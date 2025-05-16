ライトワークス、最新の法改正に対応した労務管理eラーニング教材を提供

株式会社ライトワークス

株式会社ライトワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：江口夏郎、以下ライトワークス）は、労務管理に関するeラーニング教材をアップデートし、2025年までの最新の法改正に対応させました。法改正への迅速な対応を求める企業を支援するため、eラーニング教材の提供に加え、法改正対応ハンドブックの無料ダウンロード資料をご用意しています。

【背景】

近年、労働基準法や育児・介護休業法など、労務管理に関する法改正が頻繁に行われており、企業は迅速かつ正確な対応を求められています。しかし、法改正の内容を把握し、研修教材をアップデートするには、多大な時間と労力を要するため、多くの企業が課題を感じています。

このような背景を受け、ライトワークスは、労務管理教材をアップデートし、2025年までの法改正に対応させました。本教材は、長時間労働防止やハラスメント対策、採用時の注意事項や非正規雇用労働者の労務管理など、人事労務担当者はもちろん、労働の現場に立つ管理職が知らなければならない知識を最新の法律に基づいて解説しています。

【教材の特長】

・最新の法改正に対応： 2025年までに施行される主要な法改正に対応。

・幅広い課題に対応：人事労務担当者はもちろん、現場の管理職の実務に役立つ内容を網羅。

・わかりやすい解説：難しい専門用語を避け、図やイラストを豊富に使用し、わかりやすく解説。

・専門家監修：すべての教材は専門家監修のもとで制作。

・柔軟な受講形式：1教材から複数教材まで、必要なものだけ利用可能。eラーニング受け放題サービス「まなびプレミアム」でも提供。

[教材イメージ]

■提供教材一覧

安心して働ける環境をつくる「労務管理」 シリーズ

-労務管理の基礎(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/basic-of-hrm/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

-働くルールと労務管理(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/rules-and-hrm/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

-採用に関する労務管理(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/hrm-regarding-recruitment/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

-離職に関する労務管理(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/hrm-regarding-employee-turnover/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

-労働時間に関する労務管理(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/labor-management-work-hours/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

-勤務場所に関する労務管理(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/labor-management-work-location/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

-休憩・休日に関する労務管理(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/labor-management-rest-and-holidays/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

-賃金に関する労務管理(https://content.lightworks.co.jp/contents/material/posts/labor-management-wage-management/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

※育児、介護や労働安全等に関する教材も間もなくリリース予定

■無料ダウンロード資料「法改正対応ハンドブック」

本ハンドブックは、2024年から2025年にかけて施行される重要な法改正のうち、株式会社ライトワークスの労務管理教材が対応している内容をまとめたものです。

労働基準法、育児・介護休業法、障害者雇用促進法など、多岐にわたる法律の改正についてコンパクトに解説。時間がない管理者の方でも、短時間で最新情報を把握できます。

貴社の労務管理体制のアップデートに、ぜひライトワークスの教材と合わせてご活用ください。

・資料ダウンロードはこちら

https://www.lightworks.co.jp/labor-management-ebook-download(https://www.lightworks.co.jp/labor-management-ebook-download?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

■無料トライアルのご案内

教材の内容を事前にご確認いただけるよう、無料トライアルをご用意しております。お気軽にお申し込みください。

・無料トライアルのお申し込みはこちら

https://content.lightworks.co.jp/category-labor-management/#form(https://content.lightworks.co.jp/category-labor-management/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516#form)

＜株式会社ライトワークスについて＞

ライトワークスは、最新のICTや独自の教育手法を駆使した学習管理システム（LMS）、eラーニング教材、人材育成コンサルティング等を提供しています。これにより、組織と個人が呼応しながら健全な成長を図れる仕組みを構築し、企業内人材の開発・即戦力化、サービスレベルの向上をサポートします。

https://www.lightworks.co.jp/(https://www.lightworks.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250516)

※こちらのニュースは発表時点の内容です。ご覧いただく時期によっては、料金・サービス内容を含めて変更が生じていることがございますので予めご了承ください。