クラウドPBX「INNOVERA」とSalesforceの連携サービスページを公開しました。

電話のDXを推進する株式会社プロディライト(大阪市中央区:代表取締役社長 小南 秀光、証券コード:5580、以下プロディライト)は、SKI株式会社(大阪市北区:代表取締役社長 片岡 里哉、以下SKI)との協業による、クラウドPBX「INNOVERA」とシェア世界No.1※の顧客関係管理(CRM)ソフトウエア「Salesforce」の連携サービスについてのWEBページを公開しました。

※ Source: IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, October 2021. CRM market includes the following IDC-defined functional markets: Sales Force Productivity and Management, Marketing Campaign Management, Customer Service, Contact Center, Advertising, and Digital Commerce Applications.

■INNOVERAとSalesforce連携サービスについて

顧客や営業活動の情報を集約できるSalesforceと、ビジネスフォンのDX化を目指すクラウドPBX「INNOVERA」がAPI連携することで、これまで困難だった電話対応も含めたCRM(顧客関係管理)・SFA(営業支援)が可能となり、業務効率化とより適切な顧客対応が実現します。

■連携によって使える主な便利機能について

1.着信時の顧客情報ポップアップ

着信時に顧客情報のポップアップが自動的に立ち上がるよう設定できます。

このポップアップ画面から顧客情報を1画面に集約した詳細情報に移動できるため、すぐに詳細な顧客情報や活動履歴が確認でき、より適切な顧客対応が可能になります。

2.発着信履歴管理

INNOVERAで繋がった固定電話やスマホ、PCの通話履歴をSalesforce上の顧客への活動履歴に同期し、電話業務を活動履歴として記録することができます。

3.通話履歴をSalesforce上で再生可能

INNOVERAで録音した全通話履歴をSalesforce上の活動履歴から再生していただけます。

顧客情報や活動をチェックし、通話の詳細を知りたいときにすぐに確認できて便利です。

■INNOVERAとSalesforceの連携サービスページはこちら(https://innovera.jp/service/salesforce/)

URL:https://innovera.jp/service/salesforce/

■連携実現時のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144252.html)

SalesforceとクラウドPBX「INNOVERA」が連携できる ソリューションパックのリリースを開始

URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144252.html

・Salesforceは、salesforce.com,Inc.の登録商標です。

・本ソリューションパックは、SKI株式会社による提供です。INNOVERAとSalesforceを連携するためのAPIによる提供で、同社による構築までのコンサルティングも可能です。

<SKI株式会社について>

Salesforce構築支援やExcel帳票ソリューション、DXコンサルティングを業務内容とするSalesforce社のパートナーです。

URL:https://www.ski-company.com/

<株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について>

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/)を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL:https://prodelight.co.jp/

