¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡£¡×¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òºþ¿· - ¥¹¥¿¥¸¥ªPalette¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーÅ¹

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I, Premier+plus "Glitter"
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II , Premier+plus "MintGreen"
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III , Premier+plus "Lace" by JILL STUART
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IV , Premier+plus "Marmaid"
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