¡ÖÆü¾¦Êíµ2µé¡×ÂÐºö¹ÖºÂ¤¬¡ÈÌµ´ü¸ÂÌµÎÁ¡É¡ª¹©¶ÈÊíµ¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¼õ¸³À¸¤ÎºÆÄ©Àï¤ò±þ±ç¡Ã·ÐÍý¼ÂÌ³¤Î³Ø¹»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤Î²ñ·×Ê¬Ìî¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·ÐÍý¡¦ºâÌ³Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö·ÐÍý¼ÂÌ³¤Î³Ø¹»¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿Æü¾¦Êíµ2µé¹ÖºÂ¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö¹©¶ÈÊíµ¡×¹ÖºÂ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¡¢¡Ö¾¦¶ÈÊíµ¡×¹ÖºÂ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æü¾¦Êíµ2µé¹ÖºÂ¤Ï¡ÈÁ´ÈÏ°ÏÂÐ±þ¤ÎÌµÎÁ¹ÖºÂ¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡ÖÆü¾¦Êíµ2µé¹ÖºÂ ÌµÎÁ¼õ¹Ö¡×¤Ï¤³¤Á¤é
https://career.jusnet.co.jp/entry/video-bookkeeping2/(https://career.jusnet.co.jp/entry/video-bookkeeping2/)
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Æü¾¦Êíµ2µé¤Î¹ç³Ê¤ò¤á¤¶¤¹¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½ÅÍ×ÏÀÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¡ÈÆÀÅÀÎÏ¡É¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÖºÂ¡¦¶µºà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¸å¤¹¤°¤Ë³Ø½¬¤ò³«»Ï²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ´ü¸Â¤â°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤È¿ôÅÀÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤½¤Î²ù¤·¤µ¡¢º£ÅÙ¤³¤½¹ç³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£ÌµÎÁ²½¤ÈÁ´ÈÏ°ÏÂÐ±þ¤Ç¡¢Êíµ¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò¸å²¡¤·
¶áÇ¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÍý¿ÍºàÉÔÂ¤ä¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢Êíµ»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¥Ëー¥º¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾¦Êíµ2µé¤Î¹ç³ÊÎ¨¤ÏÌó30%Á°¸å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»î¸³ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤äÏÀÅÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¶ì¼êÊ¬Ìî¤Î¹îÉþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¦¶ÈÊíµ¡×¹ÖºÂ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¹©¶ÈÊíµ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£Æü¾¦Êíµ2µé¤Î½ÐÂêÈÏ°ÏÁ´ÂÎ¤òÌÖÍå¤·¤¿ÌµÎÁÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Îµ¡²ñ¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÖºÂ¤Î³µÍ×
¡Ú¾¦¶ÈÊíµ¡Û
½ÐÂêÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼õ¸³¼Ô¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤5ÏÀÅÀ¡Ê1.Ï¢·ë²ñ·× 2.ÀÇ¸ú²Ì²ñ·× 3.¸ÇÄê»ñ»º 4.Í²Á¾Ú·ô 5.³°²ß·ú¼è°ú¡Ë¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¡£Íý²ò¤ò½õ¤±¤ë10Ê¬Æ°²è¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é½¬¶µºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹©¶ÈÊíµ¡Û
ËÜ»î¸³¥ì¥Ù¥ë¤Î±é½¬ÌäÂê¤ò¼´¤Ë¡¢¡Ö²ò¤¯¢ª²òÀâ¤ÇÍý²ò¢ª¤â¤¦°ìÅÙ²ò¤¯¡×3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹½À®¡£
¥Ñ¥¿ー¥ó°Åµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²ò¤¯ÎÏ¤¬¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯Àß·×¤Ç¡¢¹©¶ÈÊíµ¤ò¡Ö¶ì¼ê¡×¤«¤é¡ÖÆÀÅÀ¸»¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÖºÂ¤ÎÆÃÄ§
¡¦¸úÎ¨Åª¤ÊºÆ¼õ¸³¤ò»Ù±ç
¡¦ÅÐÏ¿¤Î¤ß¤Ç¼õ¹Ö²ÄÇ½¡£¼õ¹ÖÎÁ¤ä»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ê¤·
¡¦³Æ¥Æー¥ÞÌó10Ê¬¤Î²òÀâÆ°²è¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¼Ò²ñ¿Í¤â·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦»î¸³·¹¸þ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¹Ö»ÕÎò10Ç¯¤Î¥×¥í¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà
