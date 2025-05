MAGIC NUMBER × UpDRIFT × Sonny Label スペシャルコラボレーションアイテムが発売！

株式会社アーバンリサーチ

海岸等で回収したペットボトルをリサイクルして素材をつくり、商品化する取り組み“UpDRIFT(アップドリフト)”。

今季はビーチ、サーフカルチャーとの親和性が高いMAGIC NUMBERを迎えたコラボレーションが実現。

今回のラインナップは、MAGIC NUMBERのアイコンである“SEE YOU IN THE WATER”というワードをプリントしたTシャツ2型に加え、サーファーでもあるカメラマンNachos氏によるサーファーから見る海の景色を撮影した作品をTシャツに落とし込んだフォトTシャツ。

また、海に落ちているペットボトルを削減したいという想いからREVOMAXのボトルを加えたスペシャルコレクションを展開!

LINEUP

UpDRIFT × MAGIC NUMBER TEE 1

品番:LAA5-11S100

価格:\8,250 (税込)

UpDRIFT × MAGIC NUMBER TEE 2

品番:LAA5-11S101

価格:\8,250 (税込)

UpDRIFT × MAGIC NUMBER TEE 3

品番:LAA5-11A102

価格:\8,250 (税込)

別注MAGIC NUMBER REVOMAX

品番:LAA3-4HM001

価格:\6,600 (税込)

【発売日】

2025年5月30日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://media.urban-research.jp/?p=672278&preview=1&_ppp=7525ab3008#:~:text=URBAN%20RESEARCH%20ONLINE%20STORE)

URBAN RESEARCH Sonny Label ラスカ茅ヶ崎店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store13/13_8/) / 錦糸町パルコ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store13/13_11/) / グランエミオ所沢店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store13/13_13/)

URBAN RESEARCH EXPO2025 STORE(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/urban-research-expo2025-store/)

※こちらのみ6月6日(金)発売となります

6/1(日)開催!ビーチクリーン&フォトシューティングイベント

~SDGsへの取り組みを形に残そう~

今回のコラボレーションアイテムを発売するにあたり、

UpDRIFTの取り組みの一環として6月1日(日)に材木座にてビーチクリーン&フォトシューティングイベントの開催を予定しております。

詳しくは下記URLからご覧ください。

https://media.urban-research.jp/news/670591/(https://media.urban-research.jp/news/670591/)

UpDRIFT

https://updrift.jp/

海岸等で回収したペットボトル等をリサイクルし、環境負荷の低い新しい製品として甦らせる取り組みです。ペットボトル等の回収は、地域活動団体や地方自治体、企業等と連携して行うビーチクリーンアップ活動により実施し、分別や洗浄を行ってから資源化・製品化します。かけがえのない自然環境を守ることにつなげます。

MAGIC NUMBER

包み込まれる様な柔らかなタッチの生地に、ストレスを感じないカットとフィッティング。

MAGIC NUMBERのフィルターを通じて表現されたミリタリー、アウトドア、ワークウェア。

WORLD WIDEに通用するSEE YOU IN THE WATERがMAGIC NUMBERを表す上で欠かせないキーワードになっている。

Since 2008

http://magicnumber-jp.com/

Instagram @ magicnumberjp(https://media.urban-research.jp/?p=672278&preview=1&_ppp=7525ab3008#:~:text=jp.com/%0AInstagram%20%40-,magicnumberjp,-URBAN%20RESEARCH%20Sonny)