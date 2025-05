『カプコン ファイティング コレクション2』がついに本日発売！　発売を記念してプレゼントキャンペーンも開催！　ウメハラとアールが本作の魅力を紹介する動画も公開中！

株式会社カプコン

SNKとのタッグ作品を含む8タイトルを収録した『カプコン ファイティング コレクション2』がNintendo Switch(TM)、PlayStation(R) 4、Xbox One、Steam(R)で本日5月16日(金)に発売!

ローンチトレーラーも公開しているので、本作の魅力がたっぷり詰まった映像をぜひチェックしよう。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_SyqE4vGvkI ]

『カプコン ファイティング コレクション2』の魅力をおさらい

本作ではSNKとCAPCOMの代表的なキャラクターが夢の競演を果たした『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO』や『CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001』を始め、『燃えろ!ジャスティス学園』や対戦アクションゲーム『パワーストーン』などバラエティ豊かな全8タイトルを収録! 1990年~2000年代に稼働したカプコンのアーケードゲームが現行機向けに復活! 移植に合わせた修正や、簡単操作で必殺技が繰り出せるシステムも搭載しているので、当時よりもより深く・幅広く楽しめる!

【収録タイトル】

・CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO

CAPCOMとSNKのクロスオーバー作品の記念すべき第1作『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000』の最終バージョン。2001年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲームであり、リュウ・京・春麗・舞などメーカーの壁を越えた両社の代表キャラクターが多数参戦!

・CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001

『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000』に続くSNKとのクロスオーバーシリーズ「VS. SNK」の2作目として、2001年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。『ファイナルファイト2』からマキ、『餓狼 MARK OF THE WOLVES』からロック、『私立ジャスティス学園』から鑑恭介など、前作にはなかった対決が実現!

・CAPCOM FIGHTING Jam

カプコンの2D対戦格闘ゲーム5タイトルが集結し、2004年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。2名のキャラクターを選択してラウンドが終了するごとにどちらかのキャラクターを選択できる「スイッチタッグシステム」を搭載。それぞれの作品を代表する個性的なキャラクター達は出演タイトルのゲームシステムに基づいてバトルを行うことになり、キャラクター以外の駆け引きも楽しめる。

・ストリートファイターZERO3↑

『ストリートファイターZERO3』の基板をベースに家庭用機の要素を移植して2001年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。新たに追加されたディージェイやガイルなどが使用できる。ISM(イズム)と呼ばれるゲームシステムを選択し、同じキャラクターでも多彩な立ち回りを楽しめる。

・燃えろ!ジャスティス学園

2000年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。前作『私立ジャスティス学園』からキャラクターが追加され、一度に3名を選択できるようになり、3人同時で攻撃を繰り出す「正義と勇気の3プラトン」が使えるようになった。ストーリーモードでは各高校を選択でき、プレイ内容によってシナリオも分岐する。

・パワーストーン

1999年にアーケードで稼働開始した対戦アクションゲーム。3Dフィールドに落ちているパワーストーンを集めるとキャラクターが変身し、強力な技を繰り出せる。パワーストーン以外にもステージには多くのアイテムが落ちており、それらを使った立ち回りがカギとなる。

・パワーストーン2

『パワーストーン』の続編として2000年にアーケードで稼働開始した対戦アクションゲーム。1VS1から4名のバトルロイヤルとなり、さらにアツいバトルが楽しめる。集めるとパワーアップするパワーストーンの他にも、ギミックのあるステージも追加され、戦略の幅が大きく広がった。

・スターグラディエイター2 ナイトメア オブ ビルシュタイン

1998年にアーケードで稼働開始した対戦格闘ゲーム。縦斬り、横斬り、キックといった攻撃操作の他に回り込みや追い打ち攻撃があり、3D対戦格闘ゲームならではの駆け引きが楽しめる。派手な演出のプラズマストライクや相手を自分のフィールドに引き込み技を繰り出すプラズマフィールドで相手を圧倒しよう。

全タイトルでオンライン対戦や共闘プレイが可能! 用途に応じた複数のマッチも搭載

本作では全タイトルで勝敗により手に入るポイントでランキングが変動する「ランクマッチ」だけでなく、気軽に対戦できる「カジュアルマッチ」、ロビーを作って友人と対戦や観戦が楽しめる「カスタムマッチ」、アーケード版のスコアを競う「ハイスコアチャレンジ」の全4種類を搭載!

※オンライン要素では他機種とのクロスプレイ非対応です。

※オンラインプレイを楽しむには、オンライン環境が必要です。Switch版ではNintendo Switch Online(有料)、PS4版ではPlayStation Plus(有料)への加入が必要です。

他にも、好きなキャラクターやステージを選んで必殺技やコンボを思う存分に練習できる「トレーニングモード」、600点を超える開発当時の企画書や初公開のイラストを見られたり、ゲーム内で使用している400曲以上ものBGMを聴いたりすることができる「ミュージアム」など充実のコンテンツを追加!

