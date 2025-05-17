eスポーツチーム「REJECT」STREET FIGHTER部門のときど選手、ウメハラ選手が『ASIAN CHAMPIONS LEAGUE 2025』に出場！！
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」のSTREET FIGHTER部門よりときど選手、ウメハラ選手が、2025年5月17日(土)～18日(日)に中国・上海で開催される『ASIAN CHAMPIONS LEAGUE 2025（通称ACL）』に出場いたします。
『ASIAN CHAMPIONS LEAGUE 2025（通称ACL）』は中国の上海で開催される『Dreamhack Shanghai』内でオフラインで行われ、賞金総額は200万ドルに上ります。
また、この大会は優勝者・準優勝者がEWCの出場権を獲得することができます。
上位入賞および、EWC出場権の獲得を目指し戦うときど選手、ウメハラ選手の応援をよろしくお願いいたします。
【大会概要】
■大会名：Asian Champions League StreetFighter6 2025
■開催日：2025年5月17日（土）～18日（日）
■場所：中国（上海）
■公式サイト：https://esportsacl.com/join-game?type=sf6
【出場選手】
・ときど | @tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)
・ウメハラ | @daigothebeastJP(https://x.com/daigothebeastJP) / @daigothebeast(https://x.com/daigothebeast) （ENアカウント）
【配信】
■「Day1」日本時間 5月17日（土）11:45～
YouTube：https://youtube.com/live/NlXfEdieKoQ
Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
■「Day2（決勝）」日本時間 5月18日（日）11:45～
YouTube：https://youtube.com/live/2h701TmYy80
Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
【REJECTについて】
REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。
世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在19の部門を保有。
累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。
『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て、2024年に悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。
また、『Apex Legends』部門は公式大会ALGS Year4 Split1 Playoffにて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。
【株式会社REJECT 概要】
■会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
■代表者：代表取締役 甲山翔也
■設立：2018年12月
■本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階
■事業内容：eスポーツ関連事業
■ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社REJECT
メールアドレス：contact@REJECT.co.jp
採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/