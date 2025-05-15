岐阜県・関市の職人が一本ずつ手仕上げ。安全設計の『カッティングボード用先丸ナイフ』が新発売！

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、包丁の名産地・岐阜県関市で、熟練の職人が1本ずつ手仕上げした、安心設計の「カッティングボード用先丸ナイフ」を2025年5月より公式WEBショップにて発売中です。

【商品説明】

カッティングボード用先丸ナイフ(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001027/)

価格：1,100円（税込）

・岐阜県関市の職人が手仕上げした高品質ナイフ

・刃先が丸い安心設計で、初心者やお子さまにも使いやすい

・細かい波刃が食材をしっかり捉え、やわらかい食材もスムーズにカット

・約11cmの長めの刃渡りで一度に長く切れる

・バターナイフとしても使える多用途＆食洗機対応

【商品概要】

■商品サイズ：全長/(約)21.5cm、刃の長さ/(約)11cm

■材質 ：刃部/ステンレス鋼（SUS420J2）、ハンドル/ポリプロピレン

■原産国 ：日本

■JANコード：4989409103917

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net

Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/

Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga

TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official

【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 汐月

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp