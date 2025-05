M&A総合研究所、D.LEAGUE参戦チーム名を「M&A SOUKEN QUANTS」に決定、25-26シーズンへ向け公式オーディション実施

株式会社M&A総合研究所

この度、株式会社M&A総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:佐上峻作、証券コード:9552)は、当社が運営するプロダンスチームの名称を決定し、D.LEAGUE 25-26に向けた公式オーディションの開催を決定いたしましたので、お知らせいたします。

チーム名称と由来

チーム名称

M&A SOUKEN QUANTS(読み:エムアンドエーソウケン クオンツ)

チーム名称の由来

「QUANTS」とは、金融分野において高度な数学的手法を用いて分析・運用を行う専門家を指す言葉です。素晴らしいチームやダンサーが活躍するDリーグにおいて、我々が勝利を掴むために、「多様な才能を持つダンサーの、さまざまな方程式を用いて良い作品を創る」という想いが込められています。

オーディションの概要

応募資格・求める人物像

・2025年4月1日時点で満15才以上の方(※高校生以上)

・推奨ダンスジャンル不問(ANIMATION・POP経験者優遇)

・向上心があり、心身共に成長できる方

・ストリートダンスの概念にとらわれず、エンターテイナーとして舞台に立つ覚悟のある方

・プロダンサーとしての自覚を持ち、全てに真摯に取り組める方

オーディション内容(予定)

・面談(5分程度)

・8×8程度の振り付けをその場で覚えて踊っていただく

・サイファー形式でフリースタイルを披露していただく

日時

1.2025年6月7日(土)14時~17時

2.2025年6月8日(日)14時~17時

※ご都合のよい日程をお選びください

場所

選考の結果、オーディションにご参加いただく方には、後日、会場の詳細を個別にご案内いたします。

募集人数(予定)

10~12人

応募方法

以下のフォームよりご応募ください。

https://forms.gle/z2eTiJMHVBYCLgq6A

応募締切日

2025年6月6日(金)12時

チームとして大切にしたい価値観

創設メンバーとして、ダンススキルはもちろん、人間的な成長を目指す方を募集いたします。日本、そして世界を目指していけるような熱い志を持ったメンバーと共に、最高のチームを築くことを楽しみにしております。

TEAM DIRECTORのコメント

TEAM DIRECTOR Da-Yoshi(TRIQSTAR)

成長できる心を持ち、観客に伝わる作品を創る。

日本人のダンスのレベルの高さは今や全世界で注目されており、中でも集団の調和や作品性を軸とする「チームダンス」は群を抜いてさまざまな方面で眼に見える結果が出ています。

自分や自分達の活動の中で、ダンスチームとしてのテレビ出演、Battle of the year finalやRed Bull BC oneへのゲスト出演、日本人として初めてMADONNAの専属ツアーダンサー、Asia’s Got Talentでの決勝進出など、世界中でパフォーマンスを行い、結果をいただいてきました。その中で培ってきた心と考え方を全て出し切り、エンターテインメントとして観客に伝わるパフォーマンスを創ることができる素晴らしいチームを作りたいと思っています。

素晴らしい才能を持ったダンサーとの出会いを楽しみにしています。

Da-Yoshi(TRIQSTAR)

CREATIVDIRECTOR GORIKING(TRIQSTAR)GORIKING(TRIQSTAR)

株式会社M&A総合研究所について

会社名:株式会社M&A総合研究所

事業内容:M&A仲介事業

本社:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階

代表者:代表取締役社長 佐上 峻作

URL:https://masouken.com/