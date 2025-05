シャンシャン祝8歳！誕生日に話題の“あの大パンダ展”が帰ってきた！限定グッズも登場！かわいいパンダが大集結「帰ってきた大パンダ展」開催決定！

行知学園株式会社

書籍で日本と世界をつなぐ出版事業を展開している行知学園株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:楊 舸 出版事業HP:https://www.coach-pub.jp、ECサイト:https://coach-books.square.site)は、6月6日~15日までの10日間、JMFビル高田馬場にてシャンシャンの8歳の誕生日を祝う「帰ってきた大パンダ展」(入場無料)を開催いたします。

本イベントでは、シャンシャンの8歳の誕生日を記念して、さまざまなコンテンツをご用意しています。

会場では、シャンシャンの写真パネルの展示に加え、誕生日当日の中国・碧峰峡基地の様子や、雅安で行われる現地の催しを収録した映像を放映。また、シャンシャンの中国帰還後の貴重な写真を使った限定グッズや、日本初登場となるオリジナルぬいぐるみも販売します。

そのほか、作家やクリエイターによる作品や商品を含む200種以上の可愛いパンダグッズが大集合。前回好評だったワークショップや、パンダ好きのための四川語講座、現在映画公開中のフーバオの写真パネル展示、さらに雅安・「宝興蠟池溝パンダ起源基地」の映像上映会など、見どころ満載の内容です。

愛らしいパンダたちに囲まれながら、シャンシャンの特別な日を心ゆくまでお楽しみください。

■特別上映会 ※参加無料

・中国現地で祝うシャンシャンの誕生日映像

シャンシャンの誕生日当日の中国・碧峰峡基地や雅安市内の様子を収録した特別映像を、2日間限定で上映します。雅安市内では中国人ファンたちが自主的にお祝いの催しを企画。現地の温かな雰囲気を感じながら、シャンシャンの成長を一緒にお祝いしましょう。

■上映日:6月 14日(土)、15日(日)

■上映時間:13:00~/15:00~/17:00~

・パンダ発見の地にある「宝興蠟池溝パンダ起源基地」のパンダ

四川省・宝興蜂桶寨自然保護区は、ジャイアントパンダの生息地として国際的にも重要な地域です。その中にある蠟池溝は、野生パンダが初めて発見された場所として知られています。

今回、その保護区内の「宝興蠟池溝パンダ起源基地」で撮影された貴重な映像を上映。パンダが竹を食べる音や息づかい、水の音や鳥の声など、五感で感じる映像をお楽しみください。

■上映日:6月6日(金)~15日(日)

■上映時間:11:00~19:00 ※ただし「中国現地で祝うシャンシャンの誕生日映像」上映時間を除く ※15日は18:00終了

■写真展 ※入場無料

人気を集めた前回のシャンシャンの写真展に加え、現在映画も公開中のフーバオの写真も新たに展示! シャンシャンとフーバオ、2頭の人気パンダの写真を並べて展示することで、それぞれの個性や魅力がいっそう引き立つ内容となっています。

■物販

《グッズ》

パンダをモチーフにしたアイテムを多数販売します。今回、シャンシャンが中国に帰還した後の写真を使ったグッズや、中国から直輸入したパンダのぬいぐるみなど、「パンダプラネット」の商品が日本初公開となります。ぜひご期待ください!

さらに、前回大好評だった「キッチュ」や「こきちや」の新作商品も登場します。そのほかにも、これからの季節に役立つ雨傘や日傘、ドリンクホルダー、タオルなど、200種を超えるパンダ雑貨を取り揃えました。たくさんのアイテムをお楽しみください。

パンダプラネット

パンダプラネットは、中国のパンダたちと日本をつなぐ架け橋となることを目指しています。

厳選したシャンシャンの写真を使ったオリジナルグッズや、こだわりの輸入品などを取り扱っています。パンダの魅力を発信するとともに、皆様の心をくすぐるグッズもお届けします。

・KITSCH (キッチュ)

パンダとキッチュでレトロなかわいい中華モチーフのイラストを様々な雑貨商品に展開しています。

今回も、東京でさまざまなアイテムを手に取れる貴重な機会です。

ALL YOU NEED IS PANDA!!

