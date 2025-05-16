今年もやってきた！大人気企画【長瀞ぼうけんクラブ春・夏】開催決定！さぁ、みんなで長瀞に飛び込もう！！

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株式会社サンアメニティ


長瀞ぼうけんクラブは、自然体験・原体験に特化した小学４年生～中学生向けの事業です。


五感をフルに使って様々な体験活動に挑戦します！


長瀞でしか体験できない「埼玉の川と大自然」を楽しみながら学びましょう！



【活動内容について】


・シャワークライミング（川探検）


・自作の釣り竿でニジマス釣りに挑戦！


・アウトドア調理体験


・思い出に残るクラフトづくり


・問題解決型プログラム　etc..



【日 時】


　Part1：6/14（土）～ 15（日）
　Part2：7/12（土）～ 13（日）
　Part3：8/9 （土）～ 10（日）
　各日程 10:00 ～ 翌15:00






【対 象】小学４年生～中学３年生


【参加費】小・中学生：１５，０００円 （全３回分）


【定 員】２０名


【締 切】５月２６日（月）１２：００まで


　※1 応募多数の場合抽選


　※2 締切後でも定員に空きがあればご参加できることがあります。


　　　ぜひご相談ください。


【申込方法】


下記URL（公式ウェブページ）よりお申し込みください。


https://www.nagatoro-genki.com/event/5161/



埼玉県立長瀞げんきプラザ


埼玉県秩父郡長瀞町井戸367


0494-66-0177


公式ホームページ https://www.nagatoro-genki.com/


公式Instagram　 https://www.instagram.com/nagatoro.genki/






【会社概要】


指定管理者：株式会社サンアメニティ


本社所在地：東京都北区王子３-１９-７


代表取締役：代表取締役　吉澤　幸夫


事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス


設立： 昭和54年2月


HP：https://www.sunamenity.co.jp