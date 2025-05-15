岐阜県・関市の職人が一本ずつ手仕上げ。安全設計の『カッティングボード用先丸ナイフ』が新発売！
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、包丁の名産地・岐阜県関市で、熟練の職人が1本ずつ手仕上げした、安心設計の「カッティングボード用先丸ナイフ」を2025年5月より公式WEBショップにて発売中です。
【商品説明】
カッティングボード用先丸ナイフ(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001027/)
価格：1,100円（税込）
・岐阜県関市の職人が手仕上げした高品質ナイフ
・刃先が丸い安心設計で、初心者やお子さまにも使いやすい
・細かい波刃が食材をしっかり捉え、やわらかい食材もスムーズにカット
・約11cmの長めの刃渡りで一度に長く切れる
・バターナイフとしても使える多用途＆食洗機対応
【商品概要】
■商品サイズ：全長/(約)21.5cm、刃の長さ/(約)11cm
■材質 ：刃部/ステンレス鋼（SUS420J2）、ハンドル/ポリプロピレン
■原産国 ：日本
■JANコード：4989409103917
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 汐月
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp