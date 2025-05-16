プロeスポーツチーム「REJECT」TEKKEN部門、FATAL FURY(餓狼伝説CotW)部門がBrussels Challenge Major Editionに出陣！！

株式会社REJECT



株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」のTEKKEN部門よりRaef選手、FATAL FURY(餓狼伝説CotW)部門よりScore選手が、2025年5月17日(土)～18日(日)にベルギーで開催されるBrussels Challenge Major Editionに出場いたします。





TEKKEN部門はTEKKEN World Tour 2025のツアーポイントとEsports World Cup(以下、EWC)出場権の獲得、FATAL FURY(餓狼伝説CotW)部門はEWC出場権の獲得へ向けて全力を尽くします。選手たちの勇姿にご期待ください！

【出場選手】

TEKKEN部門

・Raef選手（@luminousRage(https://x.com/luminousRage)）

FATAL FURY(餓狼伝説CotW)部門

・SCORE選手（@score33333(https://x.com/score33333)）

【配信情報】

■Twitch：https://www.twitch.tv/brusselschallenge



【TEKKEN World Tour 2025】

TEKKEN 8のツアー形式の公式大会。シーズンを通じて各ツアー大会で獲得したポイントに基づき、世界大会となるGlobal Finalsへの出場権が与えられる。ツアーは３つのMaster+大会、９つのMaster大会、21のChallenger大会、そしてDOJO大会から構成され、Brussels Challenge Major EditonはMaster大会となる。



【EWC 2025】

サウジアラビアのリヤドで7月7日~8月24日に掛けて行われる、世界最大のeスポーツの祭典。賞金総額＄70milを掛けて世界中のクラブチーム・選手達が熱戦を繰り広げる。

【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在11タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て、2024年に悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門は公式大会ALGS Year4 Split1 Playoffにて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

■会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

■代表者：代表取締役 甲山翔也

■設立：2018年12月

■本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

■事業内容：eスポーツ関連事業

■ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社REJECT

メールアドレス：contact@REJECT.co.jp

採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/