ジャイルス・ピーターソンによる、International Anthem11周年記念コンピが国内盤CDでリリース!!

株式会社ディスクユニオン

日本国内でも高い人気を誇るDJ、キュレーター、そしてレーベル・オーナーのジャイルス・ピーターソンが、シカゴのInternational Anthemの11周年を記念し、レコードストアデイ限定で発売したコンピレーションアルバムが、原雅明がプロデュースを手掛けるringsレーベルより国内盤CDで発売することが決定した。

レーベルのカタログから厳選した楽曲を収録したCD2枚組のヴォリュームとなり、ジェフ・パーカー、マカヤ・マクレイヴン、ベン・ラマー・ゲイといった、レーベルを代表するミュージシャン達による、ジャンルの境界を超えた実験的かつ革新的な音楽作品を多数収録している。

また、ジャイルス・ピーターソンのBBCラジオ番組で録音された貴重なレア音源も含まれており、レーベルの歴史を紐解く上で欠かせない特別な内容となっている。レーベルが追求してきた実験精神とジャズの未来を見据えた先進性が見事に凝縮された本作は、ジャズの新たな方向性を示す重要なコンピレーション作品として高い評価を得ている。

「長年に渡ってInternational Anthemをサポートしてきたジャイルス・ピーターソンは、レーベル設立11周年を記念したコンピレーション・アルバムのコンパイラーに相応しい。数々のタイトルから丁寧に選び抜いた楽曲で、ジャイルスはラジオを聴くようにストーリーを作っていく。レーベルの優れたガイドとして、まずはここから聴き始めるのがお勧めだ。(原 雅明 ringsプロデューサー)」

【リリース情報】

アーティスト名:V.A.(selected Gilles Peterson)

アルバム名:Gilles Peterson presents International Anthem

リリース日:2025年7月23日

フォーマット:2CD(国内盤)

レーベル:rings / International Anthem

品番:RINC132

JAN: 4988044130647

価格: \4,000(tax in)

オフィシャルURL: http://www.ringstokyo.com/?p=954

販売リンク: https://diskunion.net/jazz/ct/news/article/0/130508

【Track List】

DISC1

1. Chicago, January 13th, 2020 (Gilles Peterson: Gilles Peterson presents International Anthem)

2. The Jaunt (Makaya McCraven: In the Moment)

3. Ase (Junius Paul: Ism)

4. Taking Flight (feat. Brandee Younger) (Resavoir: Resavoir)

5. The Creator Has A Master Plan (Dezron Douglas & Brandee Younger: Force Majeure)

6. Open The Gates (Irreversible Entanglements: Open the Gates)

7. We Are Starzz (Angel Bat Dawid: The Oracle)

8. Abstract Dark Energy (Parable 9) (Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra: Dimensional Stardust)

9. The Most Amazing Time (Gilles Peterson: Gilles Peterson presents International Anthem)

10. Rebuild A Nation (Damon Locks, Black Monument Ensemble: Where Future Unfolds)

11. A Shot in the Dark (Dos Santos: City of Mirrors)

12. In/On (Daniel Villarreal: Panama 77)

13. Pokemans (Anna Butterss: Mighty Vertebrate)

14. Industry (SML: Small Medium Large)

15. Snåcko (Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer: Recordings from the Aland Islands)

DISC2

1. Cliche (Jeff Parker: The New Breed)

2. And Then The Anointing Fell (Jamire Williams: But Only After You Have Suffered)

3. Please, wake up. (Carlos Niño & Friends: More Energy Fields, Current)

4. Voice and Tongo Experiment (Thandi Ntuli with Carlos Niño: Rainbow Revisited)

5. Quiet as it’s Kept (Tom Skinner: Voices of Bishara)

6. Next time I keep my hands down (Ruth Goller: SKYLLUMINA)

7. A Gente Acaba (Vento Em Rosa) (Alabaster DePlume: GOLD)

8. Old Fashioned Chicago Music (Gilles Peterson: Gilles Peterson presents International Anthem)

9. theme 001 (jaimie branch: FLY or DIE LIVE)

10. Angela’s Angel (Tomin: Flores para Verene / Cantos para Caramina)

11. Melancholia (Asher Gamedze: Turbulence and Pulse)

12. MESTIZX (Brownswood Basement Live) (Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly: Gilles Peterson presents International Anthem)

13. Oh Great Be The Lake (Ben LaMar Gay: Open Arms to Open Us)

14. Step on Step (Charles Stepney: Step on Step)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jP0j2qQ5eyA ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-fOJJUQBPrY ]