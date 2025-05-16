【新サービス】保育士・看護師経験者が在籍！“第3の家族”として寄り添う子育てサポート代行『Family Crew』がサービス開始

株式会社FamilyCrew

共働きやひとり親、ワンオペ育児の「ちょっと困った！」に寄り添う新しい育児支援サービス『Family Crew（ふぁみりーくるー）』が、2025年5月より正式にスタート。保育士・看護師経験者など、育児のプロフェッショナルが在籍し、送迎・見守り・緊急時対応など幅広くサポートします。

■背景

共働き世帯の増加、ひとり親家庭や核家族化が進む中で、子育て中の家庭が抱える「ちょっとした困りごと」が深刻化しています。

特に、「仕事と育児の両立」や「子どもの急な体調不良への対応」、「行事と下の子の預け先」など、家庭内での人的リソースが限られている場面では、外部サポートの需要が高まっています。

■サービス概要

『Family Crew（ふぁみりーくるー）』は、そんな保護者の悩みに寄り添う“第3の家族”として、子育てを支える新サービスです。

スタッフは保育士・看護師などを含む育児経験者が中心。子どもが大好きなメンバーばかりで、安心してご利用いただけます。

■主なサービス内容

・ 子どもの送迎代行（習い事・保育園・学校など）

・ 在宅時や外出先での見守り

・ 子どもの急な体調不良や緊急時の対応支援

・ ご夫婦の時間確保やワンオペ育児のサポート

・ 保育・育児相談 など

元気なお子さんの外遊びも！しっかり向き合います。

■利用方法

・ LINE・電話・WEBフォームで簡単予約

・ 平日・休日・緊急時も可能な限り対応

・ 1回から利用OK、定期契約も可能

■ターゲットユーザー

・ 共働き・ひとり親・育児中のご家庭

・ 20～40代の子育て世代

・ 育児に不安を感じる保護者全般

お子さんの成長・発達に寄添った『得意をのばす』保育も。教員免許保有者も在籍し、『宿題サポート』、『習い事の見守り』も！

■今後の展開

今後は、地域の保育施設や行政機関との連携も視野に入れながら、育児にやさしい地域づくりに貢献してまいります。

【会社概要】

・ 会社名：Family Crew事務局

・ 所在地：愛知県（※エリア調整可）

・ 設立：2025年

・ 事業内容：子育てサポート代行サービス

・ Webサイト：https://test-momocosu.my.canva.site/familycrew

代表 山本裕子

自身も親類縁者のいない名古屋市での育児を経験。名古屋市内総合病院にて20年間、秘書として勤務。

【本件に関するお問い合わせ先】

・ 担当：Family Crew 広報担当

・ メール：yukoyamamoto@familycrewcom.com

・ Instagram：

https://www.instagram.com/familycrew20250121?igsh=YTF5cGV0cDRtNjU3&utm_source=qr(https://www.instagram.com/familycrew20250121?igsh=YTF5cGV0cDRtNjU3&utm_source=qr)

・ LINE：

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fline.me%2Fti%2Fp%2FUQYxDEHEgz%3Ffbclid%3DPAZXh0bgNhZW0CMTEAAafkqpFaiDVbqgOiKljS9lhZHmE7HlZcxmdeFssA_MBv2-ewNDvf0-73vJQf7w_aem_QR0GvvXbdSFhZZaZGDbORw&e=AT1_2Zf01ueXN3eIgrDA4J_Zj-MBUTbPrm8pC6NiAr40AWsf9yuQzZ9Vu0hja_Sqt_CEaWSj2WLj4q7cwvMbK7vn7CrJ2z1yocu-tUc(https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fline.me%2Fti%2Fp%2FUQYxDEHEgz%3Ffbclid%3DPAZXh0bgNhZW0CMTEAAafkqpFaiDVbqgOiKljS9lhZHmE7HlZcxmdeFssA_MBv2-ewNDvf0-73vJQf7w_aem_QR0GvvXbdSFhZZaZGDbORw&e=AT1_2Zf01ueXN3eIgrDA4J_Zj-MBUTbPrm8pC6NiAr40AWsf9yuQzZ9Vu0hja_Sqt_CEaWSj2WLj4q7cwvMbK7vn7CrJ2z1yocu-tUc)

・ 電話番号：080 4559 4749