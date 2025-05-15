岐阜県・関市の職人が一本ずつ手仕上げ。安全設計の『カッティングボード用先丸ナイフ』が新発売！

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、包丁の名産地・岐阜県関市で、熟練の職人が1本ずつ手仕上げした、安心設計の「カッティングボード用先丸ナイフ」を2025年5月より公式WEBショップにて発売中です。


















【商品説明】

カッティングボード用先丸ナイフ(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001027/)


価格：1,100円（税込）




・岐阜県関市の職人が手仕上げした高品質ナイフ


・刃先が丸い安心設計で、初心者やお子さまにも使いやすい


・細かい波刃が食材をしっかり捉え、やわらかい食材もスムーズにカット


・約11cmの長めの刃渡りで一度に長く切れる


・バターナイフとしても使える多用途＆食洗機対応


【商品概要】

■商品サイズ：全長/(約)21.5cm、刃の長さ/(約)11cm


■材質　　　：刃部/ステンレス鋼（SUS420J2）、ハンドル/ポリプロピレン


■原産国　　：日本


■JANコード：4989409103917




【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。








会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia


X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net


Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/


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TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official




【本件に関するお問い合わせ】


アイメディア株式会社　商品部　汐月


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp