順は出演順ではなく五十音順



【テレビ放送予定】


■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル　レッドカーペットライブ


5月22日(木)　午後６時００分～７時３０分 （NHK BS）



■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第1部


5月22日(木)　午後７時３０分～８時４５分（NHK総合） 　　　　　　


※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり



■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 第２部


5月22日(木)　午後１０時００分～１０時４５分 （NHK総合） 　　　　　　　　　


※NHKプラスで同時配信・1週間の見逃し配信あり


【radikoライブ配信予定】


radiko特別プログラム 『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』


5月21日（水）・22日（木）の「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式の模様を、国内最大級のラジオ配信プラットフォーム「radiko」で完全ライブ配信が決定！








【MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE 01】


「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Premiere Ceremonyの模様をライブ配信！


日時：5月21日（水）13:45～17:15　


DJ：川原ちかよ（α-STATION）、前田彩名（FM大阪）、加美幸伸（FM COCOLO）、落合健太郎（FM802）　


※放送局名50音順


GUEST：柴 那典（音楽ジャーナリスト）



【MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE 02】


「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」 Grand Ceremonyの模様をライブ配信！


日時：5月22日（木）19:15～23:00 DJ：谷口キヨコ（α-STATION）、下埜正太（FM大阪）、野村雅夫（FM COCOLO）、大抜卓人（FM802）　※放送局名50音順


GUEST：本間 昭光（音楽プロデューサー）


【YouTubeライブ配信予定】


■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony [授賞式]


5/21（水）14:00配信スタート（予定）


ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=jBjbT0Zr6zI



■MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony [授賞式]


5/22（木）19:30配信スタート（予定）


ライブストリーミングURL：https://www.youtube.com/watch?v=ujweg-_TCb8


【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」開催概要】


・開催日時：2025年5月21日（水）・22日（木）


※開催ウィーク：2025年5月16日(金)～5月22日 (木)　


・会場：ロームシアター京都


・放送：NHKにて生中継　※22日（木）のみ


・配信：YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて


全世界配信予定 ※一部地域を除く


Leminoにてアーカイブ配信予定


・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/ja/


・協力：文化庁　経済産業省


・後援：京都府　京都市　京都商工会議所　JETRO






【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】


・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA　


・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa


・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/


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・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official


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