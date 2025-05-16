傑作映画&ドラマの裏側へ。映画マニアのためのディープで新しい旅行ガイド。『ムービー・トラベラーズ・ガイド‐映画好きに贈る夢の旅行ガイド‐』
傑作映画&ドラマの裏側へ。映画マニアのためのディープで新しい旅行ガイド。
誰もが知っているハリウッド大作や通好みのSF映画、最新ドラマまで……75作品の洋画のロケ地を、地図や舞台設定などマニアックな情報とビジュアル満載で解説。コラムを含めると150作品以上が紹介されています。1冊片手に旅に出るも良し、自宅にいながら作品の世界に没入するも良し。映画好き必携の旅行ガイドです。
【掲載例】
スーパーマン / バットマン / ロード・オブ・ザ・リング / パンズ・ラビリンス / パディントン / ゴーストバスターズ / インディ・ジョーンズ / バック・トゥ・ザ・フューチャー / ジュラシック・パーク / パイレーツ・オブ・カリビアン / ナイト・オブ・ザ・リビングデッド /ジョーズ / シャイニング / ＩＴ / ミッドサマー / アス / ツイン・ピークス / ベイビー・ドライバー / ノーカントリー / めまい / デューン 砂の惑星 / インターステラー / スター・トレック / 未知との遭遇 / クワイエット・プレイス / ジェームズ・ボンド / ブレードランナーほか 全75作品掲載！
『ムービー・トラベラーズ・ガイド‐映画好きに贈る夢の旅行ガイド‐』
https://pie.co.jp/book/i/5952/
＜イメージ＞
書籍概要
書名：『ムービー・トラベラーズ・ガイド‐映画好きに贈る夢の旅行ガイド‐』
https://pie.co.jp/book/i/5952/
仕様：B5判変型（210×177mm）／ソフトカバー／224Pages（Full Color）
定価：本体2,700円＋税
ISBN：978-4-7562-5952-3 Ｃ0074
翻訳：井上舞
デザイナー：栗谷川舞（STUBBIE DESIGN）
発売日：2025年5月23日
発行元：パイ インターナショナル
書籍に関するお問い合わせ
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