「右手超人（Yohand Studio）」など、人気台湾クリエイターのライセンス業務をスタート！
国内・海外のキャラクターIP管理・グッズの企画・製造・販売及びPOP UP STORE運営を行う、株式会社スモール・プラネットの子会社、小星屋國際股份有限公司（台湾スモール・プラネット）（本社：台湾台北市、董事長：吉野 廣樹）は「LOFT FUN!FUN!TAIWAN」のメインビジュアルを担当する「右手超人（Yohand Studio）」をはじめ、人気台湾クリエイター６名のライセンス業務をスタートしました。
【ライセンス業務を行う台湾クリエイター】- 右手超人 Yohand Studio
- 蜜可魯 mikolu universe
- 馬卡龍腳趾 Macaron TOE
- 晴晴熱狗 Tc Hotdog
- 小圓麺包 FRODOG
- 小心臟 Little Heart
右手超人 Yohand Studio
蜜可魯 mikolu universe
馬卡龍腳趾 Macaron TOE
晴晴熱狗 Tc Hotdog
小圓麺包 FRODOG
小心臟 Little Heart
一部クリエイターの商品は5/31(土)からロフト10店舗(梅田5/21(水)先行)で開催される「LOFT FUN!FUN!TAIWAN」内、～Creative POP wave from Taiwan～にて展開します。
※展開店舗：全国のロフト10店舗（梅田・池袋・渋谷・吉祥寺・横浜・仙台・千葉・京都・銀座・天神）
右手超人（Yohand Studio）は「LOFT FUN!FUN!TAIWAN」のメインビジュアルを担当。アクリルキーホルダーやポーチ、トートなど日本限定商品も販売されます。
～Creative POP wave from Taiwan～ とは？
台湾のブランドや企業コラボなど多岐にわたり活躍中の台湾クリエイターの個性あふれる雑貨を集めたPOPUP SHOP。2024年から2025年にかけて、ロフト5店舗を巡回。
【お問い合わせ先】
- 日本国内での商品化、タイアップ、コラボ等ライセンスに関するお問い合わせ
- 台湾クリエイターの輸入商品の販売・卸に関するお問い合わせ
https://smallplanet.co.jp/contact/
担当：小星屋國際股份有限公司（台湾スモール・プラネット）濱本・瀬戸
【会社概要】
台湾法人：小星屋國際股份有限公司（台湾スモール・プラネット）
英語名 ： Small Planet Taiwan Inc.
住所 ：104台北市中山區松江路87號11F
董事長 ：吉野 廣樹
董事 ：濱本 欣郁
設立 ：2019年7月26日
事業内容：国内・海外のキャラクターIP管理・グッズの企画・製造・販売・及び・POP UP STORE運営
Facebook：https://www.facebook.com/twsmallplanet?locale=zh_TW
日本法人：株式会社スモール・プラネット
所在地 ： 東京都八王子市子安町2-2-13
代表者 ： 吉野 廣樹
設立 ： 1990年7月5日
事業内容： 国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸し
及び海外ライセンスの取得契約
資本金 ： 5,000万円
URL ： https://www.smallplanet.co.jp/