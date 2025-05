ICFコーチング・実践ワークショップ ～ 倫理規定/コアコンピテンシー解説 & コーチング体験～（2025年6月1日開催）

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle(本社:東京都中央区・代表取締役:吉田洋介)は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、国際コーチング連盟日本支部(ICFジャパン)と共催で「ICFコーチング・実践ワークショップ ~ 倫理規定/コアコンピテンシー解説 & コーチング体験~」を開催します。このイベントは、ICFグローバル基準のコーチングを皆さんで一緒に体験できる、対面型ワークショップです。

▼イベント概要国際コーチング連盟日本支部共催で、ICFグローバル基準のコーチングを、参加者皆さんに体験していただく、対面型ワークショップを開催いたします。コーチングについて興味がある方、学びを深めたい方など、多くの皆様の参加を心よりお待ちしております。

<第1部>

テーマ:「ICFがグローバルで統一している、倫理規定/コアコンピテンシーとは何か?」

・倫理規定/コアコンピテンシーが生まれた背景

・どうやって作られたのか?

・倫理規定/コアコンピテンシーの中から、一部を抜粋して紹介・解説



<第2部>

テーマ:「ICFコーチングの体験ミニワーク」

・参加者の皆さんでペアワーク1. (傾聴、承認、問い)

・参加者の皆さんでペアワーク2. (コアコンピテンシー)

・感想や気づきのシェア・対話

・全体通してのQ&A

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/205_1_881029088487edae076c0ec84ead5da0.jpg ]

▼こんな方におすすめ

〇 人事部・経営者・管理職・ビジネスパーソン

〇 「コーチング」について聞いたことはあるが、詳しくは知らない方

〇 「コーチング」について興味があり、もっと学んでみたい方

〇 ICFグローバル基準に基づいたコーチングを学びたい方、また、ご自身のコーチングを振り返り、改善していきたいとお考えの方

登壇団体のご紹介

[担当者イメージ]国際コーチング連盟日本支部(ICFジャパン)

国際コーチング連盟(ICF)は、世界158カ国、59,627人の会員が所属する、世界最大の非営利型コーチング組織です。

「A world where coaching is integral to transforming societies」をビジョンに掲げ、コーチングの普及と、それに伴う社会貢献を目指して活動しています。

国際コーチング連盟日本支部(ICFジャパン)は、日本では唯一のICF公式認定支部として、グローバルな視点を持ち続け、 プロコーチに対してICFが発信する有益な情報の日本語での提供、プロコーチが垣根なく参加できるネットワーク作り、 コーチング業界外へのコーチング認知拡大の活動など、ビジネスとしてコーチングを行う方々のための支援活動を行っています。

「コーチングを社会の共通言語に。」を理念に掲げ、日本のコーチング業界のプレゼンスを高め、 存在価値を高めていくために世界に発信する活動にも取り組んでいます。

人事図書館とは

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と600名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をスローガンに運営している。

所在地:東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立:2024年4月1日

公式ホームページ:https://hr-library.jp/

公式X:https://x.com/hr_library0401/