・Here Darling!(ヒア ダーリン)

毎日がもっと楽しくなる、かわいくて個性あふれるアクセサリーを制作しています。

今回は、コットンパールを使ったアイテムを中心に販売します。パンダのデザインは手描きのため、ひとつひとつ顔やバランスが異なります。

ぜひ、お気に入りのパンダを見つけてください。

こきちや

ものづくりが大好きな姉妹ユニットです。

マトリョーシカやこけしの手仕事の味わいに心惹かれ、実演会に足を運んだりロシアに旅したりする中で、白木の木地にオリジナルで絵付けをするようになり、現在に至ります。

かわいくてシュールな味わいのマトリョーシカやこけし、イラストグッズをお楽しみください。

《作家》

Gallery HANNAのプロデュースによる作家2名の作品を販売いたします。「大パンダ展」限定の貴重な作品を、ぜひご覧ください。

・動物造形 作家 なかの いくこ

各地での個展・グループ展・イベント会場装飾作品制作等を手掛ける。羊の原毛を洗い植物で染め紡いだ糸、草木染の羊毛、自家栽培の綿を紡いで草木染をした綿糸を材料に動物たちを制作しています。手作りを考えた時、自分で作れる材料は作りたいと思い、綿も羊も育てています。

美術家/イラストレーター 米倉 万美

大学卒業後、「アンパンマン」作家・やなせたかしスタジオでアシスタントを務め、独立後 イラストレーターとして活動。

現在は銅版画制作などの制作の幅を広げ、美術家して国内外個展、本の装丁、雑誌、ポスター等に至るまで多岐にわたり活躍。 人や自然を題材に、美しさだけでなく、切なさや寂しさ、そして温かさを織り交ぜ表現する米倉万美さんの絵は、どこか心の中に残る心象風景のように心に滲んでゆく作品たちです。

■ワークショップ

来場の皆様にさらに楽しんでいただけるよう、ワークショップや中国語講座を企画しました。持ち物は不要ですので、事前に下記のURLから予約いただき、お気軽にご参加ください。

1. シャンシャン の缶バッジで作るオリジナルバッグ

3月のイベントで大好評だったワークショップが再登場! お子様から大人まで、オリジナルバッグ作りを楽しんでいただけます。なお、使用する缶バッジは3月のイベントと同じものなります。

■開催日時:6月7日(土)11:30~、15:00~/6月8日(日)11:30~、15:00~/6月15日(日)13:00~

■所要時間:約60分 ※予約優先

■費用:8,800円(税込)

■費用内訳:バッグ、丸缶バッチ9個(3種、各3個)、ハート缶バッチ1個、書籍『熊猫シャンシャン』

2. シャンシャン の住む四川の言葉、四川語入門レッスン!

シャンシャンが住む四川省では、中国の標準語とはややことなる四川語が話されています。中国語・四川語初心者の方大歓迎! 基本的な挨拶、道を聞く、お土産を買う、食べ物を頼む、パンダに話しかける飼育員の言葉などを楽しく学べます!

●開催:B-Chinese(ビーチャイニーズ)

■開催日:6月7日(土)、6月8日(日)

■開催時間:13:00~ ■所要時間:約90分 ※予約優先

■費用:3,850円(税込) ■年齢制限:小学生以上

■開催概要

「帰ってきた大パンダ展」

【会 期】2025年6月6日(金)~6月15日(日)

【観覧時間】11:00~19:00 ※ただし、15日は18:00まで

【会 場】JMFビル高田馬場2F

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-13-2

【お問合せ】行知学園株式会社 新規事業部

TEL:03-5937-2809 (平日 10:00~18:00)

【特設サイト】https://www.coach-pub.jp/books/feature-article/004

【ワークショップチケット購入サイト】https://coach-books.square.site/shop/c/RZ6EPJ2GE7CZRI7NYY3G6YUU

【X(旧 Twitter)】https://x.com/coachbooks41

【Instagram】https://www.instagram.com/coach_books_/