¥×¥íÌîµå¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥êー¥°¤Ç¡É¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ödoda PRESENTS: ¥Ñ¡¦¥êー¥°µåÃÄ »Å»ö¿Þ´Õ 2025¡×¤ò¸ø³«

転職サービス「doda」などを運営するパーソルキャリア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:瀬野尾 裕、以下パーソルキャリア)は、スポーツ業界における選手や監督以外の“はたらく”に焦点を当てたコンテンツ「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2025」を、スポーツビジネスメディア「ONGROUND(オングラウンド)」にて公開したことをお知らせします。また、パーソルグループの冠協賛試合「パーソルDAY」の来場者に、「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2025」のパ・リーグ各球団バージョンのタブロイドを配布します。

「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2025」サイト:https://onground.doda.jp/shigotozukan2025(https://onground.doda.jp/shigotozukan2025)

公開の経緯と思い

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げ、プロ野球選手や監督はもちろん、スタッフやファンの方々などパ・リーグに関わるすべてのはたらく人々を応援するため、2018年度よりパシフィック・リーグ オフィシャルスポンサーとして、2023年度からはリーグタイトルパートナーとして、これまで6球団公式戦での冠協賛試合、パ・リーグTV、クライマックスシリーズ パの冠協賛など幅広い取り組みを実施してまいりました。※

そしてパーソルキャリアでは、スポーツ関連の求人情報やスポーツビジネスコンテンツの発信、スポーツ転職イベントの実施など、スポーツ業界と個人をつなぐさまざまな取り組みを行っています。これらの取り組みの一環として、2023年に「パーソルDAY」限定の野球カードの配布、2024年にスポーツビジネスメディア「ONGROUND(オングラウンド)」にて「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2024」の公開・配布を行い、今回新たに「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2025」を公開しました。プロ野球選手や監督だけでなく、パ・リーグで“はたらく”すべての人に焦点を当て、球団の多様な職種を可視化し、球団で活躍する社員のインタビュー、パ・リーグ球団に関する求人情報などのコンテンツを通して、球団ではたらくことの魅力を伝えます。

2025年シーズンも、パーソルキャリアは、パ・リーグ球団ではたらく・はたらきたい、すべての人々を応援していきます。

パシフィック・リーグ全6球団冠協賛試合「パーソルDAY」でのタブロイドの配布について

以下日程の6試合を、パーソルグループの冠協賛試合「パーソルDAY」として開催し、「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2025」の各球団バージョンのタブロイドを限定で配布します。(※開場時間より配布。なくなり次第、配布を終了します。)

東北楽天ゴールデンイーグルス:5月25日(日) vs 北海道日本ハムファイターズ

千葉ロッテマリーンズ :6月15日(日) vs 東京ヤクルトスワローズ

北海道日本ハムファイターズ :7月6日(日) vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

埼玉西武ライオンズ :8月3日(日) vs 千葉ロッテマリーンズ

オリックス・バファローズ :9月7日(日) vs 北海道日本ハムファイターズ

福岡ソフトバンクホークス :9月23日(祝・火) vs オリックス・バファローズ

パーソルキャリアのスポーツビジネス・キャリア支援について

スポーツ業界は、異業界からの転職希望者の門戸が昨今拡大傾向にあり、異業種からの転職および副業・兼業でのはたらき方を受け入れる企業も増えてきております。また、キャリアとしてスポーツビジネスに興味・関心を持つ個人も増加傾向にあります。その変化をさらに後押しすべく、ビジネスの知見を持ちスポーツビジネスに興味関心が高い個人と、スポーツビジネスの発展を目指す企業との出会いを提供するイベント「パ・リーグ スポーツ転職フェア by doda」を2018年から実施。好評につき2024年度は夏・冬の2回開催しました。

キービジュアルについて

キービジュアルのイラストについては、ゲーム情報誌『ファミ通』の表紙や、ガンバ大阪のマスコット・ガンバボーイのデザインなどで知られるイラストレーターの松下 進氏に、ご自身も野球ファンであり、本取り組みに賛同いただいたことから、担当いただきました。

プロフィール

松下 進(まつした すすむ)

キャラクターアートの第一人者として活躍する、日本を代表するイラストレーター。雑誌表紙、アニメ、ゲーム、スポーツチームや企業のマスコットまで、数多くの印象的なキャラクターを生み出し、2023年にプロ50周年を迎えた。代表作は、NHK「英語であそぼ」、長野五輪招致キャラクター、ガンバ大阪やオリックスのマスコット、ディズニー記念ポスターなど多岐にわたる。

■パーソルキャリアのスポーツビジネスメディア「ONGROUND(オングラウンド)」について

「ONGROUND」は、スポーツ業界ではたらく人たち、これからはたらきたい人たちのキャリアを応援するパーソルキャリアのスポーツビジネスメディアです。「Grow your career on the ground of sports.(スポーツの現場に立ち、キャリアを育もう)」をブランドスローガンに掲げ、スポーツ業界やスポーツに携わる仕事でキャリアを育むための情報を発信しています。

