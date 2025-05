Nornis3周年記念企画実施決定！3Dミニライブや、コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine Cityでのオリジナルプログラム上映も決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、Nornis(戌亥とこ、町田ちま2名による女性ボーカルユニット)の3rd Anniversary特別企画「Twinkling jewels」に関する詳細情報を公開いたします。

Nornis 3rd Anniversary「Twinkling jewels」キービジュアル公開!!

歌唱力に定評のある戌亥とこ、町田ちまの2名による女性ボーカルユニットNornis(ノルニス)は、2025年6月23日(月)に結成3周年を迎えます。

それを記念し、特別企画「Nornis 3rd Anniversary『Twinkling jewels』」(読み:ノルニス サードアニバーサリー トゥインクリングジュエルズ)の実施が決定いたしました。

そしてこの度、特別企画のキービジュアルを公開いたしました。

本ビジュアルは鳴鹿氏が担当。

3周年企画のテーマである「キラキラと瞬く心の宝石は、皆違って皆美しい」を基に、星や宝石をモチーフとした華やかな衣装をまとったNornisの姿を描いていただきました。

また、3周年特設サイトも公開しました。

https://www.nornis.com/event/3rdanniversary_twinklingjewels/

イラストレーター

鳴鹿様(https://x.com/YNarukaY)

Nornis 3rd Anniversary 3D MINI LIVE「Twinkling jewels」生配信決定!

2025年6月23日(月)21:00より、3Dミニライブ「Nornis 3rd Anniversary MINI LIVE『Twinkling jewels』」をNornis公式YouTubeチャンネルにて無料生配信いたします。

応援してくださる皆様へ感謝を込めてお届けする、特別なライブパフォーマンスをぜひリアルタイムでお楽しみください。



YouTube待機所はこちら:https://youtube.com/live/PEcF8OBDFaM

コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine Cityにてオリジナルプログラムが上映決定!

Nornis結成3周年を記念し、コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine Cityでの企画上映とコラボグッズの販売が決定しました。

Nornisの歌、戌亥とこと町田ちまのナレーションでおくるオリジナルプログラム「Nornis 3rd Anniversary『宇宙(そら)に瞬く宝石たち - Twinkling jewels -』」を上映いたします。

コラボ期間は2025年6月27日(金)から7月13日(日)まで。

チケットの先行抽選は2025年5月25日(日)23:59まで受付中です。

受付URL:https://w.pia.jp/t/nornis-3rd/

「宇宙(そら)に瞬く宝石たち - Twinkling jewels - 」入場者特典情報

オリジナルプログラム「Nornis 3rd Anniversary『宇宙(そら)に瞬く宝石たち - Twinkling jewels -』」をご鑑賞される方に対し、上映期間の前半と後半で異なる入場者特典を先着で配布いたします。

前半の2025年6月27日(金)から2025年7月4日(金)までの第1弾の特典は「ミニキャラ缶バッジ」、後半の2025年7月5日(土)から7月13日(日)までの第2弾の特典は「ミニキャラアクリルスタンド」です。

どちらもミニキャラの戌亥とこ・町田ちまのイラストが使用されたグッズで、各2種ずつランダムでの配布となっています。

※在庫状況についてSunshine Cityやコニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)へのお問い合わせはご遠慮ください。

「宇宙(そら)に瞬く宝石たち - Twinkling jewels - 」コラボグッズ情報

オリジナルプログラムの上映を記念し、コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)とのコラボグッズの販売も決定しました。

Nornisの楽曲「Circle of stars」を題材としたハーブティーと、珍しいりんご風味の青い羊羹(「TOKO no YOKAN」)とラズベリー風味の赤い羊羹(「CHIMA no YOKAN」)を販売いたします。

ハーブティーは天然の青色が美しいバタフライピーを使用したノンカフェインティーで、レモン果汁を加えると青色から紫色、そしてピンク色に変化します。

羊羹は、白あんとメンバーがセレクトしたフルーツの風味がマッチした爽やかな味で、ハーブティーとの相性も抜群です。



パッケージは、Nornisの楽曲やメンバーのライバーカラーをモチーフにした、ここでしか手に入らないオリジナルデザインとなっております。

コラボグッズはコニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City ギフトショップ「Gallery Planetaria(ギャラリープラネタリア)」での限定販売となります。

