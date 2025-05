ÃæËÌ¹É»Ò¸ÄÅ¸¡ÖShangri-La ~Åí¸»¶¿~¡×5·î21Æü¤è¤ê³«ºÅ

株式会社ステディスタディ“Chandelier”-no.20241212- 2024年 910mm x 910mm Oil, Silver leaf, Pearl on canvas

「作為と無作為の共存」をテーマに制作を続ける中北紘子。大人が持つ打算(作為)と、子供が持つ純粋な感情(無作為)という、相反する要素を共存させて表現することを作品のテーマとしています。

本展では新作「Shangri-La (桃源郷)」を含むシャンデリアをモチーフとした作品と、儚い美の象徴である花の作品を中心に過去作から最新作までの30数点を一同に展示いたします。

一見華やかに見えるパーティーの場ですが、そこは人々の様々な作為が渦巻く場であり、ひとたびパーティーが終わると、華やかな場はたちまち失われてしまいます。中北がシャンデリアを繰り返し描くのは、そのような儚い人間の世界を大らかに見守っているかのような存在への憧憬のためであるといいます。

人間社会の機微を豊かな色彩とマチエールで描いた中北紘子の作品世界をどうぞお楽しみください。

【 開催概要 】

展覧会名:中北紘子個展「Shangri-La ~桃源郷~」

会 期:2025年5月21日(水)~2025年5月27日(火)

場 所:Artglorieux GALLERY OF OSAKA (アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ)

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館8階

時 間:10:00~20:00 (最終日27日は16時まで)

入 場 料:無料

お問合せ:Artglorieux GALLERY OF OSAKA (アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ)

TEL 06-7711-7366

https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/artglorieux/index.html

撮影:繰上和美作家プロフィール

中北紘子 / Hiroko Nakakita

1981 兵庫県生まれ

2006東京藝術大学大学院 美術研究科絵画科油画専攻修士課程修了

東京藝術大学大学院修士課程修了後、本格的に創作活動を始める。シャンデリアや花といった華やかなモチーフに、多彩な色彩や素材を重ね、幻想的な作品世界を生み出し、「作為」と「無作為」という相反する概念を、大胆な色彩と重層的なマチエールによって描く。神戸と米国カリフォルニアのアトリエを拠点に制作を続け、2021年4月に神戸旧居留地に自身のギャラリーをオープン。2022年 資生堂「THE GINZA」とのコラボアートを展開し、2023年にはジュエリーブランド「TASAKI」とのコラボレーションにてTASAKI銀座本店、ロンドンでの個展を実現させた。

近年の主な個展等

2025 「Apoptosis」Gallery Hiroko Nakakita、神戸

「究極の美~シルクアート展」富岡製糸場 国宝・東置繭所、群馬

2024 「My California」 Gallery Hiroko Nakakita、神戸

全国のそごう・西武のスプリング&アーリーサマーのプロモーションに起用

2023 「Pure Radiancy」TASAKI NEW BOND STREET、ロンドン

「花と鳥とシャンデリア」Artglorieux GALLERY OF OSAKA大丸心斎橋店、大阪

「Spring Dreams」TASAKI 銀座本店、東京

2022 「Hiroko Nakakita solo exhibition」Contemporary Art Gallery阪急メンズ大阪

2021 「lullaby」TIERS GALLERY、東京

「Hiroko Nakakita -Flower Garden-」Artglorieux GALLERY OF OSAKA大丸心斎橋店、大阪

「Hiroko NAKAKITA」Mizuma & Kips NY、ニューヨーク

2020 「Hiroko NAKAKITA」新生堂ギャラリー、東京

近年の主なグループ展

2020 「数寄景New View」阪急うめだ本店、大阪ほか3ヵ所巡回

2019 「華美~二人展」GNZA SIX 蔦屋書店内

パブリックコレクション

六本木ヒルズクラブ、東京

The Castle Hotel & Spa、ニューヨーク

SHISEIDO THE STORE、東京

株式会社細尾、京都

https://hiroko-nakakita.com/

https://www.instagram.com/hirokonakakita/

https://www.facebook.com/hirokonakakitawork

作品紹介(一部)“慈しみ深き百合の花”-no.20220610- 2022年-800mm x 1300mm (M60) Acrylic and silver leaf on canvas“百楽” 2024年 150mm x 150mm x 5面 Oil, Silver leaf and crystal on wood box“mature”-no.20240523- 2024年 350mm x 280mm x 2枚 Oil, acrylic, resin, brass and crystal on canvas“mature”-no.20240524- 2024年 305mm x 305mm x 5枚 Oil, acrylic, resin, satin and crystal on canvas“Snow chandelier”-no.20230217- 2023年 803mm x 1303mm (M60) Oil, pearl, feather, crystal and super glue on canvas“Embrace”-no.20250220- 2025年 600mm x 600mm Oil, pearl, paper, bamboo, race and super glue on canvas“Opheria”-no.20230428- 2023年 530mm x 650mm (F15) Oil and sand on canvas“七月の空”-no.20240707- 2024年 803mm x 1303mm (M60) Oil and silver leaf on canvas