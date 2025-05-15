【明日5/16(金)まで】関西ネプコンジャパンがインテックス大阪で開催中！初日の様子をご紹介
RX Japan 株式会社
速報動画を見る :
https://www.youtube.com/watch?v=2ndjHeDeCSs
取材登録をする :
https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX1/7DcjhryECr6EoFMMNtj5Q13XARFx/CFo=
カンファレンスプログラムを見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10747/flmto_nepk_conference25/seminar_register
会場案内図を見る :
https://www.nepconjapan.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/nepcon-japan/documents/2025/jp/nepconjapan-osaka-map2.pdf
第１回［関西］ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp.html)
●初日の会場の様子を公開！＜明日5/16（金）まで開催中＞
RXJapan（株）が主催する、関西初のエレクトロニクス開発・実装展「第1回 [関西] ネプコン ジャパン」が、ただ今インテックス大阪にて開催中です。明日5/16（金）まで開催いたしますので、是非ご来場ください。
速報動画を見る :
https://www.youtube.com/watch?v=2ndjHeDeCSs
・メディア関係者の皆様は下記より取材登録をお願いいたします。
※撮影をご希望の方は【プレスカウンター】にて撮影用腕章をお受け取り下さい。
【プレスカウンター場所】6号館B 主催者事務局
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●明日5/16（金）講演予定のカンファレンスをご紹介
※5/15時点。敬称・一部役職略、順不同、一部抜粋。
5月16日（金）｜12:30 ～13:40
5月16日（金）｜10:00 ～11:10
5月16日（金）｜10:00 ～11:10
5月16日（金）｜12:30 ～13:40
カンファレンスプログラムを見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10747/flmto_nepk_conference25/seminar_register
●会場レイアウト
同時開催展にも同じ入場バッジでご入場いただけます。
会場案内図を見る :
https://www.nepconjapan.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/nepcon-japan/documents/2025/jp/nepconjapan-osaka-map2.pdf
●開催概要
第１回［関西］ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp.html)
【会期】2025年5月14日(水)～5月16日(金) 10:00～17:00
【会場】インテックス大阪
【主催】RX Japan株式会社
【同時開催展】
・［関西］ Factory Innovation Week 2025
・第13回 高機能素材 Week［大阪］-Highly-Functional Material Week-
・第5回 Photonix［大阪］-光・レーザー技術展-
・第1回 リサイクルテック ジャパン［大阪］