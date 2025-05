「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPが開催！　ほんわか癒される新作コラボグッズが盛りだくさん!!

株式会社A3

「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPが、2025年5月16日(金)から有楽町マルイで開催されるのを皮切りに、6月13日(金)からはマルイシティ横浜で、7月11日(金)からはアベノラクバスで順次開催!

『お文具といっしょ』は、イラストレーター・お文具が手がける人気キャラクターコンテンツです。お文具さんたちの“等身大の優しい言葉”に、心満たされるファンが続出しています。

そんな『お文具といっしょ』と、サンリオキャラクターズがコラボした新作グッズは、どれもほんわか癒されるキュートなアイテムばかり! グッズの魅力はもちろん、特典情報もあわせてご紹介します♪

▼マルイの特設ページはこちら▼

有楽町マルイ:https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=134542&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=134542&article_type=sto)

マルイシティ横浜:https://www.0101.co.jp/077/event/detail.html?article_seq=134769&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/077/event/detail.html?article_seq=134769&article_type=sto)

【開催情報】

<有楽町マルイ(東京)>

■開催期間:2025年5月16日(金)~5月25日(日)

■開催場所:有楽町マルイ 8階 イベントスペース【SPACE3】

<マルイシティ横浜(神奈川)>

■開催期間:2025年6月13日(金)~22日(日)

■開催場所:マルイシティ横浜 4F イベントスペース

<アベノラクバス(大阪)>

■開催期間:2025年7月11日(金)~21日(月・祝)

■開催場所:アベノラクバス(あべのHoop4階)

POP UP SHOP詳細:https://sanrio-animestore-a3.jp/user_data/obungu-sanrio

▼過去展開のコラボグッズもあわせてチェック▼

「お文具といっしょ×ポムポムプリン」商品ページはこちら(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/234?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt881)

「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」より“ゆるかわ”な新作コラボグッズがたくさん登場!

今回の「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」のグッズには、初登場となる2種類のコラボイラストを使用!

お文具さんとハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ポチャッコがコラボしたイラスト、そしてお文具さんだけでなく「お文具さん×シナモロール」「プリンさん×ポムポムプリン」「名も無き者×バッドばつ丸」「猫さん×タキシードサム」「子猫さん×ハンギョドン」「ゼリーさん×ぐでたま」がコラボしたイラストは、どのペアも必見です♪

【グッズ一覧】

■缶バッジ(全10種)※

■星型ナスカンアクリルキーホルダー(全5種)※

■アクリルスタンドプレート(全5種)

■ダイカットスマホステッカー(全5種)

■前髪クリップ2個セット(全5種)

■スクエアポーチ(全1種)

■マカロンケース(全2種)

■ボールチェーンぬいぐるみ(全5種)

■ハート型缶バッジ(全6種)※

■フレークシール(12種セット/全1種)

■ゆらゆらアクリルスタンド(全6種)

■ミニノート(全1種)

■ゆらゆらグラス(全1種)

■ハンドタオル(全1種)

■キャンバスデイリートート(全1種)

■クリアファイル(全1種)

■パタパタメモ(全1種)

※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートBOXの2通りから購入方法をお選びいただけます。

※画像は一例です。

缶バッジ(全10種)※ブラインド商品

思わず和んでしまう可愛い表情やポーズをじっくり堪能できる直径5.7cmの缶バッジ。カバンに付けたり、お部屋に飾ったりしてお楽しみください!

星型ナスカンアクリルキーホルダー(全5種)※ブラインド商品

ナスカン部分が星型になっているポップなデザインのアクリルキーホルダーです。同じポーズをするほど仲良しな様子のお文具さんとサンリオキャラクターズが愛おしすぎる……!

アクリルスタンドプレート(全5種)

アクリルスタンドプレートは、台座にパーツをはめ込むことで完成させるスタンド型アイテム。組み立て後は大きさ約8cmと、どこにでも飾りやすいサイズ感です。

コラボならではのお名前パーツも必見!

