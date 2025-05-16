¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ömoomoo LAUGH & MONEY¡×½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤ò6/7(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¡ª¡¡ÈÖÁÈ¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¡£J-me²ñ°÷50Ì¾ÍÍ¤òÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤´¾·ÂÔ
moomoo LAUGH & MONEY
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤ÇËè·îÂè4ÆüÍËÆü¤ËÊüÁ÷Ãæ¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ømoomoo LAUGH & MONEY¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:20～13:20¤Ë¿·½É½»Í§¥Ó¥ë¡¦»°³Ñ¹¾ì¤Ç¡¢ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ë¸ø³«¼ýÏ¿¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ømoomoo LAUGH & MONEY¡Ù¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤ì¤³¤ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¦Îø°¦¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ËÎß·×Íø±×100²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿ÃøÌ¾¤Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¥Èー¥¯¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤ä¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Æó¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Èー¥¯¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤«É¬¸«¤Ç¤¹¡ª¡¡
ÅöÆü¼ýÏ¿¤·¤¿¥Èー¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤â¡¢ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø³«¼ýÏ¿¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥Æー¥¸¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡ÖÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¡×¤ËJ-me²ñ°÷50Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¡ÖÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï¡¢5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£ÈÖÁÈ½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§±þÊç¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é
https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/moomoo2505
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Îmoomoo¾Ú·ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖMooFest JAPAN 2025¡×Æâ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖMooFest JAPAN 2025¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://j.moomoo.com/03drFV
¡Ú¸ø³«¼ýÏ¿³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:20～13:20
²ñ¾ì¡§¿·½É½»Í§¥Ó¥ë¡¦»°³Ñ¹¾ì
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°¤ÎÆþ¾ìÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¡ÖÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¡×¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤¿J-me²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÆþ¾ìÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Êç½¸³µÍ×
Êç½¸¿Í¿ô¡§50Ì¾
Êç½¸´ü´Ö¡§5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
±þÊçÊýË¡¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¥µ¥¤¥È¡§https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/moomoo2505
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE(81.3FM)
ÈÖÁÈÌ¾¡§moomoo LAUGH & MONEY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè·îÂè4ÆüÍËÆü 22:00～22:54
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§ ¥Æ¥¹¥¿¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.j-wave.co.jp/special/laughmoney/
ÈÖÁÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡§https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/laughmoney/episode/5cac1bf7-7043-47c3-96a7-2fb2375ada92/