J・J・エイブラムスが贈る、FBI×アウトローの異色バディが荒野を爆走し、犯罪組織に挑むクライムアクションドラマ『DUSTER / ダスター』U-NEXT独占配信開始！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、maxオリジナルドラマ『DUSTER / ダスター』を、本日2025年5月16日(金)より独占配信開始いたしました。

ド派手なカーアクションが始まる―J・J・エイブラムス×ジョシュ・ホロウェイの再タッグで生み出された、疾走感溢れるクライムアクションドラマ

本作は、『LOST』で世界的社会現象を巻き起こしたJ・J・エイブラムスと、同作に出演したジョシュ・ホロウェイが再び手を組み、壮大なスケールで贈る新作クライムアクションシリーズです。『LOST』以外にも『スター・トレック』や『ミッション:インポッシブル』など、数々の名作を手がけたヒットメーカー、J・J・エイブラムスに加え、『ウォーキング・デッド』『銃弾の副作用』など、緻密な人間ドラマとスリルを融合させた作品で知られるラトーヤ・モーガンが製作総指揮に名を連ねます。



舞台は1972年、混沌と暴力が支配するアメリカ南西部にFBIが極秘任務として送り込んだのは、差別や組織内部の妨害とも闘いながら、正義を胸に任務を遂行する女性捜査官ニーナ。そんな彼女が運転手として選んだのは、過去に多くを失い、孤独に生きるアウトロー・ジム。ニーナと共に命を懸けた逃走劇に身を投じながら、2人は次第に巨大な陰謀と国家レベルの秘密へと足を踏み入れていく-。

アウトローのジム・エリス役を演じるのは、『LOST』『COLONY コロニー』で世界的な人気を博したジョシュ・ホロウェイ。そして、女性FBIエージェント・ニーナ・ヘイズ役には、実力派女優レイチェル・ヒルソンが抜擢。ドラマ『THIS IS US』や『LOVE, VICTOR』などで注目を集めた彼女が、信念を貫く捜査官として新たな一面を見せます。



さらに、物語にはエルヴィス・プレスリー、ハワード・ヒューズ、リチャード・ニクソンといった実在の歴史的人物も思わぬ形で登場。70年代ならではの社会情勢とカルチャーが織り込まれています。FBI×アウトローという異色のバディが、国家の闇を暴くために荒野を爆走し、犯罪組織に挑む極限のクライムアクションの本作をぜひお楽しみください。

ドラマ『DUSTER / ダスター』は、本日5月16日(金)よりU-NEXTにて独占配信中です。

【予告編】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lxzjacFW1Dk ]

『DUSTER / ダスター』(原題:Duster)(全8話)

【配信開始日時】2025年5月16日(金)10:00 第1話配信 以降毎週金曜週次配信

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0188289

【スタッフ】

■製作総指揮:

J・J・エイブラムス『LOST』、『スター・トレック』、『ミッション:インポッシブル』

■ショーランナー、脚本家、製作総指揮:

ラトーヤ・モーガン『銃弾の副作用』、『ウォーキング・デッド』

【キャスト】

■ジム役:ジョシュ・ホロウェイ『LOST』、『COLONY コロニー』

■ニーナ役:レイチェル・ヒルソン

【ログライン】

Set in the 1970s Southwest, DUSTER explores the life of a gutsy getaway driver for a growing crime syndicate that goes from dangerous to wildly, stupidly dangerous when a tenacious young agent comes into town hellbent on taking his crime family down.

【クレジット】

Credits: The first two episodes are written by J.J. Abrams and LaToya Morgan; first two episodes directed by and executive produced by Steph Green; series is executive produced by J.J. Abrams and Rachel Rusch Rich for Bad Robot; executive produced by LaToya Morgan for TinkerToy Productions. Produced in association with Warner Bros. Television.

(C) 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2025年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。