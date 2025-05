「カラーミーショップ byGMOペパボ」20周年企画EC事業者とクリエイターをマッチング「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」を期間限定開催

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 本社:東京都渋谷区)が運営するECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」(URL:https://shop-pro.jp/)は、20周年を記念し、EC事業者と表現領域のクリエイターをつなぐ期間限定企画「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」(特設サイトURL:https://shop-pro.jp/special/20th/guild/)を開催(申込期間:2025年5月15日(木)~2025年8月31日(日))いたします。

「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」は、EC事業者と、バナー制作・商品写真・イラスト・コピーライティング・動画制作など各分野で活躍するクリエイター12名をマッチングし、ECサイトの表現力とブランド力向上を支援する期間限定企画です。

特設ページの専用フォームからお申し込みいただくと、事務局が依頼・相談内容に応じたクリエイターを紹介(※1)、マッチング成立後は、制作費用やスケジュールなどをお申し込み者とクリエイターで直接ご調整いただきます。(※2)

本企画により、EC事業者は自身のショップに最適なクリエイティブ表現を取り入れることができ、クリエイターには新たな活躍の場や出会いの機会を提供いたします。

(※1)クリエイターをご指名いただくことも可能です。

(※2)本企画における「カラーミーショップ byGMOペパボ」への手数料は発生しません。

【「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」開催の背景】

「カラーミーショップ byGMOペパボ」は2005年のサービス開始以来、豊富な機能提供を加え、セミナーの開催やユーザー同士の交流機会の提供など、さまざまな支援を行ってまいりました。

近年、EC市場の拡大とともに、ショップの数や規模、運営スタイルも多様化し、「商品の魅力がうまく伝わらない」「伝えたいことを伝えきれない」「魅力的に見せる方法がわからない」といった“表現”に関する課題に直面するEC事業者の声が増えています。また、ブランド構築や商品の見せ方にこだわる事業者が増える中で、「プロの力を借りたいが、どこに依頼すればいいかわからない」といった悩みも聞かれるようになりました。こうした声を受け、より多くのEC事業者がクリエイティブの力を柔軟に取り入れながら、より自由に、自分たちらしい表現で商品やブランドの魅力を届けられる環境づくりを目指し、本企画を立ち上げることといたしました。

【「カラーミークリエイターギルド byGMOペパボ」詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4843_1_6ba0535a7611873efdf41d295583daa7.jpg ]

以上

【GMOペパボ株式会社】(URL:https://pepabo.com/(https://pepabo.com/))

会社名 GMOペパボ株式会社(東証スタンダード 証券コード:3633)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ドメイン・レンタルサーバー(ホスティング)事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

■金融支援事業

資本金 2億6,222万円



【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

