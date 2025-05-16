ÃæËÌ¹É»Ò¸ÄÅ¸¡ÖShangri-La ~Åí¸»¶¿~¡×5·î21Æü¤è¤ê³«ºÅ

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¡ÈChandelier¡É-no.20241212- 2024Ç¯ 910mm x 910mm Oil, Silver leaf, Pearl on canvas
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TEL 06-7711-7366
https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/artglorieux/index.html
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2025 ¡ÖApoptosis¡×Gallery Hiroko Nakakita¡¢¿À¸Í
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2024 ¡ÖMy California¡× Gallery Hiroko Nakakita¡¢¿À¸Í
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2023 ¡ÖPure Radiancy¡×TASAKI NEW BOND STREET¡¢¥í¥ó¥É¥ó
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2022 ¡ÖHiroko Nakakita solo exhibition¡×Contemporary Art GalleryºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå
2021 ¡Ölullaby¡×TIERS GALLERY¡¢Åìµþ
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¡ÖHiroko NAKAKITA¡×Mizuma & Kips NY¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯
2020 ¡ÖHiroko NAKAKITA¡×¿·À¸Æ²¥®¥ã¥é¥êー¡¢Åìµþ
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2020 ¡Ö¿ô´ó·ÊNew View¡×ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢Âçºå¤Û¤«3¥õ½ê½ä²ó
2019 ¡Ö²ÚÈþ～Æó¿ÍÅ¸¡×GNZA SIX ÄÕ²°½ñÅ¹Æâ
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The Castle Hotel & Spa¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯
SHISEIDO THE STORE¡¢Åìµþ
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https://hiroko-nakakita.com/
https://www.instagram.com/hirokonakakita/¡¡
https://www.facebook.com/hirokonakakitawork
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¡È»ü¤·¤ß¿¼¤É´¹ç¤Î²Ö¡É-no.20220610- 2022Ç¯-800mm x 1300mm (M60) Acrylic and silver leaf on canvas
¡ÈÉ´³Ú¡É 2024Ç¯ 150mm x 150mm x 5ÌÌ Oil, Silver leaf and crystal on wood box
¡Èmature¡É-no.20240523- 2024Ç¯ 350mm x 280mm x 2Ëç Oil, acrylic, resin, brass and crystal on canvas
¡Èmature¡É-no.20240524- 2024Ç¯ 305mm x 305mm x 5Ëç Oil, acrylic, resin, satin and crystal on canvas
¡ÈSnow chandelier¡É-no.20230217- 2023Ç¯ 803mm x 1303mm (M60) Oil, pearl, feather, crystal and super glue on canvas
¡ÈEmbrace¡É-no.20250220- 2025Ç¯ 600mm x 600mm Oil, pearl, paper, bamboo, race and super glue on canvas
¡ÈOpheria¡É-no.20230428- 2023Ç¯ 530mm x 650mm (F15) Oil and sand on canvas
¡È¼··î¤Î¶õ¡É-no.20240707- 2024Ç¯ 803mm x 1303mm (M60) Oil and silver leaf on canvas