業界初！獲得につながる成果報酬型の広告メニュー「インフルエンサーウォール」の提供を開始【GMOメディア】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、2025年5月16日(金)より、アフィリエイトサービスプロバイダ(※1)「アフィタウン byGMO」と、ギフトキャンペーンツール「ギフコ byGMO」を組み合わせた広告メニュー「インフルエンサーウォール」の提供を開始いたします。

「インフルエンサーウォール」は、GMOメディアが提携する有力インフルエンサーごとに専用ページを設け、特典(デジタルギフト)付きの広告を掲載できる、業界初(※2)の広告メニューです。商材と親和性が高いインフルエンサーの専用ページをインフルエンサーのSNSプロフィール欄などで紹介し、キャンペーンサイトに誘導し、結果としてサービスサイトへの訪問を促します。施策の費用対効果を高めるとともに、煩雑な運用を軽減し、広告の成果を最大化することを目的としています。

「インフルエンサーウォール」の提供開始を記念して、2025年5月16日(金)から6月16日(月)まで、月額料金(「ギフコ byGMO」のツール代金)が永年無料となるキャンペーンを実施します。

(※1) アフィリエイトサービスプロバイダとは、広告主と広告掲載によって収益を得たいWEBサイト(アフィリエイター)を仲介する事業者のこと。

(※2)当社調べ(2025年5月1日時点)

【提供開始の背景】

近年、インフルエンサー施策はPRや認知拡大の手段として需要が高まっています。一方で広告主からは、「CV(※3)率向上/費用対効果」「クリエイティブ確認の工数削減」といった、具体的なニーズも増えています。そこで、「アフィタウン byGMO」と「ギフコ byGMO」は、これらの課題を解決し、インフルエンサープロモーションをより手軽かつ効果的に活用できる環境を提供するため、「インフルエンサーウォール」を開発しました。

(※3)CVとは、Conversion(コンバージョン)の略で、Webサイトなどでの広告における最終的な成果のこと。

【「インフルエンサーウォール」について】

■概要

「インフルエンサーウォール」は、提携インフルエンサーごとの専用ページに、特典(デジタルギフト)付きで広告を掲載できる、業界初の仕組みです。この専用ページはインフルエンサーのプロフィール欄などに常設されるため、ユーザーからの定常的な流入を促進でき、長期的な成果獲得が期待されます。

また、一般的なインフルエンサープロモーションが固定費型であるのに対し、「インフルエンサーウォール」は成果報酬型を採用しています。そのため、広告主はコスト高騰のリスクを抑えながら、効果を確認しつつ柔軟に取り組むことが可能です。

さらに、デジタルギフトを活用したキャンペーン形式を取り入れることで、ユーザーに「限定感」を与え、アクションの動機づけを強化できます。これにより、通常のインフルエンサー施策と比較して、CV率の向上が期待されます。

■料金

「インフルエンサーウォール」は、以下2つのサービスを組み合わせてご利用いただく広告メニューです。

両サービスのご利用にあたっては、以下の料金が適用されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4845_1_dec0b5bcc9dcebbf87063fc2e20364e7.jpg ]

■特徴

・定常的な流入で成果が継続

インフルエンサーのプロフィールに常設される専用ページが継続的な流入を生み出し、単発で終わらないプロモーション効果を提供。

・シンプルかつ迅速な広告運用

規定の入稿物さえあれば広告掲載が可能で、煩雑なクリエイティブチェックは不要で広告主の工数削減に。

・インセンティブ施策の手軽な導入

「ギフコ byGMO」が個人情報管理やデジタルギフトの仕入れ・送付を代行するため、広告主はキャンペーン事務局を用意せず、インフルエンサーはリンクを貼るだけで利用可能。

■サービスに関するお問い合わせ先

GMOメディア株式会社

メディアソリューション本部 営業企画部

TEL:03-5456-2626 E-mail:af-order@gmo-media.jp

【リリース記念キャンペーン】

提供開始を記念して、「インフルエンサーウォール」の月額料金(「ギフコ byGMO」のツール代金)が永年無料となるキャンペーンを実施します。

■キャンペーン概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4845_2_8f73b29dad198051ea0a92f4d7efae3c.jpg ]

【「アフィタウン byGMO」とは】(URL: https://www.gmo.media/service/affitown/(https://www.gmo.media/service/affitown/))

「アフィタウン byGMO」は、GMOメディアのメディア運営のナレッジを活かし、成果報酬型の広告配信を中心に運営しているASP(アフィリエイトサービス・プロバイダ)です。メディア運営会社のASPとして国内の大手メディアへの配信も行っており、国内外の大手企業様からもサービスをご活用いただいています。

【「ギフコ byGMO」について】(URL:https://gifco.gmo.media/(https://gifco.gmo.media/))

「ギフコ byGMO」は、デジタルギフトを活用して新規ユーザーの獲得や既存ユーザーへのインセンティブ施策を支援するギフトキャンペーンツールです。ノーコードで簡単に、キャンペーンLPの作成からデジタルギフトの送付まで対応できます。また、特許取得済みのシステム(※4)によりデジタルギフトの仕入れや送付を自動化し、運用の手間を大幅に削減します。これにより、キャンペーン事務局の設置が不要となり、幅広い企業規模に対応可能です。

(※4)アフィリエイト広告の出稿主が、WEBメディア上において会員基盤やポイント機能がなくても対象者へインセンティブを簡単に付与できるギフト管理システムの特許を取得しています。(特許番号:特許第7288931号)

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-009338/11/ja

【GMOメディアについて】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を、ポイ活サイトやゲームプラットフォームサイト、プログラミング教育ポータルサイトなど様々な業界で展開しています。さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築・運営を支援する「GMOリピータス」と成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン byGMO」など提携パートナーの収益化のサポートも行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMOメディア株式会社

メディアソリューション本部

営業企画部

TEL:03-5456-2626

E-mail:af-order@gmo-media.jp

【GMOメディア株式会社】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

会社名 GMOメディア株式会社 (東証グロース市場 証券コード:6180)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業 ■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.group.gmo/(https://www.group.gmo/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

Copyright (C) 2025 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.