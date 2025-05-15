【WTP2025 出展】5G・6G対応の注目測定器＆高周波部品を展示

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）は、2025年5月28日（水）～30日（金）に東京ビッグサイト にて開催される無線通信技術の研究開発にフォーカスしたイベント『WTP2025』に出展いたします。

5G・Beyond5G・6Gなどの最新通信技術に対応する高周波部品と測定器を多数展示します。Viavi社の通信ネットワークテストソリューション「OneAdvisor800」、Peraso社の60GHz帯ビームフォーミング モジュール「Perspectus」、Bluetest社のリバーブレーションチャンバ「RTS25」など、多彩な製品群を、ぜひご覧ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/128_1_47b93324525a99735b3ba566f89e9803.jpg ]

※本展示会への入場は事前来場者登録が必要です。あらかじめこちら(https://prd.event-lab.jp/wj2025/registration/visitor/form/WJWTP?l=japanese&_gl=1*rsec86*_gcl_au*MTAyNzM3OTI3MS4xNzQ1ODI3ODI2)より登録の上、ご来場ください。

■出展製品（抜粋）

60GHz帯通信モジュール

Peraso社製 Perspectus

リバブレーション チャンバ

Bluetest社製 RTS25

無線ネットワークテスタ

Viavi社製 OneAdvisor800

プログラマブルアッテネータ・バトラーマトリクス

Spectrum Control社製 各種アッテネータ

出展詳細はこちら :https://cornestech.co.jp/news/36134?utm_source=PRTimes&utm_medium=20250514&utm_campaign=20250514_WTP2025_exhibit

■コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/)）

コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速且つフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

お問合せ先

コーンズテクノロジー株式会社

電信システム部 通信計測チーム

Tel：03-5427-7566

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry/products_comm

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス