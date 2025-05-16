玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、3年保証対応 RTX 5070 Ti グラフィックボード『GG-RTX5070Ti-E16GB/EX/TP』発売
シー・エフ・デー販売株式会社
『GG-RTX5070Ti-E16GB/EX/TP』
- オリジナルファンブレード「WINGS」の3連ファンにより、グラフィックボードの発熱を抑え、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能を搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner」に対応。
- ARGB LED搭載、20の魅力的なエフェクト。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、安心の3年保証。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/924_1_0ab51732aca16cf16baa46e038c5ff0e.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5070ti-e16gb-ex-tp.html
102mm x1、92mm x2 ファンでパワフル冷却
メタルバックプレートで高い剛性
ARGB LED搭載
3年保証
『GG-RTX5070Ti-E16GB/EX/TP』
玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載グラフィックボード『GG-RTX5070Ti-E16GB/EX/TP』を発売いたします。
- オリジナルファンブレード「WINGS」の3連ファンにより、グラフィックボードの発熱を抑え、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。
- サイレント・エクストリーム・テクノロジーによるセミファンレス機能を搭載。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner」に対応。
- ARGB LED搭載、20の魅力的なエフェクト。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、安心の3年保証。
2025年5月16日発売予定です。
GeForce RTX 5070 TiGG-RTX5070Ti-E16GB/EX/TP | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/924_1_0ab51732aca16cf16baa46e038c5ff0e.jpg ]
想定売価：\152,800前後(税込)
発売予定：2025年5月16日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5070ti-e16gb-ex-tp.html
102mm x1、92mm x2 ファンでパワフル冷却
メタルバックプレートで高い剛性
ARGB LED搭載
3年保証