6/22（日）明治安田J1 第21節 FC東京戦 サッカー×音楽のイベント「GAMBA SONIC 2025」でKREVAによるLIVEパフォーマンス決定！

6/22(日)明治安田J1リーグ 第21節 FC東京戦で、サッカーと音楽をコラボレーションしたイベント「GAMBA SONIC 2025」を開催いたします。今シーズンの「GAMBA SONIC 2025」では、KREVAによるLIVEパフォーマンスが決定しました!キックオフ1時間前とハーフタイムにパフォーマンスを行っていただく予定です。なお、今シーズンの「GAMBA SONIC 2025」も「SONICシャツ付きチケット」として販売いたします。ぜひみんなで同じシャツを着て「GAMBA SONIC 2025」を楽しみましょう!





【対象試合】6/22(日)明治安田J1リーグ 第21節 FC東京戦 18:30キックオフ【開催内容】KREVAによるLIVEパフォーマンス【開催時間】17:30頃とハーフタイムを予定【開催場所】ピッチ上【チケットの発売について】■ファンクラブ先行販売:販売中~5/17(土)23:59■一般販売:5/18(日)10:00~■ホームゲーム招待券:受付中・本試合はチケット価格+500円(税込)となります。(※ビジター自由席除く)・一般販売より全席種ダイナミックプライシング適用となります。ご購入いただくタイミングにより価格が変動する可能性がございますので予めご了承ください。■6/22(日)FC東京戦のチケット販売詳細については、こちらをご確認ください>https://www.gamba-osaka.net/news/index/no/18298/■「SONICシャツ付きチケット」の詳細については、こちらをご確認ください>https://www.gamba-osaka.net/news/index/no/18257/【その他】・荒天時等はやむを得ずイベントを中止とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

<KREVA コメント>

「ガンバ大阪のファン・サポーターの皆さん、KREVAです。6/22(日)ガンバ大阪 対 FC東京戦『GAMBA SONIC 2025』に出演します。試合の1時間前とハーフタイムにパフォーマンスをさせていただきます。パナソニックスタジアム吹田、素晴らしいスタジアムと聞いています。行くのが初めてなので、本当に楽しみにしています。それでは皆さん、スタジアムでお会いしましょう!」



<KREVA Profile>

2004年「音色」でソロメジャーデビュー。2ndアルバム『愛・自分博』がHIP-HOPソロアーティストとして、史上初のオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。アジア人初『MTV Unplugged』に出演するなど、日本のヒップホップシーンをリードし続けている。様々なアーティストへの楽曲提供やプロデュース、ブロードウェイミュージカル「IN THE HEIGHTS」「ムーラン・ルージュ」などの日本語詞を担当するなど幅広く活動。2021年にリリースした、デジタルアルバム「LOOP END / LOOP START 」はオリコン、billboard JAPANと共に週間ランキング1位を獲得。2024年4月に所属事務所を独立。ソロデビュー20周年イヤーに突入。”授業方エンターテインメント”『KREVA CLASS -新しいラップの教室-』(全12公演)、「KREVA in Billboard Live TOUR 2024」を開催。11月3日「レコードの日」に3タイトルのアナログレコード(3形態)を発売。2025年1月24日~2月3日、初の原書展示販売会「ラッパーと紙とペン」(GALLERY X by PARCO)開催、2月19日(水)ニューアルバム「Project K」発売 。ただいま3月12日(水)千葉を皮切りに、20周年アニバーサリーイヤー最終日の6月17日(火)福岡公演まで「BACK to BASICS」をテーマに、KREVA LIVE 2025「Project K Tour」全19都市21公演を開催中。 作詞、作曲、トラックメイク、ラップ、さらにはプロデュースまで、すべて自身で行う。