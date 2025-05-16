¡Öº£¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥¥ß¤È¶¦¤Ë¡×Kis-My-Ft2¤¬¡ÖTV¥¬¥¤¥ÉPERSON vol.153¡×¤Ç¸ì¤ë¸½ºßÃÏ
¡Ö½µ´©TV¥¬¥¤¥É´ØÀ¾ÈÇ2025Ç¯6·î29Æü¹æÁý´© TV¥¬¥¤¥ÉPERSON vol.153¡×(Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò)
5·î21Æü(¿å)¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGFACT¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëKis-My-Ft2¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¥á¥ó¥Ðー¤ÇÏÃ¤·¤¿¡×(¶Ì¿¹ÍµÂÀ)¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¡¢¡Ö¥Ë¥«¤¬¡ØÃ±¸ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¡×(µÜÅÄ½ÓºÈ)¤ÈÌÀ¤«¤¹¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥êー¥É¶Ê¡ÖGlory days¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Á³ÂÎ¡×(Æ£¥öÃ«ÂÀÊå)¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥á¥ó¥Ðー¤Î¿Í´ÖÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(²£Èø¾Ä)¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡×(Àé²ì·ò±Ê)¤È¸ì¤ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ä¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¸¤Ã¤¯¤ê¤è¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×(Æó³¬Æ²¹â»Ì)¤ÈÏÃ¤¹¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥çー¡ÖÉ¹±ð hyoen 2025 -¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ-¡×¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶ÂçÊå¡ßÁýÅÄµ®µ×¡¢ÉñÂæ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ëÃæÅçÍµæÆ¡¢ÉñÂæ¡Ö¶á¾¾Ãé¿ÃÂ¢¡×¤ÇºÆ¶¦±é¤¹¤ëº´Æ£Î®»Ê¡ß¶¶ËÜÎÉÎ¼¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤Ç½é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾®ÂíË¾¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×(TBS·Ï)¤Ç½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ß»°»³Î¿µ±¡¢ÉñÂæ¡ÖW3 ¥ï¥ó¥Àー¥¹¥êー¡×¤Ç·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤ë°æ¾å¿ðµ©¡ßÊ¿´ÖÁÔ°ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´¬ËöÆÃ½¸¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ö¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´Ý»³Î´Ê¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤¬²°¤Î²Ã²ìæÆ¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢À¼Í¥ÆÃ½¸¤Ë¤Ï¸ÅÀî¿µ
¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤ò·ÇºÜ¡£NEWS¡¦ÁýÅÄµ®µ×¤Î»äÉþ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Ï¢ºÜ¡ÖÁýÅÄ¥¬¥¤¥ÉFashion¡×Âè8²ó¤Ï¡ÈµÙÆü¤Î¸á¸å¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¹æ¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ãÉ½»æ&´¬Æ¬ÆÃ½¸¡ä
Kis-My-Ft2
11th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMAGFACT¡×
¡ãPERSON INTERVIEW¡ä
¹â¶¶ÂçÊå¡ßÁýÅÄµ®µ×
¥¢¥¤¥¹¥·¥çー¡ÖÉ¹±ð hyoen 2025 -¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ-¡×
ÃæÅçÍµæÆ
ÉñÂæ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
º´Æ£Î®»Ê¡ß¶¶ËÜÎÉÎ¼
ÉñÂæ¡Ö¶á¾¾Ãé¿ÃÂ¢¡×
¾®ÂíË¾
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×
´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ß»°»³Î¿µ±
¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×
°æ¾å¿ðµ©¡ßÊ¿´ÖÁÔ°ì
ÉñÂæ¡ÖW3 ¥ï¥ó¥Àー¥¹¥êー¡×
¡ã»äÉþÏ¢ºÜ¡ÖÁýÅÄ¥¬¥¤¥ÉFashion¡×¡ä
ÁýÅÄµ®µ×
¡ã¤«¤¬²°¡¦²Ã²ìæÆ ·Ý¿Í»£±ÆÏ¢ºÜ¡Ö¼Ì¿¿ÃÏ¿Þ¡×¡ä
¥²¥¹¥È¡¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯
¡ãÀ¼Í¥Ï¢ºÜ¡ÖVOICE PERSONS¡×¡ä
¸ÅÀî¿µ
ÃçÂ¼½¡¸ç
¡ãSPECIAL FEATURE¡ä
´Ý»³Î´Ê¿
±Ç²è¡Ö¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡×
¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¢·èÄê¡ª
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§º´Æ£Î®»Ê¡¡À¸¼Ì¿¿1Ëç
¡Ö½µ´©TV¥¬¥¤¥É´ØÀ¾ÈÇ2025Ç¯6·î29Æü¹æÁý´© TV¥¬¥¤¥ÉPERSON vol.153¡×¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3119117/
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨5·î16Æü¸½ºß
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»æÈÇ¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Ö½µ´©TV¥¬¥¤¥É´ØÀ¾ÈÇ2025Ç¯6·î29Æü¹æÁý´© TV¥¬¥¤¥ÉPERSON vol.153¡×
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î16Æü(¶â)¢¨°ìÉô¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡üÄê¡¡²Á¡§1,320±ß
¡üÈ¯¡¡¹Ô¡§ÅìµþÆó¥å―¥¹ÄÌ¿®¼Ò
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏTOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅÅ»ÒÈÇ ¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡Ö½µ´©TV¥¬¥¤¥É´ØÀ¾ÈÇ2025Ç¯6·î29Æü¹æÁý´© TV¥¬¥¤¥ÉPERSON vol.153¡×
¡üÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ)°Ê¹ß½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
¡ü²Á¡¡³Ê¡§1,320±ß
¢¨Amazon Kindle store¡¢³ÚÅ·kobo¡¢honto¤Û¤«¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¡£ÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö½µ´©TV¥¬¥¤¥É´ØÀ¾ÈÇ2025Ç¯6·î29Æü¹æÁý´© TV¥¬¥¤¥ÉPERSON vol.153¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢»æÈÇ¤È¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Úー¥¸¡¢µ»ö¡¢¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¢£Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¼Ì¿¿½¸¡¦¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ê¤É³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È
TOKYO NEWS magazine&mook¡ãhttps://zasshi.tv/¡ä
¢£¸ø¼°X
@TVguidePERSON¡ãhttps://x.com/TVguidePERSON¡ä
¢£¸ø¼°Instagram
@tvgperson¡ãhttps://www.instagram.com/tvgperson/¡ä