¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÊT-ARA¡Ë¤È¥Ú¥¯¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¥í¥Þ¥ó¥¹¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¸¤È½Ð°©¤Ã¤¿¥¦¥ê～°å»Õ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦»ö¾ð¡ª¡©～¡Ù¤òU-NEXTÆÈÀê¤ÇÇÛ¿®³«»Ï

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年5月15日(木)より韓国ドラマ『スジと出逢ったウリ~医師たちの恋愛事情!?~』を独占配信いたします。

『スジと出逢ったウリ~医師たちの恋愛事情!?~』は、完璧主義者のスター医師と正義感溢れる新任医師、最悪の出会いを果たした精神科医2人によるドタバタロマンスです。

スキャンダルがきっかけでスターの座から一気に転落した精神科医スジを演じるのは、T-ARAのメンバーで『愛のプレッツェル』の主演を務めたウンジョン。

また正義感溢れる新任の精神科医ウリ役には、『愛するウンドン』や『君のハートに魔法をかけろ』に出演したペク・ソンヒョンが抜擢されました。

この正反対の性格を持つ2人の精神科医の予期せぬ出会いを起点に、物語は展開していきます。共感を呼ぶロマンスと、新しい形の家族の絆を描くイルイルドラマ(日常系ドラマ)にご期待ください。

U-NEXTでは本作を5月15日(木)12時より独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『スジと出逢ったウリ~医師たちの恋愛事情!?~』

【価格】各220円(税込)/3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0177944 ※配信開始日よりアクセス可

【STORY】

国民的な人気を誇る「ヘドゥル病院」の精神科専門医スジは寝る時間もないほど忙しい日々を過ごしている。一方、離島のパラン島 保健所で3年間公衆衛生医師として勤めたウリはスジと同じ「ヘドゥル病院」の精神科に赴任することになり…。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

