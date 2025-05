「SBINFT Mits」、プロeスポーツチーム「QT DIG∞」のファンコミュニティー 活性化施策に採用

SBINFT株式会社

SBINFT株式会社(代表取締役:近藤 智彦、以下「当社」)の運営するマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」が、株式会社QTnet(以下「QTnet」)の子会社である株式会社戦国(以下「戦国」)が運営するプロeスポーツ(※1)チーム「QT DIG∞(キューティー ディグ)」のファンコミュニティー活性化施策のために採用されました。

「SBINFT Mits」は、ブロックチェーンの活用(NFT)でファンを可視化し、その育成から獲得までをワンストップで実現できるマーケティングプラットフォームです。導入企業は、「SBINFT Mits」に搭載された12種の機能(NFT配布機能、「Discord」(コミュニケーションツール)連携機能やイベント開催機能など)を用いることで、NFTを介してファンと直接交流しながらコミュニティーを形成し、自社のマーケティングにつなげられるのが特徴です。

今後、QTnetおよび戦国は、QT DIG∞ファンコミュニティーにおいて、「SBINFT Mits」を活用して、イベントの開催や限定コンテンツの配布などでファンとの接点の増やすとともに、エンゲージメントを高めていくとしています。

当社は、このたびの導入実績が、エンタメ業界やスポーツ業界など、ファンコミュニティーの活性化を重視する事業者での「SBINFT Mits」導入につながるものと期待しています。

当社は、今後もお客様のニーズに応えるサービス提供を通じ、お客様の利便性と満足度向上を図りながら、様々な企業・団体と協業を進めつつ、日本のWeb3を牽引するビジネスの創出を目指します。

【SBINFTについて】

「Be the FIRST. Be the STANDARD.」

NFTを社会へ広げる、その真ん中に。

利便性の向上、コミュニティーの形成、新たな体験の提供。そんなNFTを通した革新的なサービスを、先頭に立って社会へ。そのサービスを誰もが信頼できるプラットフォームで、社会の常識に。ひらかれ、つながった社会の構築を目指して。

◆ 会社概要

会社名:SBINFT株式会社

所在地:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

代表者:近藤 智彦(こんどう ともひこ)

設立:2015年5月

事業内容:

・NFTプロジェクトの運営を通じたロイヤルカスタマーの可視化、育成、獲得が出来るマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」の提供

・承認制による安心安全なコンテンツのみ流通することを目的としたパブリックチェーンによるNFTマーケットプレイス事業「SBINFT Market」の提供

・企業や団体などが、NFTを活用した新たなビジネスモデルの構築を実現するためのNFTコンサルティング事業「NFT Consulting」の提供

・自社ドメイン上で様々なNFTコンテンツのマーケットプレイス構築を実現するWebAPIによるマケプレ構築支援事業「TOKEN CONNECT」の提供

(※1)エレクトロニック・スポーツの略です。パソコンやテレビゲーム等の電子機器を用いて競技を行うことを意味します。