Dr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡¡Éü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö[Éü¹ï]VSÉ¹·î¡ª¿ÍÎàºÇ¶¯¤Î¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¡ª¡×³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AppStore/GooglePlay¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ë¤ÆÉü¹ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¿·¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥é¥ó¥­¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö[Éü¹ï]VSÉ¹·î¡ª¿ÍÎàºÇ¶¯¤Î¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¡ª¡×³«ºÅ¡ª


¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö


5·î16Æü(¶â)18:00 ~ 5·î27Æü(²Ð)14:59




¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ


¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò²Ô¤®¡¢ÎßÀÑ¥¹¥³¥¢Êó½·¤ä¥é¥ó¥­¥ó¥°Êó½·¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


ÎßÀÑ¥¹¥³¥¢Êó½·¤Ç¤Ï¥¸¥§¥à¤ä³ÐÀÃÀÐ(ÆÃÂç)¤äÉü¹ï¸ÂÄê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー[SSR][ÌîË¾¤ËÀ¸¤­¤ë¼Ô]É¹·î¤Ê¤É¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¤Ç¤â¡¢Éü¹ï¸ÂÄê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー[SSR][ÌîË¾¤ËÀ¸¤­¤ë¼Ô]É¹·î¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£




ÌÜ¶ÌÊó½·¡Ö¸ÂÄê[SSR][ÌîË¾¤ËÀ¸¤­¤ë¼Ô]É¹·î¡×




¤Þ¤¿¡¢5·î13Æü(²Ð)¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î


¡Ö[SSR][²Ê³Ø²¦¹ñ¤ÎÌ¾ÃµÄå]¥¹¥¤¥«¿·¥­¥ã¥éÅÐ¾ì¥¬¥Á¥ã¡×¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë


¡Ö[SSR][²Ê³Ø²¦¹ñ¤ÎÌ¾ÃµÄå]¥¹¥¤¥«¡×¤ò¥Ç¥Ã¥­¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ¡¢


¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ­Íø¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¡Ö[SSR][²Ê³Ø²¦¹ñ¤ÎÌ¾ÃµÄå]¥¹¥¤¥«¡×






¡Ö[Éü¹ï]VSÉ¹·î¡ª¿ÍÎàºÇ¶¯¤Î¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¡ª ±þ±ç¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×³«ºÅ


¢£³«ºÅ´ü´Ö


5·î16Æü(¶â)18:00~5·î27Æü(²Ð)14:59




¢£³«ºÅÆâÍÆ


¥¹¥¿¥ß¥Ê²óÉüµû¤Ê¤É¥é¥ó¥­¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


´ü´ÖÃæ¤ËËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ­Íø¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª




¢£À½ÉÊ³µÍ×


¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§Dr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È


¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯9·î1Æü


¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー


¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play


ÇÛ¿®¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ


ËÜÂÎ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â)



¢£¥¹¥È¥¢¤ÎURL


AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973


Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc



¢£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡£


ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥à¥²¥ó¤Î¥Ä¥ÜÂçË½Áö¤ÎÃÊ¡×¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó ～¤è¤¦¤³¤½¡ª¥àー¥ß¥óÃ«¤Ø～¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó °ìÃ×ÃÄ¥±¥Ä¡ª ¤«¤¹¤«¤Ù¥·¥Æ¥£Âç³«È¯¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-11-8¡¡¥ªー¥¤¥º¥ß¿·¶¶Âè2¥Ó¥ë¡¡802¹æ¼¼


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ã«¸ý Í´°ìÏº


²ñ¼Ò£È£Ð¡§https://poppin-games.com/


¢¨¡ÖGoogle Play¡×¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨¡ÖiOS¡×¤Ï¡¢Cisco¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤­»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨iPhone¡¢iPad¡¢iPad mini¡¢iPod touch¤ª¤è¤ÓApp Store¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£