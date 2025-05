JAXAベンチャー天地人、マレーシア・ペナン州で開催されるスタートアップイベント「Penang Slush′D 2025」にて登壇決定。衛星データ活用の最前線を発信

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人(東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人)は、2025年5月19日から21日にかけてマレーシア・ペナン州ジョージタウンで開催されるスタートアップイベント「Penang Slush'D 2025」に登壇することをお知らせします。Penang Slush'Dは、世界最大級のスタートアップイベント「Slush Finland」の地域版のイベントです。

当日は、新規事業開発や海外展開をリードしている執行役員︎ 事業開発統括マネージャーの西山陽平が日本企業代表の一人として「衛星データ活用の最前線」を発信します。

Penang Slush'D 2025について

Penang Slush'D 2025は、世界中のスタートアップ起業家や投資家が集う国際的なテックイベントで、2025年5月19日から21日にかけてマレーシア・ペナン州ジョージタウンで開催されます。イベント全体のテーマは“Between Worlds”。分断を乗り越え新たな繋がりを構築する機会を探求することを目的としています。

西山は、このPenang Slush'D 2025において下記のセッションに登壇する予定です。

講演セッションタイトル: “From Space to Solutions: The Practical Uses of Satellite Data”

登壇日時:2025年5月20日(イベント2日目)15:15~15:45〈現地時間〉

ステージ:Impact Stage @ Loft29

Penang Slush'D 2025概要

開催日時: 2025年5月19日~21日(9:00~23:00)

開催場所: マレーシア・ペナン州ジョージタウン(UNESCO世界遺産エリア内)

公式サイト: https://www.penangslushd.com/

天地人は、マレーシアにオフィスを構え、マレーシアを中心とした海外展開を促進しております。

2025年2月には、マレーシアの国立科学大学である「マレーシア科学大学(Universiti Sains Malaysia)」とAI技術および衛星データを活用したインフラ評価と再生可能エネルギーサイトの選定に関する共同研究を目的に、Memorandum of Understanding(以下: MOU)を締結しました。

Penang Slush'D 2025の登壇を通じて、衛星データを活用したソリューションの可能性を国際的に発信するとともに、東南アジアをはじめとするグローバル市場での連携と事業拡大を一層加速してまいります。

■会社概要

会社名:株式会社 天地人

所在地:東京都中央区日本橋1丁目4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者:代表取締役 櫻庭 康人

事業内容:衛星データを使った土地評価コンサル

サイトURL:https://tenchijin.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/tenchijin_pr

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/tenchijin/

「天地人コンパス 宇宙水道局」マガジン(公式note記事):

https://note.com/tenchijincompass/m/mcf0244155615/hashtag/580375