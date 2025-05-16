¡Ö½½»°vsµþ¶¶¡×Âçºå¤Î2Âç¥Ç¥£ー¥×¥¿¥¦¥ó·èÀï¡ª¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©Ì¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª
º£¤Þ¤ÇÃ¯¤âÄ´¤Ù¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤ÇÂçºåÉÜ43»ÔÄ®Â¼¤òÅ°Äì¥ê¥µー¥Á¤·ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡ª½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Âçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡Ú½Ð±é¡Û
MC¡¡¡¡ ÃæÀî²È¡Ê¼é¸ý»Ô½Ð¿È¡Ë
¥²¥¹¥È¡¡¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¡Ë¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡ÊÀÝÄÅ»Ô½Ð¿È¡Ë
ÈÖÁÈHP¡¡https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/)
TVer¡¡https://tver.jp/series/srpx8qxzc2(https://tver.jp/series/srpx8qxzc2)
¡ÚÈÖÁÈÆâÍÆ¡Û
¢£Âçºå2Âç¥Ç¥£ー¥×¥¿¥¦¥óÂÐ·è¡Ö½½»°vsµþ¶¶¡×
µþºå±èÀþ¤ÇÂ³¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡Ö¼é¸ý»ÔvsÌç¿¿»Ô¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥·¥êー¥º´ë²è¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Ç¥£ー¥×¥¿¥¦¥ó¡Ö½½»°¡×¤È¡Öµþ¶¶¡×¤ÎÂÐ·è¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
£±. ¥°¥ë¥áÂÐ·è¡§°Â¤¯¤Æ»Ý¤¤Å¹¤¬Âç½¸¹ç¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
½½»°
¡¡- ¡Ö´îÈ¬½£ÁíËÜÊÞ¡×¤Î¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò
¡¡- ÃÏ¸µÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Í¤®¾Æ ¤ä¤Þ¤â¤È¡×¤ÎÀäÉÊ¤Í¤®¾Æ
¡¡- ¿Íµ¤¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö¥éー¥á¥óÇµ¤à¤é¡×
¡¡- ÍÎ¿©¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÂçÉÙ»Î¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÈþÌ£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
µþ¶¶
¡¡- ¶ú¥«¥Ä¤ÎÌ¾Å¹¡Ö´ÝÆ£¡×
¡¡- ÁÏ¶È75Ç¯¤Î¸µÁÄ¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÆé¡ÖÉÙÄá¡×
¡¡- ½÷À¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Î©¤Á°û¤ß²°¡Ö¤È¤óÎ¾¡×
¡¡- Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÏÃÂê¤Î²Û»ÒÅ¹¡Ö¤¢¤Þ¤Ä¤Ò¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¤ªÅ¹¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
£². ºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÂÐ·è¡§¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÄ®¤Îº£¡ª
½½»°¡ÄºÆ³«È¯¤Î¿Ê¤à½½»°¤Ë¤Ï39³¬·ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä²ÏÀîÉß¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Î¡Ö¥ß¥Ê¥â½½»°¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
µþ¶¶¡ÄÎÐË¤«¤ÇÃÏ¸µ¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥à¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤âÃíÌÜ¤Î¿·Ì¾½ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
£³. ¥·¥ó¥Ü¥ëÂÐ·è¡§¥ì¥¸¥ãー¥Ó¥ëvsÏ·ÊÞ¥¥ã¥Ð¥ìー
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
µþ¶¶¡ÄÁí¹ç¥ì¥¸¥ãー¥Ó¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥·¥ã¥Èー¡×¤Ï¤Þ¤ë¤Çµþ¶¶¤Î¾ÝÄ§¡ª
½½»°¡ÄÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¥¥ã¥Ð¥ìー¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥µ¥í¥ó½½»°¡×¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ç¥£ー¥×¥¿¥¦¥óÂÐ·è¤Î·èÃå¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Âçºå¿Í¤Ç¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Ø¤ó!?¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¿Íµ¤¥·¥êー¥ºÂè£¶ÃÆ¡£
Âçºå¿Í¤Ç¤â°ìÅÙ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤¡ÖÆñÆÉÃÏÌ¾¡×¤ò¡¢ÃÏÌ¾¤ä¤½¤ÎÍ³Íè¤È¤È¤â¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÆ»½¤Ä®¡Ê¤É¤·¤ç¤¦¤Þ¤Á¡Ë¡×¡Ö·ºÉô¡Ê¤ª¤µ¤«¤Ù¡Ë¡×¡ÖÀÄÊø¡Ê¤¢¤ª¤²¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Æñ²ò¤ÊÃÏÌ¾¤òÆÃ½¸¡£ÃÏÌ¾¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Â¼À¥Å¯»ËÀèÀ¸¤Î²òÀâ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¢£YOU¤Ï²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¡©¡¡¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤»ÔÄ®Â¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
ÂçºåÉÜºß½»¤Î³°¹ñ¿Í¤ÏÌó32Ëü¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤»ÔÄ®Â¼¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ª½»¤àÍýÍ³¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
²ÏÆîÄ®¤ËÊë¤é¤¹¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤È11±©¤Î·Ü¤ÈÊë¤é¤¹½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¶á¤¯¤ÎÅÄ¿¬Ä®¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ËÎå¤à¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¡£
±Ø¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤Ê¤¤¡¢ÀéÁáÀÖºåÂ¼¤ÇÊë¤é¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î¥À¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï»Ò°é¤Æ¤ÈÆüËÜ¤Î¼«Á³¤ò¿´¤«¤éËþµÊÃæ¡£
¥Ñ¥ó¹¥¤É¬¸«¡ª¡¡¡Ö¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¸áÁ°Ãæ¤Ë2000¸Ä¤¬´°Çä¤¹¤ë¶Ã°Û¤Î¥Ñ¥ó²°¡£Ìë21»þ¤«¤é»Å¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤ë¸µµ¤¤¹¤®¤ë73ºÐ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬±Ä¤àÅ¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤ò¸Ø¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ñ¥ó²°¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ1°Ì¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ï²¿¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Âçºå¤Î¡Ö¥Ñ¥óÊ¸²½¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃ½¸¤Ç¤¹¡ª