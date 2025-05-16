今年もやってきた！大人気企画【長瀞ぼうけんクラブ春・夏】開催決定！さぁ、みんなで長瀞に飛び込もう！！
株式会社サンアメニティ
Part1：6/14（土）～ 15（日）
長瀞ぼうけんクラブは、自然体験・原体験に特化した小学４年生～中学生向けの事業です。
五感をフルに使って様々な体験活動に挑戦します！
長瀞でしか体験できない「埼玉の川と大自然」を楽しみながら学びましょう！
【活動内容について】
・シャワークライミング（川探検）
・自作の釣り竿でニジマス釣りに挑戦！
・アウトドア調理体験
・思い出に残るクラフトづくり
・問題解決型プログラム etc..
【日 時】
Part1：6/14（土）～ 15（日）
Part2：7/12（土）～ 13（日）
Part3：8/9 （土）～ 10（日）
各日程 10:00 ～ 翌15:00
【対 象】小学４年生～中学３年生
【参加費】小・中学生：１５，０００円 （全３回分）
【定 員】２０名
【締 切】５月２６日（月）１２：００まで
※1 応募多数の場合抽選
※2 締切後でも定員に空きがあればご参加できることがあります。
ぜひご相談ください。
【申込方法】
下記URL（公式ウェブページ）よりお申し込みください。
https://www.nagatoro-genki.com/event/5161/
埼玉県立長瀞げんきプラザ
埼玉県秩父郡長瀞町井戸367
0494-66-0177
公式ホームページ https://www.nagatoro-genki.com/
公式Instagram https://www.instagram.com/nagatoro.genki/
【会社概要】
指定管理者：株式会社サンアメニティ
本社所在地：東京都北区王子３-１９-７
代表取締役：代表取締役 吉澤 幸夫
事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス
設立： 昭和54年2月
HP：https://www.sunamenity.co.jp