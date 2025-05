次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』5月24日(土)19時よりサービス5周年記念特番を生放送！司令官の皆様からの質問を大募集！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)](以下、G・O・P)は、スマートフォン向けに好評配信中の次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』(略称:ラスオリ)の日本サービス5周年を記念し、5月24日(土)19時よりYouTubeにて公式特別番組を生配信いたします。また、5月15日(木)に実施したアップデートにて、新スキンなどの追加に加え既存スキンのセールを開始したことをお知らせいたします。

◆サービス5周年記念特別番組を5月24日(土)19時より生配信

『ラストオリジン』のサービス5周年を記念して、5月24日(土)19時より、特別番組をYouTubeにて生配信いたします。

本番組では、MCのライデン池田さんとアシスタントの藤原澪さんに加え、特別ゲストとして「B-7ストラトエンジェル」など複数の役を演じる芹澤千佳さんと、タイラント役の高野智哉さんをお迎えします。5周年記念イベントの詳細や今後のアップデート情報、ゲーム外の企画など、盛りだくさんの内容をお届けします。

◆宮原ふくじろう先生へのQ&Aコーナー

日本版『ラストオリジン』のシナリオ監修などを担当する宮原ふくじろう先生へのQ&Aコーナーを番組内で実施いたします。5月15日(木)より、X(https://x.com)にて質問を募集しております。皆様からのご質問をお待ちしておりますので、ぜひご参加ください。

◆プレゼント企画も実施

5周年記念生放送の決定を記念して、対象ポスト(https://x.com/lastorigin_info/status/1922990919076516016)のリポスト数や生放送の同時視聴者数に応じて、プレイヤー全員に豪華ゲーム内アイテムをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

さらに、視聴者向けの特別なプレゼント企画も予定しています。詳細については後日発表いたしますので、続報にご期待ください。多くの皆様のご視聴をお待ちしております。

<『ラストオリジン』5周年特番 概要>

■番組タイトル

【ラストオリジン公式】5周年記念生放送!!【Pmangのゲムづめ!♯138】

■配信日時

2025年5月24日(土)19:00 ~ 20:30(予定)

■番組内容

日本サービス5周年記念イベントや今後のアップデート内容など、『ラストオリジン』の最新情報を特別ゲストと共にお届けします。Q&Aコーナーやプレゼント企画もご用意しています。

■配信先

・YouTube Live:https://youtube.com/live/2dBncIRjL6M

■出演者(敬称略)

・ライデン池田(MC)

・藤原澪(アシスタント)

【特別ゲスト】

・芹澤千佳(アクロバティック・サニー、B-7ストラトエンジェル、蹂躙のソニア 役)

・高野智哉(タイラント 役)

■宮原ふくじろう先生への質問受付方法

X(https://x.com) より、ハッシュタグ #教えてふくじろう先生 を付けて質問を投稿してください。

5周年生放送に関する詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・『ラストオリジン』公式サイト:5周年記念生放送について

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=647

◆新スキン2種&キャラクターパッケージ10種追加!既存スキン3種のセールも開催

5月15日(木)に実施したアップデートにて、新スキン2種やキャラクターパッケージ10種の追加に加え、既存スキン3種の20%Offセールを開始しております。

▼新スキンイメージ

星条旗ビキニ(フォーチュン)バレンタインの贈り物(ダフネ)

アップデートの詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。

■『ラストオリジン』 公式サイト:5月15日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=646

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

■『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

■『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

■Pmang公式YouTubeチャンネル:『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは?

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS(App Store)

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android(Google Play ストア)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC(DMM GAMES)

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル:ラストオリジン

ジャンル:次世代美少女×戦略RPG

運営:株式会社G・O・P

開発:VALOFE Co., Ltd.

対応OS:iOS / Android / Windows(DMM GAMES)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。