SBCメディカルグループホールディングス(本社:米国カリフォルニア州、CEO:相川佳之、NASDAQ: SBC、以下「当社」)は、取締役会において自己株式取得プログラムを以下の通り承認し、2025年5月20日(火)より自己株式の取得を開始いたします。

自己株式取得プログラム

- 取得総額上限: 500万米ドル- 実施期間: 2025年5月20日(火)から2026年5月20日(水)まで- 還元原資: 余剰現金および将来創出されるフリーキャッシュフロー

現在の当社株価は、当社の業績や、美容医療市場の成長性、業界リーダーとしての成長ポテンシャルが十分に評価されているとは言えず、割安な水準にあるものと認識しております。この認識に基づき、市場買付を通じ株式を取得することを決定いたしました。なお、当該株式は今後の株式報酬に活用する予定であり、株式の追加流動性供給の取り組みを検討していく方針に変更はございません。

当社は株主価値最大化のため、成長投資と株主還元をバランス良く進めてまいります。株主還元については、総還元性向を向上させるため、自己株式の取得に加え、配当の実施も継続検討してまいります。

なお、本件自己株式取得等に資金を振り向けるため、2025年2月12日に公表しました10億円相当を目指したビットコイン購入につきましては追加購入を見合わせることといたしました。

また、当社はグループシナジーを最大化するため、リゼクリニック・ゴリラクリニックへの経営支援サービスを行なっているライズネット株式会社の全株式(当社CEO相川佳之が現在保有)の取得に関する検討を開始したことをお知らせいたします。現時点において、取得価格、クロージング時期、連結業績への影響等は未定であり、今後重要な事項が決定次第、速やかに開示してまいります。

SBC メディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり255院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

所 在 地:200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O:相川 佳之

事 業:医療機関(総合美容医療・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療治療、他)への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス:https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック:https://www.s-b-c.net/

SBCメディカルグループ採用サイト:https://www.sbc-recruit.com/

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、過去の事実や現在の状況に関する記述ではなく、将来の出来事や業績に関する当社の見解のみを示すものです。将来の出来事や業績の多くは、その性質上、本質的に不確実であり、当社のコントロールの及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、特に当社の財務実績、収益および利益の成長、事業の見通しと機会、資本配備計画および流動性に関する当社の現在の見解を反映したものです。場合によっては、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「予想する」、「企図する」、「推定する」、「考える」、「計画する」、「予測する」、「予測する」、「可能性がある」、「希望する」といった言葉や、これらの否定語または類似語の使用により、将来の見通しに関する記述を特定することができます。当社は、本リリースの日付時点においてのみ最新であり、様々なリスク、不確実性、仮定、または予測や定量化が困難な状況の変化の影響を受ける将来見通しに関する記述を過度に信頼しないよう注意を促します。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述の予想の変更、または当該記述の根拠となる事象、条件、状況の変化を反映するために、将来予想に関する記述の更新または修正を公に発表する義務を負うものではありません。そのような要因には、特に、世界的、地域的、または地方的な経済、事業、競争、市場、規制の状況の変化、および米国証券取引委員会(SEC)のウェブサイト(www.sec.gov)からアクセス可能な、当社が米国証券取引委員会(SEC)に提出した書類の「リスク要因」の見出しおよびその他の箇所に記載されているものが含まれます。

連絡先:

アジア:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

福井 輝 / IR部長

E-mail: ir@sbc-holdings.com

アメリカ:

ICR LLC

ビル・ジマ / マネージング・パートナー

E-mail: bill.zima@icrinc.com