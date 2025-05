【ART-SCHOOLメンバー生出演】結成25周年振り返り＆最新ミニアルバム「1985」リリース記念特番をニコニコ生放送で5/27(火)21時から放送！ トリビュートアルバムの参加アーティスト発表も。

株式会社ドワンゴ

今年25周年を迎えるART-SCHOOLの最新ミニアルバム『1985』発売を記念した特番がニコ生で放送決定!番組内ではトリビュートアルバムの参加アーティストの発表もありますのでお楽しみに!!

【ART-SCHOOL】メンバー生出演!結成25周年振り返り&最新ミニアルバム「1986」リリース記念特番

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1090_1_dfb7c5fc77a277ba5d0b9bdbb149c031.jpg ]

【番組について】

※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://account.nicovideo.jp/premium/register?next_url=%2Fwatch%2Flv347643288&site=nicolive&sec=nicolive&sub=description&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor)

(プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。)

【タイムシフト視聴期間】

放送終了後30日間

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

出演者

ART-SCHOOL

木下 理樹(Riki Kinoshita)-vocal & guitar

戸高 賢史(Masafumi Todaka)-guitar



MC

遠藤幸一(DAIZAWA RECORDSマスター)

■ ART-SCHOOL OFFICIAL

OFFICIAL サイト:https://www.art-school.net/

25周年特設サイト:https://www.art-school.net/25th/

OFFICIAL X:https://x.com/ART__OFFICIAL

OFFICIAL Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy00ZweDWFzY4hn9-pS2tA

RELEASE

ART-SCHOOL『1985』

ART-SCHOOL『1985』 2025.05.28 release

・通常盤[CD]

UKDZ-0270 2,640円(税込)

DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT INC.



・アクリルスタンド付初回限定盤[CD+アクリルスタンド]

UKDZ-0270-AS 3,960円(税込)

<収録曲>

01. Trust Me

02. Heaven Kicked Me Out

03. 1985

04. Sad And Beautiful Things

05. We Are All Broken

06. Outsider

07. Dry Dreams (Still In Monochrome)

08. Forever And Again



配信URL&CD予約はこちら≫ https://art-school.lnk.to/1985miniAL(https://art-school.lnk.to/1985miniAL)

ツアー情報

ART-SCHOOL 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 「1985」

ART-SCHOOL

25th ANNIVERSARY TOUR 2025 「1985」

7/05(土) 仙台LIVE HOUSE enn 2nd

7/06(日) HEAVENʼS ROCKさいたま新都心VJ-3

7/12(土) 岡山YEBISU YA PRO

7/13(日) 京都磔磔

9/07(日) LIQUIDROOM

9/20(土) 名古屋CLUB QUATTRO

9/21(日) 梅田CLUB QUATTRO

9/23(火祝) 福岡INSA

10/4(土) 札幌SPiCE



<チケット一般発売日>

5/31(土)10:00 ※7月開催の4公演

7/26(土)10:00 ※9~10月開催の5公演

チケットぴあ / ローソンチケット / イープラス

詳細≫ https://www.art-school.net/