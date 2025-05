【SOEJU (ソージュ)】海外で初のPOP UP STOREを開催

モデラート株式会社

モデラート株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:市原 明日香、以下:モデラート)が展開するD2Cファッションブランド「SOEJU(ソージュ)」は、2025年5月22日(木)から5月26日(月)まで、海外で初めてのPOP UP STOREとなる「SOEJU POP UP STORE in NY(ソージュ ポップ アップ ストア イン ニューヨーク)」を米国・ニューヨークにて開催いたします。

海外での初のPOP UP STOREを米国・ニューヨークにて開催

「SOEJU」は、「自分自身を表現しながら社会と心地よくつながる」ことをブランドの原点としており、言語や文化を超えた世界中の大人の女性にも「SOEJU」を広くお使いいただきたいという思いと、成長戦略の一環として越境ECサービスを開発、昨年9月から米国で、11月から香港・台湾でサービスを開始し、現地にお住いのお客様に大変ご好評をいただいております。

このたび、海外でもより多くのお客様に実際に「SOEJU」アイテムを手にとっていただける場として、越境ECサービスの利用頻度が高い米国ニューヨークにて「SOEJU POP UP STORE in NY」を開催いたします。

「SOEJU POP UP STORE in NY」では、「SOEJU」らしさを表現する今期のシグニチャーアイテムを中心に、約20アイテムを展示予定です。

「SOEJU POP UP STORE in NY」概要

期間:2025年5月22日(木)~5月26日(月)

時間:11:00~19:00 *最終日のみ12:00閉店

会場:251 Elizabeth St New York, NY 10012 US

来店のご予約は不要です。一部アイテムは店頭で販売いたします。店頭販売対象外アイテムはオンラインでの販売です。

*POP UP STOREにてご購入いただいた商品は、後日配送いたします(返品・交換不可)。

「SOEJU POP UP STORE in NY」 注目アイテム

Stand Collar Cocoon Blouse : $100 (USD)

「SOEJU」定番アイテムの形を作る基軸生地シリーズ「エスダブルクロス(S-Double Cloth)」シリーズ」の人気ブラウスです。「エスダブルクロスシリーズ」は、ひと目で伝わる上質感と、ボディラインを拾わない、しなやかで美しいドレープが特徴の国産ダブルクロス(二重織)で、「SOEJU」ブランド誕生時から採用している生地シリーズです。 二重繊特有の程よい伸縮性で一日中着ていてもストレスフリー。厚みがありつつもさらっとした肌触りは季節を問わずシーズンレスで着用可能です。

知性と気品が宿る、こだわりのシンプル。理想を形にした「「SOEJU」のノーカラージャケット

Collarless Jacket : $220 (USD)

デイリーに着回せる肩の凝らないジャケットながら、公式な場やセレモニーでも着られる高級感を求めたい。そんな理想を形にした「SOEJU」のノーカラージャケットは、シンプルを追求したからこその美しさと機能性を備えた一着です。襟がなく、すっきりとした見た目は上品な抜け感を出し、身丈はスカートだけでなくパンツにも合わせやすいようにやや長め。デイリーの爽やかな着こなしにも、とっておきの場での柔らかいフェミニンな着こなしにも、シーンに合わせたスタイリングの幅が広がります。

メンズライクからエレガントまで。着る人の個性に寄り添うシャツワンピース

Soft Oxford Shirt Dress : $170 (USD)

ワンピースとしてはもちろん、トレンチよりもサッと気軽に羽織れるコートにもなるシャツワンピースです。インナーを着用して、コートを羽織れば本格的な冬のシーズンにまで活躍します。ナチュラルな表情を持ちながらも、伸縮性と張り感があり、シワになりにくく、手洗い可能なイージーケア素材を使用。ソフトオックスの素材感がシャープで、すっきりとしたシルエットのマニッシュな印象を和らげて女性らしいしなやかさを引き立てます。

縦のドレープで細見えするワイドパンツ

Drapey Pleated Pants : $125 (USD)

縦に入ったドレープですっきり細見えするワイドパンツです。すとんと下に落ちるシルエットと、ややハイウエストなデザインが脚を長く見せてくれます。程よい光沢感にとろみ感のあるドレープが美しい生地は、肌を滑り落ちる質感が気持ちよく、ストレスフリーなはき心地。裾がエレガントに揺れる様は、大人ならではの余裕を醸し出します。

「SOEJU 」越境ECサービス概要

URL:https://soeju-global.com/

対象エリア:米国・香港・台湾

対応言語:英語・中国語・広東語

決済方法:各種クレジットカード、Google Pay、Paypalなど

D2Cファッションブランド「SOEJU」について

“自分自身を表現しながら社会と心地よくつながる”ことを原点にブランドフィロソフィー“I like the way I am.“のもと、ブランド立ち上げ初期から「SOEJU」の約束として3つの“less‟を掲げ、お客様から共感をいただいております。また、試着促進を重視した‟売らない“コミュニケーションにより、“オンライン”によるご自宅での試着のほか、主要都市部では東京・代官山の「SOEJU Fitting Room」や百貨店でのポップアップストア、地方都市では出張型サロンの開催により“オフライン”での試着の場をご提供し、顧客本位の体験を通じて事業成長を実現しております。

1.Sceneを“less”に

フォーマルやビジネスからカジュアルなシーンまで、どんなシーンでも着られる

1万人以上のスタイリングを手がけてきたプロスタイリストの目線でデザイン。着回しのための色とシルエットを意識。オンのシーンで長く愛用いただきたい上質な生地を、オフのコーディネートにも。

2.Ageを“less”に

どんな世代の方でも着られる

トレンドに流されずに、年齢関係なく着られる定番デザイン。ベーシックながら、どこかに“らしさ”も。ライフステージにより価値観や体型が変わっても、スタイリング次第で着続けられる服。

3.Priceを“less”に

セールをせずに、「誠実な価格」を維持

セール分を見越した高めの価格設定をせず、適正価格でご提供。上質な素材を使いながらもバリエーションを絞ることで生産を効率化。

SOEJUオンラインストア :https://store.soeju.com/