大橋彩香 アーティストデビュー10周年記念ベストアルバム「彩-irodori-」＆「メモリアルBOX」発売決定！！！新アーティスト写真＆先行カットも初解禁！！！
声優・アーティスト活動を積極的に行っている「大橋彩香」のアーティストデビュー10周年を記念したベストアルバム、そしてフォトブック＆グッズを詰め込んだメモリアルBOXの発売が決定しました！
ベストアルバムは、これまでにリリースしてきたたくさんのアニメ主題歌を存分に詰め込んだDISC1！そしてDISC２には、アルバムリード曲や、人気楽曲、さらに、このベストアルバムのために書き下ろされた新曲が収録！
新曲には、あの！ヒャダインさんに楽曲を書き下ろしていただき前代未聞の自己紹介ソングが爆誕！
完全生産限定盤は豪華BOX装丁とオリジナルアクリルブロック（140×130×20）が同梱され「彩-irodori-」の世界を華やかにお届けします。
また発売に伴いリリースイベントも企画中なので続報にご期待ください！
メモリアルBOXは撮り下ろし写真30～40Pに加え、アーティスト活動年表やディスコグラフィ、雑誌「声優グランプリ」で特集された記事の再掲載、10th Anniversary Live裏側密着＆ライブ写真＆レポート、さらにファンからのQ&Aお答えコーナーやこの10年間を振り返るロングインタビューなど盛りだくさんな内容となっております。
どちらもお見逃しなく！！
■ベストアルバム概要
タイトル：大橋彩香 10周年ベストアルバム「彩-irodori-」
発売日：2025年8月6日（水）
形態：完全生産限定盤【豪華BOX装丁＆オリジナルアクリルブロック】\9,000(税抜)
通常盤 2CD\4,000（税抜）
発売元：Earkth/GLEAN 販売元：ソニー・ミュージックソリューションズ
ベストアルバム予約購入はこちらからhttps://laGLEAN.lnk.to/irodori
【DISC1】
1.YES!!（TVアニメ『さばげぶっ！』OPテーマ）
2.ENERGY☆SMILE
3.おしえてブルースカイ（TVアニメ『コメット・ルシファー』ED主題歌）
4.ヒトツニナリタイ（TVアニメ『コメット・ルシファー』ED主題歌）
5.ワガママMIRROR HEART（TVアニメ『政宗くんのリベンジ』OP主題歌）
6.ユー＆アイ（TVアニメ『ナイツ＆マジック』ED主題歌）
7.NOISY LOVE POWER☆（TVアニメ『魔法少女 俺』OP主題歌）
8.ハイライト（TVアニメ『叛逆性ミリオンアーサー』OP主題歌）
9.ダイスキ。（TVアニメ『可愛ければ変態でも好きになってくれますか？』オープニング主題歌）
10.にゃんだーわんだーデイズ（TVアニメ『犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい』主題歌）
11.Lovely Days（TVアニメ『犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい』主題歌）
12.Be My Friend!!!（TVアニメ『史上最強の大魔王、村人Aに転生する』オープニング主題歌）
13.Please,please（TVアニメ『政宗くんのリベンジR』オープニング主題歌）
14.美味しいセレナーデ（TVアニメ『まぁるい彼女と残念な彼氏』エンディングテーマ）
15.変革Delight（アーティストデビュー10周年記念楽曲）
【DISC2】
1.Flash Summit!!
2.NOT YET
3.MASK
4.HOWL
5.START DASH
6.Give Me Five!!!!!～Thanks my family(ハート)～
7.Sentimen-Truth
8.彩りPlace
9.シンガロン進化論
10.イカはイカすぜ☆クラーケン子ちゃん
11.明日の風よ
12.流星タンバリン
13.RED SEED
14.ABSOLUTE YELL
15.ISTJ世界代表（←自称）大橋彩香 【新曲】
■「メモリアルBOX」概要
発売日：2025年9月13日（土）
価格：10,000円（税込）
販路：アニメイト、公式FC、インフォスクエア
封入物：
・フォトブック（A4サイズ/オールカラー）
・ビッグアクリルスタンド
・A3タペストリー
・ランダムジャケットキーホルダー3個セット（過去のリリース作品のジャケット写真をキーホルダーにしたアイテム）
・ランダムライブバックステージパス風ステッカー
※内容は予定です。変更となる可能性がございますのでご了承ください。
また、9月13日(土)・9月27日(土)にはメモリアルBOX発売記念イベントを開催！
9月13日(土)は発売日そして大橋彩香誕生日当日。10周年＆誕生日を直接お祝いできるチャンス！
☆大橋彩香 10th Anniversary Live「彩-irodori-」☆
愛知公演 6/21（土）17：00開場 18：00開演 会場：COMTEC PORTBASE
東京公演 7/5（土）17:00開場 18：00開演 会場：Zepp Haneda
現在プレリザーブ先行受付中！（～ 5月18日(日)23:59まで） https://w.pia.jp/t/ohashiayaka-10th/
■大橋彩香LIVE特設サイト https://ohashiayaka.com/contents/10th_anniversary_live
■大橋彩香公式HP https://ohashiayaka.com/
■大橋彩香公式X https://x.com/AyakaOhashi
■大橋彩香公式Instagram https://www.instagram.com/ayaka_ohashi/