Â¿¿ô¤Î¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ëºî¶Ê²È¤ÎÀÐÄÍÎè°Í¤È¡ÖThe Lunar Codex¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ²è²È »°¿¹ËãÍý°¡¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬5·î16Æü¤ËDICT Records¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¡ª

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1. Re: Postlude No.1
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1. Re: Postlude No.2
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[Staff]
Produce & Mastering: Takeki Mitome
Executive Producer: Shinya Yamamoto, PhD
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Email: info-dictrecords@fractal-dict.com