傑作映画&ドラマの裏側へ。映画マニアのためのディープで新しい旅行ガイド。『ムービー・トラベラーズ・ガイド‐映画好きに贈る夢の旅行ガイド‐』

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株式会社パイ インターナショナル


傑作映画&ドラマの裏側へ。映画マニアのためのディープで新しい旅行ガイド。


誰もが知っているハリウッド大作や通好みのSF映画、最新ドラマまで……75作品の洋画のロケ地を、地図や舞台設定などマニアックな情報とビジュアル満載で解説。コラムを含めると150作品以上が紹介されています。1冊片手に旅に出るも良し、自宅にいながら作品の世界に没入するも良し。映画好き必携の旅行ガイドです。　



【掲載例】


スーパーマン / バットマン / ロード・オブ・ザ・リング / パンズ・ラビリンス / パディントン / ゴーストバスターズ / インディ・ジョーンズ / バック・トゥ・ザ・フューチャー / ジュラシック・パーク / パイレーツ・オブ・カリビアン / ナイト・オブ・ザ・リビングデッド /ジョーズ / シャイニング / ＩＴ / ミッドサマー / アス / ツイン・ピークス / ベイビー・ドライバー / ノーカントリー / めまい / デューン 砂の惑星 / インターステラー / スター・トレック / 未知との遭遇 / クワイエット・プレイス / ジェームズ・ボンド / ブレードランナーほか　全75作品掲載！



『ムービー・トラベラーズ・ガイド‐映画好きに贈る夢の旅行ガイド‐』


https://pie.co.jp/book/i/5952/



＜イメージ＞












書籍概要


書名：『ムービー・トラベラーズ・ガイド‐映画好きに贈る夢の旅行ガイド‐』


https://pie.co.jp/book/i/5952/


仕様：B5判変型（210×177mm）／ソフトカバー／224Pages（Full Color）


定価：本体2,700円＋税


ISBN：978-4-7562-5952-3 Ｃ0074


翻訳：井上舞　


デザイナー：栗谷川舞（STUBBIE DESIGN）


発売日：2025年5月23日


発行元：パイ インターナショナル




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