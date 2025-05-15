Google Cloud Gemini at Work ′25 に協賛・出展決定
吉積情報株式会社は、2025 年 5 月 20 日（火）にハイブリッド（虎ノ門ヒルズフォーラム / オンライン配信）形式で開催される Gemini at Work '25 (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) に協賛いたします。
スポンサーとして、組織が生成 AI を効果的に活用して生産性を向上させ、働き方改革を加速するための Gemini 導入支援プログラム「AI Driven」を出展いたします。
ぜひこの機会にご登録のうえ、Gemini at Work '25 にご来場賜りますようお願い申し上げます。
Google Cloud Gemini at Work '25 開催概要
・日程：2025 年 5 月 20 日（火）13:00 - 16:50
・開催方法：ハイブリッド（虎ノ門ヒルズフォーラム / オンライン配信）
・ウェブサイト：https://goo.gle/gaw-yoshidumi（「Gemini_sp06」をご入力ください）
・定員 500名（現地参加 / 抽選制）※オンライン参加に定員の定めはございません。
・ソリューション テーマ ：Google Workspace with Gemini
・対象：ビジネスや IT における意思決定者やリーダー、開発者
■会社概要
会社名：吉積情報株式会社
所在地：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階
代表者：代表取締役 秋田晴通
ホームページ：https://www.yoshidumi.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
担当者：吉積情報 セールスマーケティング部 堀川 茉莉絵
お問い合わせフォーム ：https://www.yoshidumi.co.jp/contact
* Google Cloud 及び Google Workspace は Google LLC の商標です。