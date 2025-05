[ダンサー紹介第6弾！]【バレエアンサンブルガラ2025・大阪公演】カザフスタンのアルマトイに位置し、同国を代表する芸術機関「カザフ国立オペラバレエ劇場」から実力派ダンサー2名の出演が決定！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ2025・大阪公演/出演ダンサー紹介

マーティ株式会社(本社:東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F)が主催する「バレエアンサンブルガラ2025・大阪公演」に「橋本有紗さん」「Bogdan Verbovoyさん」の出演が決定しました。

橋本有紗橋本有紗/プロフィール

1993年12月30日生まれ、京都府宇治市出身。 幼少より京都府宇治市の中西照恵バレエスタジオ、大阪府寺田町の法村友井バレエ学校にてバレエを学ぶ。京都女子中学校・高等学校、国際教育に力を入れたウィステリア科を卒業する。 2012年香港で開催されたAsian Grand Prixにて銀メダルを受賞後、ロシア国立ノボシビルスクバレエ学校に留学。同バレエ学校コンクール1位受賞。バレエ学校卒業後は、ルーマニアコンスタンツァ国立歌劇場、サントペテルブルグ・バレエ・シアター(SPBT)にてセカンドソリストを務め、東京、ロンドン、パリ、シドニー等世界各国の公演でソロを踊る。ツアーで巡回した国は30か国以上にも及ぶ。現在カザフ国立オペラバレエ劇場では、主に『ドン・キホーテ』『コッペリア』『くるみ割り人形』『海賊』の主演を務める他、ソリストとしても出演。 また、カザフ国立芸術大学に在学、芸術学部にて芸術教師科を専攻している。 カザフ国営テレビ局の番組に多数出演する。 カザフ国立オペラバレエ劇場 ソリスト 2015年よりサンクトペテルブルクバレエシアター 2017年よりカザフ国立オペラバレエ劇場 ソリスト Asian Grand prix 2012 シルバーメダル

Born in 2002, graduated with honors from the Almaty Choreographic School named after A. Seleznev in 2020. Diploma winner of the Moscow International Ballet Competition (2022), laureate of the II World Ballet Grand Prix Award (Moscow, 2019). Winner of the III prize of The World Ballet Trial in the categories Classical Dance and Modern Choreography (Tokyo, 2018). Winner of the first prize of the International Competition Өrleu (Almaty, Kazakhstan, 2018). Participant of the International Vaganova Prix Competition (Saint Petersburg, 2018). Fellow of the Foundation of the First President of Kazakhstan (2019), winner of the state scholarship in the field of culture of the Republic of Kazakhstan (2022). He has performed the roles of Romeo and Paris (Romeo and Juliet), the Prince and the French Doll (The Nutcracker), the Young Man (Chopiniana), Vaclav (The Fountain of Bakhchisarai), the Golden Idol (La Bayadere), the Blue Bird (The Sleeping Beauty), pas de trois (Swan Lake) at the Kazakh National Opera and Ballet Theater named after Abay.

カザフ国立オペラ・バレエ劇場とは

カザフスタンのアルマトイに位置する、同国を代表する芸術機関です。1933年に音楽スタジオとして設立され、カザフスタンにおけるクラシックバレエの発展に大きく寄与してきました。設立当初から、ロシアやヨーロッパの古典作品に加え、カザフスタン独自のバレエ作品も積極的に上演しています。例えば、1938年にはカザフ初のバレエ作品『カルカマンとマムル』が上演されました。

劇場のバレエ団は、国内外の著名な振付家やダンサーとの協力を通じて、技術と芸術性を高めてきました。特に、ソビエト時代には、ガリーナ・ウラノワなどの著名なバレリーナが客演し、劇場の名声を高めました。

1.国際的な活動

アバイ劇場のバレエ団は、国内公演だけでなく、国際的な舞台でも活躍しています。例えば、2019年にはロンドンのコロシアム劇場で、ミハイル・フォーキン振付の『ショピニアーナ』と『シェヘラザード』を上演し、英国の観客から高い評価を受けました。

このような国際公演は、カザフスタンの文化を世界に紹介する重要な機会となっており、劇場の国際的な評価を高める要因となっています。

2.バレエ団の特徴

現代的な視点を多くもち、アフリカ系アメリカ人文化、女性の視点、現代社会のテーマなどを取り入れた作品づくりに意欲的に取り組んでおり、世界の注目を集めています。

地元コミュニティとの連携を重視し、学校や福祉施設などでの outreach 活動も活発で、今後の「芸術」のありかたを体現している団体です。

「カザフスタンの文化の拠点」で活躍中の日本人ダンサーの魅力

橋本有紗さんは2012年、香港で開催されたAsian Grand Prixで銀メダルを受賞後、ロシア国立ノボシビルスクバレエ学校に留学し、同校のコンクールで1位を獲得。卒業後、ルーマニアのコンスタンツァ国立歌劇場やサンクトペテルブルク・バレエ・シアター(SPBT)でセカンドソリストを務め、世界30か国以上でソロ公演を行いました。2017年よりカザフ国立オペラバレエ劇場に所属し、主に『ドン・キホーテ』『コッペリア』『くるみ割り人形』『海賊』などの主演を務めています。

また、バレエ団の中心ダンサーとして主演を多く務める傍ら、カザフ国立芸術大学の芸術学部で芸術教師科を専攻するなど、勉学にも励んでいます。

そんな文武両道を重んじる彼女の踊りは芯が強く、堂々とした迫力ある踊りが魅力です。心と体、両方でバレエを学び・体現してきた彼女の踊りにご注目ください!

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2025・大阪公演」

現地のファンを魅了してやまない橋本さん、今回は同バレエ団で共に主演を務めている「Bogdan Verbovoy」さんとともに帰国し、素晴らしい踊りを披露してくださいます。ぜひ会場で芯のある強い踊り・表現をお楽しみください!

