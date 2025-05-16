±Ç²è¡Ø¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¡Ù
°ËÆ£·ÄÆÁ¡¦º´¡¹ÌÚÆ»À®¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÂ£¤ë±Ç²è¡Ø¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¡Ù¤Ï¡¢À¾¾Å±Ç²èº×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µÜ¸ÅÅç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー±Ç²èº×¤Ç¤âÆþ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ÂÃ«¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥ÈÂ¾Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ú°ì²È»¦¿Í»ö·ï¡Û¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Õ¥êー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡Ø¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿¤ï¤·¤¤ÃË¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤ÇÆü¾ï¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥ó¥á¥ó¥È¡£
5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢W¼ç±é¤Î°ËÆ£·ÄÆÁ¡¦º´¡¹ÌÚÆ»À®¡¢¤½¤·¤Æ¸Å¸«ÍÛ¹áÎ¤¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²¼µ¤ÎURL¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¢§
https://ogawakantoku.base.shop/items/106852534
¤½¤·¤Æ¡¢°ì²È»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤ò¤¢¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤È´Ø·¸¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ë°ËÆ£·ÄÆÁ¡¦º´¡¹ÌÚÆ»À®¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¿´Íý¾õÂÖ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¶¦±é¼Ô¤Î°æÅû¤·¤Þ¡¢¸Å¸«ÍÛ¹áÎ¤¡¢ÊÆÁÒ·¼¡¢¥³¥¬¥±ー¥¹¥±¡¢»³ºêÎ´ÂÀÏ¯¡¢¹Ó²¬Î¶À±¡¢¥Î¥Ö¥¤¥·¥¤¡¢ÅÄÌ¾À¥°ÎÇ¯¡¢µÈÅÄ·ÃÃÒ²Ú¡¢·ë¾ëÏÂ»Ò¤¬Êª¸ì¤ò¤è¤ê²ø¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÀîËÌ¿Í¡£
2018Ç¯±Ç²èÀ©ºî¥Áー¥à¡Ø¥¼¥í¥Õ¥£¥ë¥à¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢´ÆÆÄºî¤Ç¤¢¤ë±Ç²è¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ï¡ÖÌç¿¿¹ñºÝ±Ç²èº×2021¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1000ËÜ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾¾Å±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£
ËÜºî¤Ë¤Æ¡¢¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë°ÕÍßºî¡Ø¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¡Ù¤ò¸æ³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー±ü»³ÏÂÍ³¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¹Óºï¤ê¤ÊÁ´ÊÔ¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡£°Ç¤Ë¹¤¬¤ëÈóÆü¾ï¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶²ÉÝ¡£
¤³¤Îµö¤µ¤ì¤¶¤ë±Ç²è¤ò¼«ÎÏ¤Çºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®ÀîËÌ¿Í´ÆÆÄ¡£ÎÏµ»¤ÈÍ¦µ¤¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é´¶Éþ¡ª
(C)ZEROFILM
(C)ZEROFILM
(C)ZEROFILM
(C)ZEROFILM
(C)ZEROFILM
(C)ZEROFILM
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡ã¡Ø¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡ä
½ÂÃ«¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢·èÄê!!
