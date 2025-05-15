2025年12月期第1四半期決算説明会の動画公開のお知らせ

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年5月13日(火)に実施した「2025年12月期第1四半期決算説明会」の動画を公開したことをお知らせいたします。

YouTube動画はこちら :https://youtu.be/tqPvduhp1wc

ZETAのYouTube公式アカウントにて、2025年5月13日(火)に実施した「2025年12月期第1四半期決算説明会」の動画が公開されました。

決算説明会では、2025年12月期第1四半期の業績と今後の業績予想を中心に、今回の決算で注目いただきたいポイントについて代表取締役社長の山崎が解説いたしましたので、ぜひご覧ください。

ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【IR最新動画】

【中期経営計画発表】前年比+100%の急成長見せるリテールメディア広告の未来とは？3ヵ年計画で上場来最高値へ！経営陣の覚悟を示す株主優待制度導入&自己株式取得

[ https://youtu.be/0C06eLDfDYM ]

【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す

[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売