¡¦¹ç³Ê¸å¤â·ÐÍý¼ÂÌ³¤ÇÌòÎ©¤Ä150°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¤òÌµÎÁÄó¶¡¡£·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç
¢£¹Ö»Õ¾Ò²ð
½ïÊý ¾Âç
ÊíµÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Ï·ÊÞÀìÌç³Ø¹»¤ÎÊíµ²ñ·×¹Ö»Õ¤òÃ´Åö¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó10Ç¯´Ö¡¢Êíµ²ñ·×¤ÎÀìÇ¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¼ø¶È¤Î¹Ö»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤äÌäÂê½¸Åù¤Î¶µºà³«È¯¤ä³°Éô¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¯¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¡Ö¹ç³Ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¶ì¼ê¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊÏÀÅÀ¤â¡¢»î¸³¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Æü¾¦Êíµ2µé¡¦1µé¹ç³Ê¼Ô¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡£
¢§¡ÖÆü¾¦Êíµ2µé¹ÖºÂ ÌµÎÁ¼õ¹Ö¡×¤Ï¤³¤Á¤é
https://career.jusnet.co.jp/entry/video-bookkeeping2/(https://career.jusnet.co.jp/entry/video-bookkeeping2/)
¢¨Æ°²è¹ÖºÂ¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï¡Ö·ÐÍý¼ÂÌ³¤Î³Ø¹»¡×¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥¹¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¡¡¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶»ÍÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¿·¸×ÄÌ¤êCORE
Àß¡¡¡¡Î©¡§1996Ç¯8·î
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÅç ÍÎÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ñ·×¡¢ÀÇÌ³¡¢·ÐÍý¡¦ºâÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ê¿Íºà¾Ò²ð¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢µá¿Í¹¹ð¡¢¶µ°é»ö¶È¡Ë
URL¡§https://www.jusnet.co.jp/
1996Ç¯¤Ë¸øÇ§²ñ·×»Î¤¬ÀßÎ©¡£²ñ·×¡¢ÀÇÌ³¡¢·ÐÍý¡¦ºâÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢·ÐÍý¥Ñー¥½¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢ÅÐÏ¿¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë±þ¤¸¤Æ¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡¢¼ÂÌ³¶µ°é¥µー¥Ó¥¹Åù¤òÄó¶¡¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î74,000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢´ÆººË¡¿Í¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿7,600¼Ò¤Î´ë¶È¡¦»öÌ³½ê¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡Ö·ÐÍý¼ÂÌ³¤Î³Ø¹»¡×¡Êhttps://edu.jusnet.co.jp/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐÍý¡¦ºâÌ³¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤Ë½àµò¤·¤¿¹ÖºÂ¤ä¥»¥ß¥Êー¤òÄó¶¡¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¶È³¦¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¸¥ã¥¹¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
·ÐÍý¼ÂÌ³¤Î³Ø¹» Ã´Åö
¥áー¥ë¡§edu@jusnet.co.jp
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢XR¤äNFT¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯Åù¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£º£¸å¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÃÃÒ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.cri.co.jp/
X¡§https://twitter.com/creekcrv
Facebook¡§https://www.facebook.com/creekandriver
note¡§https://note.com/creek
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
¢§¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ñ¼Ò¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
¢§C&R¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖGo Beyond the Limit¡×
https://www.cri.co.jp/gobeyond/