¡Ú³Ø¾ú³¦¡Û230Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¡ªÏ·ÊÞ¼òÂ¢ºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï - ½é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¼òÊ¸²½¤ÎÅô¤ò¼é¤ë
³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ç¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¡×¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ú³Ø¾ú³¦¡Ê¤¬¤¯¤¸¤ç¤¦¤«¤¤¡Ë(https://gakujokai.wordpress.com/)¡Û¡ÊÂåÉ½¡§±Û¸Ð Î´¿®¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤ÎºÆ·ú¡×¤È¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¡×2¤Ä¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ú°æ¾å¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.hakoneyama.co.jp/)¡Û¤È¶¦¤Ë2025Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Øá´¾ú¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¡Ù¤ò¡¢CAMPFIRE(https://camp-fire.jp/projects/833394/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://camp-fire.jp/projects/833394/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_backers_index
³Ø¾ú³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SAKE BRIDGE makes Abundant Youth Evangelist¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¡×²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤êU30¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¼ò¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥µ¥±¥Î¥ß¥é¥¤¥º¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¼òÂ¢¡¦ÃÏ°è¡¦´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È/¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
HP¡§https://gakujokai.wordpress.com/
°æ¾å¼òÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789Ç¯¡ËÁÏ¶È¡£ÂåÉ½ÌÃÊÁ¤Ï¡ÖÈ¢º¬»³¡×¡£
¡Ö¼ò¤Ï¿ÍÊÁ¤¬¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¼Ò·±¤Ë¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÈ¢º¬¤ÎÏ¼¡¢ÂÊÁÊ¿ÌîÂç°æ¤Î¾±¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ¾å·´Âç°æÄ®¡Ë¤Ç¼ò¤òÂ¤¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤ä¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HP¡§https://www.hakoneyama.co.jp/
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½½Ç¯¤Ç¡Ö¼òÂ¢¿ô¡×¡Ö¾ÃÈñÈæÎ¨¡×¡Ö¾ÃÈñÎÌ¡×Á´¤Æ¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï"¼ã¼Ô¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì"¤Ç¤¹¡£
³Ø¾ú³¦¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤¬ºÇÅ¬¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¸µ¡¢¼ã¼ÔºÇÁ°Àþ¤Î³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆü¡¹ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¤Íè¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢230Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ¼òÂ¢¡Ö°æ¾å¼òÂ¤¡×¤¬·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢30ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼Ô¤¬¼ò¼ÁÀß·×¤«¤é¼òÂ¤¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°æ¾å¼òÂ¤¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤²¤è¤¦¤Èá´¾ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
á´¾ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï30ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼Ô¤¬¼òÂ¤¤ê¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
6·î¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¹ÖºÂ¤ä¼ò¼ÁÀß·×²ñµÄ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ11·î¤Ë»Å¹þ¤ß¤òÂÎ¸³¤·¡¢2026Ç¯¤Î1·î¤Ëá´¾ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§0¤«¤éá´¾ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¤òÀß·×¤¹¤ë
¥µ¥Ýー¥¿ー¡§á´¾ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡ÖÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤ÎºÆ·ú¡×¤È¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¡×²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë
¥Ï¥¿¥Á¡§¿ÍÀ¸ºÇ½é¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¼«Ê¬¤ÇÂ¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ç·Þ¤¨¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢á´¾ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´À¤Âå¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡Ö°æ¾å¼òÂ¤¤ÎºÆ·ú¡×¤È¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¡×²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×
ÌÜÉ¸¶â³Û: 50Ëü±ß
Êç½¸´ü´Ö: 2025Ç¯5·î7Æü～2025Ç¯6·î7Æü
¼ç¤Ê¥ê¥¿ー¥ó: ¼òÂ¤¤ê¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê30ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¡Ë¡¢á´¾ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¡¢³èÆ°Êó¹ð¡¢³Ø¾ú³¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
ÃÄÂÎ³µÍ×
ÃÄÂÎÌ¾¡§³Ø¾ú³¦
ÂåÉ½¡§±Û¸Ð Î´¿®
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î
³èÆ°ÆâÍÆ¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¾ú³¦¡§¹ÊóÃ´Åö
Email¡§info@gakujokai.com
ÊÔ½¸Éô¤Î³§ÍÍ¤Ø
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾åµÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤°ÆüËÜ¼òÊ¸²½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤¼¤Òµ»ö¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£