¢£³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î23Æü(¶â)
18¡§00¤Î²ó¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¡ÉñÂæ°§»¢¼Â»Ü
¢£ÅÐÃÅÍ½Äê¼Ô:°ËÆ£·ÄÆÁ¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚÆ»À®¤µ¤ó¡¢¸Å¸«ÍÛ¹áÎ¤¤µ¤ó¡¢¾®ÀîËÌ¿Í´ÆÆÄ
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÎÁ¶â¡§ÄÌ¾ïÎÁ¶â¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡¡(³Æ¼ïÁ°Çä¤ê·ô¡¦ÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô»ÈÍÑ²Ä¡¢¾·ÂÔ·ô¤Î¤ßÉÔ²Ä)
¢¨ºÇÁ°Îó¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë0¡§00¡Ê¡á5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë24¡§00¡Ë¤è¤ê
·à¾ìÁë¸ýÈÎÇä¡§5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë·à¾ì³«¾ì»þ´Ö¤è¤ê
¢¨ÈÎÇäËç¿ô¤ËÃ£¼¡Âè¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï
·à¾ìÁë¸ý¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ã²ñ¾ì¡ä¡¡½ÂÃ«¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È
¢©150-0042ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®20-11 ½ÂÃ«»°ÍÕ¥Ó¥ë£·³¬
TEL: 03-3477-5905
https://www.cinequinto.com/shibuya/
5/24(ÅÚ)～¤âÏ¢ÆüÌë¤Î¾å±Ç²ñ½ªÎ»¸åÉñÂæ°§»¢·èÄê¡ª¡ª¾ÜºÙ¤Ï³ÎÄê¼¡ÂèÈ¯É½¡ª¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°SNSÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅÓÃæÆþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦Äê°÷ÆþÂØÀ©¤Ç¤Î¾å±Ç¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾ìÆâ¤Ç¤Î¥«¥á¥é(·ÈÂÓ¥«¥á¥é´Þ¤à)¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡¢Ï¿²»Åù¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅÐÃÅ¼ÔµÚ¤ÓÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë»ö¾ð¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤´¹ØÆþ¡¦¤ª°ú´¹¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾ìÆâ¤Ç¤Î¥«¥á¥é¡Ê¥«¥á¥éÉÕ¤·ÈÂÓ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤è¤ê»£±Æ¡¦Ï¿²»¡¦Ï¿²è¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¤¢¤é¤¹¤¸
¥Õ¥êー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îìä¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ú°ì²È»¦¿Í»ö·ï¡Û¤òµ»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©
Èà¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤¿ìä¤ÎÆü¾ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤À¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÂç¤¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ËÆ£·ÄÆÁ º´¡¹ÌÚÆ»À®
¡¡¡¡°æÅû¤·¤Þ¡¡¡¡¡¡¸Å¸«ÍÛ¹áÎ¤ ÊÆÁÒ·¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥¬¥±ー¥¹¥± ¡¡»³ºêÎ´ÂÀÏ¯
¡¡¹Ó²¬Î¶À±¡¡¡¡¡¡ ¥Î¥Ö¥¤¥·¥¤¡¡¡¡¡¡ ÅÄÌ¾À¥°ÎÇ¯ ¡¡¡¡¡¡µÈÅÄ·ÃÃÒ²Ú ¡¡¡¡¡¡ ·ë¾ëÏÂ»Ò
´ÆÆÄ¡¿µÓËÜ¡¿ÊÔ½¸ : ¾®ÀîËÌ¿Í
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§´Øº¬Âç²ð¡¡
»£±Æ : ÌøÅÄ½ã°ì Ï¿²»¡§¸Å²°Íµµ¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½õ´ÆÆÄ¡§¾®±àÍªÂÀ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§»³ÅÄ°¡Èþ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
°áÁõ¡§×¢ºêÍ£ Èþ½Ñ¡§±ÒÆ£¤Ê¤Ê
À©ºîÃ´Åö¡§ÅòÀõ¹áÆà¡¦ÉÚÅÄÃÒ
²»³Ú¡§RyotaHorii (mnip)
À°²»¡¿²»¶Á¸ú²Ì¡§ÅÄÃæ½¨¼ù
ÆÃ¼ìÂ¤·Á¡§ÅÚÈîÎÉÀ®
VFX¡§¾¾ÌîÍ§´î¿Í¡¡
ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÆûÜÛÌ¤²Ì
ÀëÅÁ¡§¤È¤³¤·¤¨¡¡¡¡
ÇÛµë¡§¥¢ー¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§TEAM ¥¼¥í¥Õ¥£¥ë¥à
À½ºî¡§±Ç²è¡Ö ¥¥à¥½¥¸¥å¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ZEROFILM
£µ·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê
½ÂÃ«¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥ÈÂ¾Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
¸ø¼°HP zerofilm2024.com¡¡¡¡
¸ø¼°X @ZEROFILM2018