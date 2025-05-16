暴動クラブVo.釘屋玄がフジロック2025スペシャルバンド　ROUTE17 Rock’n’Roll ORCHESTRA参戦決定！暴動クラブは6月にRED WARRIORSと東名阪ツアー開催！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメントPhoto by.有賀幹夫

7月25,26,27に新潟県湯沢町の苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL’25」

で毎年恒例の「フジロック」に馴染みのトップミュージシャンが集結し豪華絢爛なロックンロールショウが展開されるスペシャルバンド ROUTE 17 Rock’n’Roll ORCHESTRA。

日本屈指の剛腕ドラマ―“池畑潤二”率いる“苗場音楽突撃隊”を中心に今年は山下久美子、甲本ヒロト（ザ・クロマニヨンズ）、US、Liam Ó Maonlaiといった国内外の豪華ミュージシャンをゲストに迎える事が決定。更に昨年からロックフィールドでメキメキと頭角を現わしてきたロック界大注目の新鋭バンド暴動クラブのヴォーカル釘屋玄の参加も決定した。

暴動クラブはロックファン、ライブハウス関係者で噂が広まり昨年リリースしたインディーアルバムがスマッシュヒットとなり、タワレコメンアワード2024やCDショップ大賞2025青入賞等一躍脚光を浴び、ロックシーン大注目のバンドとして急上昇中。今年4月には日本のポップス、ロックを集めたカバーEP「VOODOO SEE,VOODO DO」をリリース、泉谷しげる、ちわきまゆみがコーラスで参加したRCサクセションのカバー曲、つ・き・あ・い・た・い も評判となって、先日恵比寿リキッドルームで開催されたワンマンライブ「暴動集会・第二回」も大盛況に終わった。

このバンドの勢いは止まらず、ジャパニーズロックのレジェンドRED WARRIORSとの東名阪TOUR「RED WARRIORS THE ROCK SHOW 暴動クラブ」が6月8日の東京LINECUBE SHIBUYAからスタートする。

日本ロック界の金字塔、RED WARRIORSと若きロックンロールの旗手暴動クラブの世代を超えた火花散る激アツなロックショウを是非見てもらいたい。

TOURは6月20日愛知COMTEC PORT BASE ,6月21日大阪国際交流センター大ホールまで続いていく。

【information】

「RED WARRIORS THE ROCK SHOW 暴動クラブ」

2025年6月8日(日) LINE CUBE SHIBUYA OPEN 16:30/START 17:30

2025年6月20日(金) COMTEC PORTBASE OPEN 17:00/START 18:00

2025年6月21日(土) 大阪国際交流センター大ホール OPEN 17:00/START 18:00

▼チケット情報

一般 \10,000（税込/全席指定）

学割チケット \5,000（税込/全席指定）※一般発売のみ

https://eplus.jp/redwarriors/

official HP：https://www.redwarriors.jp/

FUJI ROCK FESTIVAL’25

【ROUTE 17 Rock‘n’Roll ORCHESTRA】

2025年7月25日(金)

at.新潟県湯沢町苗場スキー場

information：https://fujirockfestival.com

『VOODOO SEE,VOODOO DO』

https://lnk.to/11IqvAgr

【発売日】2025年4月2日(水)

【品番】FSCR-4

【価格】1,650円(税込み)

【収録曲】

01.つ・き・あ・い・た・い

作詞・作曲：忌野清志郎

02. I‘M FLASH“Consolation Prize”(ホラ吹きイナズマ)

作詞：柴山俊之 作曲：鮎川誠

03.スローなブギにしてくれ(I Want You)

作詞：松本隆 作曲：南佳孝

04.タイムマシンにおねがい

作詞：松山猛 作曲：加藤和彦

05.上を向いて歩こう

作詞：永六輔 作曲：中村八大

暴動クラブオフィシャルサイト

https://voodooclub.fanpla.jp/

暴動クラブ official X

https://x.com/Voodoo_Club_

暴動クラブofficial Instagram

https://www.instagram.com/voodooclub_japan/

暴動クラブ official You Tube チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCMmZy8or3UMRRpIim3lb2MA