ダイカットスマホステッカー(全5種)

※画像は一例です。

縦6cm×横7.5cmのダイカットスマホステッカー。ステッカーを透明なスマホケース挟めば、手軽にスマホをデコレーションできます!

前髪クリップ2個セット(全5種)

※画像は一例です。

毎日のメイク時間をもっと楽しく! メイク中に邪魔になりがちな前髪を抑えられるクリップの2個セットが登場しました。鏡を見るたびにルンルン気分に♪

スクエアポーチ(全1種)

※星型ナスカンアクリルキーホルダーは別売りです。

スクエアポーチはおよそ縦14cm×横21.5cm×マチ6cm。大容量サイズなので、メイク道具や歯ブラシセットなどを旅行用にまとめるポーチとしてもぴったりです!

マカロンケース(全2種)

コロンとした丸いフォルムのマカロンケースです。直径約6cmと小さめサイズなので、アクセサリーやサプリメントなど無くしやすい小物を持ち運ぶときに役立ちます!

ボールチェーンぬいぐるみ(全5種)

もちもち&ふわふわ感触のボールチェーンぬいぐるみは約15cmの大きさ。あまりの可愛さに悶絶してしまうこと間違いなし!

カバンに付けて一緒にお出かけしたり、カフェで写真を撮ったりして、“ぬい活”を楽しみましょう♪

ハート型缶バッジ(全5種)※ブラインド商品

約5.3cm×5.7cmのハート型缶バッジです。お揃いの帽子やショルダーバッグなど、コラボならではの胸キュンポイントにも注目!

フレークシール(12種セット/全1種)

12種類の縦横最大4cmのシールがセットになったフレークシール。「キャラクターたち全員を集めたい!」という方にもオススメなアイテムです!

ゆらゆらアクリルスタンド(全6種)

ゆらゆらアクリルスタンドは、組み立てると左右に揺れるアクリルスタンドです(組み立て後の大きさ:約5cm)。

手のひらに収まる可愛いサイズのアクリルスタンドを毎日眺めて、ほっこり癒されてください!

ミニノート(全1種)

表と裏でそれぞれのコラボイラストを楽しめるミニノート。このノートを使えば、お文具さんたち&サンリオキャラクターズから元気をもらえて、勉強や仕事もはかどりそうです!

ゆらゆらグラス(全1種)

キャラクターたちがぐるっと一周描かれた、ゆらゆら揺れるガラス製のグラスです。お好きな飲み物を入れて、お文具さんたちとホッと一息つきませんか?

ハンドタオル(全1種)

普段使いしやすい肌触りの良いハンドタオルは、縦横およそ15cm。一緒に飛んだり、走り回ったり、お話したり……思い思いに楽しく過ごすキャラクターたちが可愛すぎる!

キャンバスデイリートート(全1種)

大きさおよそ45cm×37cmのキャンバスデイリートート。取っ手の部分も長めなので、肩にかけることができます。

マチもあるのでたっぷり物を入れられて、通勤・通学のほかお出かけの際にも使いやすいバッグ!

クリアファイル(全1種)

書類整理はもちろん、鑑賞用として飾るのにもぴったりなクリアファイル。

「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」のコラボイラストが両方デザインされているので、使って&眺めてお楽しみください♪

パタパタメモ(全1種)

お文具さんたちの楽し気な声が今にも聞こえてきそうなパタパタメモ。中には4種類のメモが入っています。

日々のタスクをまとめるときや、お友達にちょっとしたメッセージを送るときのお手紙として使ってみてはいかがでしょうか?

イラストカード(全11種)が購入特典に!

「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」新商品を含めて関連商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード(全11種)をランダムで1枚プレゼントします。

各ペアのコラボイラストを使用しているので、ゲットしたアイテムと一緒に飾るのもオススメです!

※特典はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

▼マルイの特設ページはこちら▼

思わずコレクションしたくなるアイテムから、日常に取り入れやすいアイテムまで幅広くラインナップした「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」の新作グッズ。ぜひお気に入りのアイテムをお迎えして、ゆるかわなお文具さんたちに癒されてください!

(C) お文具 / 講談社 (C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L657373