また、期間中にギフトショップ「Gallery Planetaria」にてNornisコラボグッズを含む1,500円(税込)以上お買い上げのお客様に、1会計につき1枚「オリジナルポストカード(全1種)」を特典としてプレゼントいたします。

【Nornisオリジナルプラネタリウムプログラム 上映概要】

■上映プログラム

Nornis 3rd Anniversary「宇宙(そら)に瞬く宝石たち - Twinkling jewels - 」

■上映期間

2025年6月27日(金)~2025年7月13日(日)

■上映時間

・上映時間 平日

第1回 20:00~20:35(約35分)

・上映時間 土日

第1回 12:45~13:20(約35分)、第2回 16:55~17:30(約35分)、第3回 20:00~20:35(約35分)



■上映会場

コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City

■チケット情報

・価格(全席指定)

一般シート \3,500(税込)

芝シート \7,000(税込)

雲シート \8,000(税込)

※1回の申込につき2名様まで申込可能です。

※車椅子のお客様は「一般シート」をご購入ください。お客様に合った最適なご案内をするため、ご購入後お問い合わせフォームより「ご購入日時・ご氏名・ご連絡先」を明記の上お問い合わせください。

※芝/雲シートについて

・1シートの料金に大人2名様分の鑑賞料金を含んでいます。(1名様でご利用の場合でも1シートの料金となります。)

・3歳以下のお子様は2名様まで定員に含まずご利用いただけます。

・雲シート、芝シートは靴を脱いでご鑑賞ください。



・販売情報

チケット先行抽選受付

受付期間:2025年5月15日(木)22:00~5月25日(日) 23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/nornis-3rd/



■入場者特典

期間中、プログラムをご視聴される方に対し、入場者特典を先着で配布いたします。

・第1弾

配布期間:2025年6月27日(金)~7月4日(金)まで

入場者特典:Nornis 3rd anniversaryミニキャラ缶バッジ(全2種ランダム)



・第2弾

配布期間:2025年7月5日(土)~7月13日(日)まで

入場者特典:Nornis 3rd anniversaryミニキャラアクリルスタンド(全2種ランダム)



※お一人様一回のご鑑賞につき、入場者特典を1つお渡しします。

※入場者特典はランダムでの配布となります。種類は選べません。

※入場者特典は在庫がなくなり次第終了となります。

※入場者特典はチケット購入特典ではございません。配布に関する特別な指定がある場合を除き、ご入場を伴わない配布はお断りさせて頂きます。

※施設内/施設周辺での長時間滞留、トレーディング、および営業時間外での待機はご遠慮いただいております。状況に応じてスタッフよりお声かけさせていただきます。

※特典制作段階で生じる微細なスレや色ムラ、納品配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※入場者特典は非売品です。転売はご遠慮ください。

※上映日時は、諸事情により変更となる場合もございます。ご来館前にNornis公式X、または、Nornis3周年特設サイトをご確認ください。

※コラボ商品は、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。なお、おひとりでも多くのお客様にご購入いただくため、コラボグッズは1会計につき同一商品5個までの購入個数制限を設けさせていただきます。

※「オリジナルポストカード」は、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。



新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X:https://x.com/nijisanji_app

・Nornis公式X:https://x.com/_Nornis

・Xハッシュタグ:#Nornis3周年

【Nornisについて】

VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、歌唱力に定評のある戌亥とこ、町田ちまの2名による女性ボーカルユニット。現在、YouTubeチャンネルを中心に精力的に活動中で、メンバーが投稿しているカバー歌唱動画は、1,000万回再生を超えているものが複数存在する。

<リンク一覧(Nornis)>

公式サイト:https://www.nornis.com/

YouTube:https://www.youtube.com/@Nornis

X:https://x.com/_Nornis

<リンク一覧(戌亥とこ)>

YouTube:https://www.youtube.com/@InuiToko

X:https://x.com/inui_toko

<リンク一覧(町田ちま)>

YouTube:https://www.youtube.com/@MachitaChima

X:https://x.com/chima_machita23



【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp

X:https://x.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram:https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB:https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン:https://magazine.anycolor.co.jp

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