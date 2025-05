360Channel、産業能率大学オープンキャンパス用の体験型AR謎解きコンテンツを制作プロデュース

株式会社360Channel[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AClwqk5luuU ]

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)は、産業能率大学 情報マネジメント学部(所在:神奈川県伊勢原市、学長:鬼木和子、以下産能大)と協力し、2025年5月25日(日)より開催する産能大オープンキャンパスの体験型AR謎解きコンテンツ「産業能率大学リアル謎解きツアー 消えた卒業証書の行方を追って」の企画立案及び制作を担当いたしました。

▶特設サイトURL : https://www.sanno.ac.jp/exam/event/opencamp/mystery.html

【制作コンテンツについて】

本体験型AR謎解きコンテンツは、産能大と360Channelの産学連携プロジェクトの一環として、産能大オープンキャンパスの来場者満足度向上と新規来場者獲得を目的に共同で企画・制作しました。

梶裕貴さん、天野聡美さんなど豪華声優陣が演じる魅力的なキャラクターと共にキャンパスで発生した事件を解き明かす、まるで参加者自身が“主人公”になったような、没入型の謎解きをご体験いただけます。また、参加者に産能大の学びの特色やキャンパスライフを楽しく、より深く知っていただけるよう、360ChannelのゲーミフィケーションのノウハウとAR技術を活かしたコンテンツ設計が特徴です。

制作にあたっては360Channel開発メンバーが、産能大のPBL(Project Based Learning/課題解決型学習)の一環としてデジタルビジネスデザインコース及び、コンテンツビジネスコースの教員や学生達とミーティングを重ね、学生達にもキャラクター設定やストーリー構成のアイデア提案、ゲームのデバッグ作業に参画いただきました。

従来とは異なるこれまでにないオープンキャンパス体験をお楽しみください。

■メインキャラクターみずニャン / CV:梶裕貴

産能大湘南キャンパスの文化祭『瑞木祭』の公式マスコットキャラクター。

6月30日生まれの猫で、頬にあるのは産能大のキャンパスツリーでもあるアメリカ・ハナミズの花びら。

産能大が大好きで、大学にとても詳しい。

面倒見が良く、学園のみんなから好かれている。

みずニャン美月 / CV:天野聡美

産能大4年生。

10月25日生まれの明るく元気な女の子。

ミステリーや推理が大好きで、ホームズのような格好をしているが謎解きは苦手らしい。

おっちょこちょいだが決めるところは決めるタイプで、みずニャンとは大の仲良し。

【ARリアル謎解きツアー「消えた卒業証書の行方を追って」イベント概要】

美月

■開催日程:2025年5月25日(日)、6月15日(日)、7月6日(日)、7月27日(日)、8月2日(土)、8月17日(日)、8月24日(日)

■開催時間:13:00~16:20

■開催場所:産業能率大学 湘南キャンパス(神奈川県伊勢原市上粕屋1573)

※開催日は、小田急小田原線 伊勢原駅北口より無料送迎バスを運行。駐車場完備。

■体験時間:約60~80分

■体験料金:無料

■参加方法:産業能率大学 湘南キャンパスのオープンキャンパスに参加し、受付にて「謎解き」キットを受け取ってください。

▶URL:https://www.sanno.ac.jp/exam/event/opencamp/index.html

【産業能率大学について】

産業能率大学は、世の中で実際に役に立つ能力を育成する実学教育を根幹としています。

経営学や情報リテラシーを駆使し、地域や企業の課題解決にチームで取り組むPBL(Project Based Learning/課題解決型学習)を1年次から4年次まで一貫して実施しています。

このような理論と実践を組み合わせた学びを通じて、問題発見力・解決力を高め、社会で活躍できる人材の育成に取り組んでいます。

また、コンサルティング機関である総合研究所と連携し、ビジネスの最新情報や最先端の動向を教育に取り入れるべく企業や団体との提携に取り組むなど、産業界に最も近い大学として学外とのコラボレーションを積極的に進めています。



▶HP:https://www.sanno.ac.jp/

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、XR技術を活用した総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業を展開し、あらゆる業界の品質向上や課題解決に向けてトータルサポートを提供する企業です。



【総合XRプロデュース事業:VR PARTNERS】

XRに関する多様なニーズに応え、プランニングからイベントプロモーション、効果測定まで一貫した施策を提案します。3DCG空間制作やメタバースシステム、AR/VRコンテンツ(プラットフォーム、研修システム、内覧システム)の企画・開発をワンストップで提供。また、年間500本以上のVR動画制作で培った知見を活かし、VR動画の企画・撮影・制作・LIVE配信サービスも展開しています。

■HP:https://corp.360ch.tv/

■お問合せ先:https://partners.360ch.tv/contact/



【メタバース事業】

1.WEBmetaverse

“WEBmetaverse”は、インストール不要で高品質な3D空間、優れた操作性、カスタマイズ性を備えた360Channel独自のメタバースシステムです。「ウェブサイト感覚で、1社に1つのメタバース空間を」をコンセプトに、URLをクリックするだけで、スマホ、PC、XR端末(Apple Vision Pro、Meta Quest 3、PICO4)で簡単にアクセスでき、オリジナルドメインの取得も可能。最短1ヶ月で、自社ホームページを持つ感覚でメタバース空間を開設できます。

■HP:https://lp.webmetaverse.jp/

■お問合せ:https://lp.webmetaverse.jp/#contact



2.Pixel Canvas

Pixel Canvasは、高品質なグラフィックと多彩なコンテンツを備えた、Webブラウザ向けのメタバースプラットフォームです。Unreal Engine 5のクラウドレンダリングにより、超高解像度かつ大容量な空間構築を実現。3Dエディタで仮想空間をスピーディーに作成できます。

■HP:https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

■お問合せ:https://partners.360ch.tv/contact/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報はこちらのページでご確認いただけます。

■採用ページ:https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

■社名:株式会社360Channel(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

■HP:http://corp.360ch.tv/

■所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

■設立:2015年11月2日

■資本金:2.88億円(資本準備金含む)

■代表者:代表取締役社長 小松 恵司

■事業内容:総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当:pr_ml@360ch.tv