以上、『カプコン ファイティング コレクション2』は、1990年から2000年のカプコンの対戦格闘ゲームやアクションゲームを収録したタイトルであり、当時のアーケードゲーム界隈の雰囲気を再現した内容になっている。

また、遊びやすくなるようにカスタマイズされた機能が詰め込まれ、対戦格闘ゲームをやり込んだ方はさらに熱く、ゲームを触ったことのない方でも楽しめるぞ! 手軽に技が繰り出せる「ワンボタン必殺技」をはじめとした新機能や難易度も変更できるので対戦格闘が苦手という方はこの機会にプレイして、時代を超えても色あせない名作タイトルを遊びつくそう!

さらに、『カプコン ファイティング コレクション』と『カプコン ファイティング コレクション2』がセットになった『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』も本日発売。ゲームセンターを賑わせた「ヴァンパイア」シリーズや「ストリートファイター」シリーズなど人気10タイトルもプレイできるカプコンの対戦格闘ゲームがまとめて遊べるセットになっているので、併せてチェックしよう!

収録タイトルのアートを使用した自己紹介カードを配布中!

『カプコン ファイティング コレクション2』をさらに楽しみたいプレイヤーのために、収録タイトルのアートを使用したオリジナル自己紹介カード全18種を公式サイトで配布中!

好きなタイトルのカードを選び、ハッシュタグ「#ファイコレ2自己紹介」を付けて、X(旧Twitter)にポストして、一緒にゲームを楽しむ仲間を見つけよう!

自己紹介カードのダウンロードはこちら

https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/cfc2_pfcard

ウメハラとアールによる紹介動画も公開中!

プロ格闘ゲーマーのウメハラこと梅原大吾さんと格闘ゲーム実況者のアールさんが、『カプコン ファイティング コレクション2』の魅力を紹介する動画を公開中! 「カプエス2」に収録されている全8本の中から厳選して紹介。さらに、「7番勝負」と冠して「カプエス2」以外の7タイトルでガチバトル!

勝敗の行方はいかに!?

ウメハラ&アールによる『CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001』紹介番組【『カプコン ファイティング コレクション2』】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xvSOU0yj7eI ]

『カプコン ファイティング コレクション2』 ウメハラvsアール7番勝負!

・1st BATTLE『燃えろ!ジャスティス学園』

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=u7Slpu9YjT0 ]

・2nd BATTLE『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO』

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=-J4GipBtXs4 ]

・3rd BATTLE『ストリートファイターZERO3↑』

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=fO05yauVZVA ]

・4th BATTLE『CAPCOM FIGHTING Jam』

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=QfHuJluPzkU ]

・5th BATTLE『スターグラディエイター2 ナイトメア オブ ビルシュタイン』

公開予定日時:2025年5月16日(金)18:00

・6th BATTLE『パワーストーン』

公開予定日時:2025年5月17日(土)18:00

・7th BATTLE『パワーストーン2』

公開予定日時:2025年5月18日(日)18:00

※公開日時は予告なく変更する場合がございます。

特設サイトはこちら

https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/cfc2_7battle

発売を記念したSNSキャンペーンも本日より開催!

『カプコン ファイティング コレクション2』の発売を記念して、抽選で合計10名様にオリジナルゲーミングマットが当たるキャンペーンを開催!

「ストリートファイター / STREET FIGHTER」(@StreetFighterJA)の公式Xをフォローして、キャンペーンポストをリポストすれば応募完了だ。是非キャンペーンに参加しよう!

■キャンペーン期間

2025年5月16日(金)~2025年5月29日(木)13:00まで

■賞品

『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルゲーミングマット:10名様

※画像はイメージです。

■参加方法

1.「ストリートファイター / STREET FIGHTER」(@StreetFighterJA)公式Xをフォロー

2.キャンペーン対象ポストをリポスト

※当選された方には、上記アカウントよりXのダイレクトメッセージをお送りします。

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250516/cfc2_launchcp/

『カプコン ファイティング コレクション2』ユーザーアンケートを実施中!

『カプコン ファイティング コレクション2』のユーザーアンケートを6月15日(日)まで実施中。

回答いただいた方にはデジタル壁紙をプレゼント! ぜひご協力ください!

※画像はイメージです。

アンケート回答はこちら

https://jp.research.net/r/VF89HCP?lang=ja

商品概要

■商品名:カプコン ファイティング コレクション2

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■対応ハード:Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R) 4/Xbox One/Steam

■公式サイト:https://www.capcom-games.com/cfc2/ja-jp/

■プレイ人数:1~4人(オンライン:最大9人)

■発売日:2025年5月16日(金)

■価格:

【通常版】

・ダウンロード版:4,990円(税込)

・パッケージ版:5,489円(税込)

【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】

・ダウンロード版:6,990円(税込)

※Xbox One/Steamはダウンロード版のみです。

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

■コピーライト:(C)CAPCOM (C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.